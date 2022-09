Cobra Kai: O que você precisa saber antes de ver a 5ª temporada

Prestes a estrear na Netflix, a 5ª temporada de Cobra Kai é um dos lançamentos mais aguardados da plataforma. Os novos episódios trazem grandes reviravoltas para a trama da série. Porém, para compreender a história dos capítulos inéditos, os fãs devem relembrar alguns dos eventos mais importantes do quarto ano.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix.

Na trama da série, William Zabka e Ralph Macchio retornam como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da Netflix também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber antes de assistir aos episódios da 5ª temporada de Cobra Kai na Netflix; confira.

Como começa a 4ª temporada de Cobra Kai?

A 4ª temporada de Cobra Kai começa logo após o desfecho do terceiro ano. Os rivais de longa data Daniel LaRusso e Johnny Lawrence decidem colocar as diferenças de lado para treinar seus respectivos dojos e derrotar Kreese (e seus alunos) de uma vez por todas.

A dupla consegue manter a paz por um tempo, ensinando aos estudantes tanto a arte do Miyagi-Do quanto a da Eagle Fang. Mas infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Eventualmente, Daniel e Johnny se separam novamente, voltando aos dojos individuais.

O que acontece com Robby, Miguel, Tory e Sam?

No Cobra Kai, Robby e Tory encarnam os aspectos mais destrutivos do karatê. O objetivo da dupla é derrotar seus maiores rivais (ou ex-namorados): Miguel e Sam. À medida que os personagens se aproximam, Robby e Tory ficam cada vez mais enciumados.

Falando em Sam, a personagem passa a metade da 4ª temporada se recuperando do ataque brutal de Tory. Felizmente, Amanda (a mãe de Sam) entra em cena e impede Tory de prosseguir com os ataques à filha. No entanto, a personagem, mesmo que acidentalmente, faz Tory ser demitida do emprego – o qual ela precisa para sustentar a família.

Tory vence o Torneio do Vale

Arrependida por causar a demissão de Tory, Amanda tenta ajudar a jovem a colocar a vida de volta nos trilhos. A personagem de Courtney Henggeler também incentiva Tory a se tornar uma pessoa melhor. Ela até tenta se reconciliar com Sam, mas os esforços vão por água abaixo no Torneio do Vale.

Na partida final da competição, Tory derrota Sam e se estabelece como a nova campeã do Torneio Feminino do Vale. Além disso, a personagem garante para o Cobra Kai o aguardado título de “Melhor Dojo” – para a alegria dos professores.

Hawk é o campeão!

Como citamos acima, Tory vence a competição feminina do Torneio do Vale. Nas batalhas masculinas, o título fica para Eli ‘Hawk’ Moskowitz, o personagem de Jacob Bertrand. Após passar toda a temporada em uma jornada de autoconhecimento, ele decide voltar ao mundo do karatê.

O personagem se junta ao dojo de Daniel LaRusso, dominando rapidamente as técnicas do Miyagi-Do. No Torneio do Vale, Hawk vence todos os adversários com certa facilidade, e na partida final, surpreende ao derrotar Robby.

Os planos de Terry Silver

Após o Torneio do Vale, Terry Silver – interpretado por Thomas Ian Griffith – anuncia seus planos para o dojo Cobra Kai. O objetivo do vilão é abrir franquia da escola de karatê por toda a Califórnia. Kreese enxerga a proposta com hesitação, temendo uma tomada de controle por Terry.

No final das contas, as desconfianças de Kreese estavam corretas. No final da 4ª temporada, Terry concretiza seus planos e orquestra a prisão do personagem de Martin Kove. Kreese é detido pelo ataque a Stingray, um crime que não cometeu.

A decepção de Miguel

Após descobrir o relacionamento entre Johnny Lawrence e sua mãe, Miguel se sente muito desconfortável. Eventualmente, o personagem de Xolo Maridueña aceita o romance, depois de admitir que “ama Johnny como um pai”.

Porém, Johnny acaba cometendo um grande erro. Bêbado, o personagem se refere a Miguel como Robby (que é seu filho biológico). Nesse momento, Miguel altera sua perspectiva, e se desespera para também conhecer seu pai biológico.

Miguel vai ao México

No Torneio do Vale, Miguel se destaca em diversas lutas, e avança facilmente às semifinais – onde deveria enfrentar o amigo Hawk. O personagem sofre uma lesão nas costas, mas recebe a permissão para voltar a lutar. No entanto, ele decide deixar o Torneio e viajar ao México em busca do pai.

Quando Johnny e Carmen percebem o sumiço do adolescente, a mãe de Miguel confessa ao namorado que o pai biológico do jovem desconhece sua existência. Como resultado, Johnny planeja encontrar Miguel antes que seja tarde demais.

A 5ª temporada de Cobra Kai estreia na Netflix em 9 de setembro (sexta-feira).

