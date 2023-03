Cidade Invisível: Tudo que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada

Após anos de espera, a 2ª temporada de Cidade Invisível está prestes a estrear na Netflix! Os novos episódios da série brasileira de fantasia e mistério chegam ao streaming nesta quarta-feira (22 de março) – e enquanto isso, vale a pena relembrar os eventos mais importantes do primeiro ano.

“Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso”, diz a sinopse oficial de Cidade Invisível na Netflix.

Criada por Carlos Saldanha (Rio), Cidade Invisível tem Marco Pigossi (Tidelands), Alessandra Negrini (Travessia), José Dumont (Dois Filhos de Francisco), Fábio Lago (Tropa de Elite) e Julia Konrad (1 Contra Todos) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber antes de assistir à 2ª temporada de Cidade Invisível na Netflix; confira!

Como começa a história de Cidade Invisível na Netflix?

A 1ª temporada de Cidade Invisível começa com um incêndio florestal que resulta na morte de Gabriela – a esposa do protagonista Eric, vivido por Marco Pigossi. O evento também deixa Luna, a filha do casal, traumatizada.

Um bom tempo após a tragédia, Eric (que trabalha como investigador da Polícia Ambiental) encontra o cadáver de um boto cor-de-rosa em uma praia do Rio de Janeiro.

Eric leva o corpo para a autópsia, e no dia seguinte, se surpreende ao perceber que o boto virou homem. Esse momento representa o primeiro contato do personagem com o mundo sobrenatural das criaturas folclóricas.

Enquanto isso, uma grande empresa imobiliária tenta comprar uma área florestal preservada para iniciar um grande empreendimento. O velho Ciço tenta proteger a mata, enquanto o filho Samuel se alia à empresa – cuja ação também polui a região e provoca a morte de todos os peixes do rio.

Conheça as entidades folclóricas de Cidade Invisível

No mundo de Cidade Invisível, as criaturas folclóricas – que são chamadas de entidades – costumam viver juntas no Rio de Janeiro.

O Saci, por exemplo, vive nas ruas. Ele também desenvolve uma grande conexão com Luna, a filha de Eric.

Nesse universo, o Curupira também vaga pelas ruas da metrópole, quase esquecendo seu poder original e assumindo a identidade de um andarilho bêbado e sem o movimento das pernas.

Já a Cuca, que é interpretada por Alessandra Negrini, é dona de um bar na região boêmia da Lapa, onde também trabalham a sereia Iara e o Tutu.

Eric descobre suas origens

À medida que investiga a morte do boto, Eric entra de cabeça no mundo das entidades folclóricas, buscando também informações sobre sua mãe biológica – que havia sido internada em um hospital psiquiátrico após sofrer depressão pós-parto.

Nesse hospital, a partir dos desenhos feitos pela mãe enquanto ainda estava internada, Eric descobre ser filho de Manaus, o sedutor Boto Cor-de-Rosa.

Ou seja: o protagonista de Cidade Invisível é um metade humano e metade entidade, o que explica sua grande conexão com as criaturas do folclore.

Eventualmente, a série revela também que a maldição que afeta a floresta surge em decorrência da influência maligna do Corpo Seco – o espírito de um caçador maldoso que, após ser preso em um túmulo por Cuca e Ciço, consegue se libertar.

Corpo Seco é o grande vilão de Cidade Invisível

No decorrer da série, a avó de Luna contrata um benzedeiro para ajudar a neta, acometida por uma doença misteriosa. Ao mesmo tempo, Eric participa de um ritual e descobre que, após o incêndio florestal, Luna foi possuída pelo Corpo Seco.

A criança, por ser filha de Eric, também é uma entidade folclórica. Sob o comando do Corpo Seco, ela ataca o benzedeiro e foge de casa. Eric, a partir daí, embarca em uma jornada desesperada para reencontrá-la.

O retorno do Curupira

Na reta final de Cidade Invisível, algumas entidades se envolvem em um grande confronto. Revoltado com a maneira que as criaturas são tratadas, o Curupira relembra sua origem e recupera seu poder original – levantando-se da cadeira de rodas em uma das cenas mais emocionantes da série.

O personagem enfrenta Luna (possuída pelo Corpo Seco), e só consegue se salvar da entidade devido ao sacrifício heroico do Saci. O espírito maligno também passa a usar o corpo de Eric para cometer seus atos de violência.

Eric, eventualmente, é preso como um dos principais suspeitos pelo assassinato de Manaus. Felizmente, com a ajuda de Iara, ele consegue escapar da cadeia, reunindo-se com as outras entidades na floresta.

O que acontece no final da 1ª temporada de Cidade Invisível?

No final da 1ª temporada, Cidade Invisível revela que Luna, possuída pelo Corpo Seco, foi a verdadeira responsável pela morte da mãe.

Eric, para salvar a filha e as outras entidades, crava a lança do Curupira em seu próprio peito, com o objetivo de exorcizar o espírito do Corpo Seco.

Aí, o protagonista acorda em um lugar diferente e tranquilo, onde encontra Gabriela, sua esposa falecida. Vestida de branco, ela diz que a trajetória de Eric ainda não terminou.

“Você ainda tem uma jornada pela frente, não é a sua hora. Você agora é um deles”, diz a personagem, fazendo referência às entidades.

Nesse momento, o Curupira carrega Eric, desacordado, para o interior da floresta. Ou seja: no final da 1ª temporada de Cidade Invisível, Eric “morre” como humano e ressurge como uma nova entidade.

Quais serão os poderes do protagonista? Só assistindo à 2ª temporada de Cidade Invisível, que estreia nesta quarta (22 de março) na Netflix para saber.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.