Cobra Kai: Os maiores mistérios que a 5ª temporada não respondeu

Alerta de spoilers

A quinta temporada de Cobra Kai chegou à Netflix e dá continuidade ao conflito entre Terry Silver, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, aumentando as apostas ainda mais.

Enquanto o fim desse quinto ano trouxe uma boa resolução para alguns arcos, ainda deixou muitas dúvidas no ar. Como não poderia deixar de ser, afinal, a série deve seguir ganhando novas temporadas, tendo em vista sua popularidade.

Continua depois da publicidade

Dito isso, o Looper separou 7 pontas soltas que não foram amarradas nessa quinta temporada da continuação de Karatê Kid. Confira.

O que vai acontecer aos dojos Cobra Kai?

Cobra Kai está sem liderança por enquanto. Além disso, o dojo principal vê um êxodo em massa de estudantes de karatê depois que Terry é revelado como um trapaceiro. No entanto, os outros dojos adquiridos por Terry ainda estão de pé.

Quem vai operá-los? Eles fecharão com seu proprietário enfrentando problemas legais? Só o tempo irá dizer.

Qual será o novo nome do dojo para o torneio Sekai Taikai?

Daniel LaRusso e Johnny Lawrence conseguem que seus estudantes entrem para o torneio Sekai Taikai. Mas há um problema: qual o nome do dojo?

O Eagle Fang e o Miyagi-Do se unem em suas filosofias, mas ainda não há um nome para essa fusão. Devemos ver isso na próxima temporada.

Kenny vai se redimir?

No final da temporada, quando os pecados de Terry são revelados a Cobra Kai, Kenny é o primeiro a rasgar seu traje Cobra Kai com vergonha e arremessá-lo em seu líder caído.

Mesmo depois que Robby se aproxima dele, Kenny descarta seu ex-amigo, pois ele não está pronto para enfrentar tudo. Kenny passará por uma transformação como muitos dos ex-alunos do Cobra Kai? Descobriremos no futuro.

Chozen e Kumiko serão um casal?

Em um momento vulnerável com Johnny, Chozen revela que está apaixonado por uma mulher chamada Kumiko (Tamlyn Tomita).

Claro, Daniel sabe exatamente quem é Kumiko, já que ela foi o interesse amoroso de Daniel durante sua adolescência. Chozen encontrará um pouco de felicidade e se conectará com Kumiko em seu eventual retorno a Okinawa? Vamos torcer para que possamos ver um final feliz para essa história.

Qual é o grande plano de Kreese?

John Kreese fugiu da prisão e se tivesse esperado um pouco mais, ele poderia ter saído legalmente. Agora, John é um fugitivo. Ainda assim, ele parece ter um objetivo, mas o que ele busca?

Certamente, ele não pode simplesmente entrar em um dojo Cobra Kai e agir como se nada tivesse acontecido. Daniel promete a Kreese o uso de seu advogado caso Kreese revele o fim do jogo de Terry. Kreese cumpre sua parte no trato, mas Daniel não honra sua palavra.

Kreese não cometerá esse erro novamente. Tudo o que Kreese fizer daqui para frente provavelmente será ilegal e agressivo, já que ele é um homem procurado. Então, o que exatamente Kreese está planejando?

Kim Da-Eun assume o controle de Cobra Kai?

Terry não oferece apenas a Kim Da-Eun uma posição como sensei com total autonomia para ensinar como ela achar melhor. Ele também concede a ela metade do negócio.

Com Terry agora removido da equação por um tempo, Kim Da-Eun assumirá o controle total de Cobra Kai? Talvez ela seja uma ameaça ainda mais significativa para o Vale, tendo em vista sua ascendência.

O Cobra Kai ainda competirá no torneio Sekai Taikai?

Por um momento, parecia que tudo terminaria com um grande confronto em mais um torneio – só que desta vez, o combate aconteceria no cenário mundial.

Através de um pouco de manipulação por parte de Daniel, os heróis aprendem com John Kreese exatamente quais são as ambições de Terry. Como esta temporada termina com a queda de Terry Silver e a maioria dos membros do Cobra Kai deixaram o dojo, sua entrada no torneio Sekai Taikai está na balança.

No entanto, é possível que Kim Da-Eun assuma o comando e lidere uma equipe de lutadores novos para o desafio.

Cobra Kai conta com cinco temporadas na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.