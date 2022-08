Coisas bizarras que aconteceram no set de Titanic

Considerado um dos filmes mais famosos – e influentes – de todos os tempos, Titanic impressiona até hoje por sua história emocionante, efeitos especiais e performances do elenco. Muitos fãs não sabem, mas coisas realmente bizarras aconteceram durante as gravações do romance épico de James Cameron.

Titanic chegou aos cinemas nos anos 90, mas o navio original partiu da Inglaterra em 10 de abril de 1912. O naufrágio mais famoso de todos os tempos aconteceu 5 dias depois, em 15 de abril. Mais de 1500 pessoas morreram.

Nos cinemas, o elenco de Titanic foi liderado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. O filme contou também com Kathy Bates, Billy Zane, Frances Fisher e Victor Garber.

Listamos abaixo 7 coisas bizarras que aconteceram no set de filmagens de Titanic; confira.

Comida contaminada no set de Titanic

Uma das coisas mais bizarras que aconteceu no set de Titanic foi a contaminação da comida da equipe (e elenco) com PCP. Para quem não sabem, PCP – também conhecida como Fenciclidina – é uma droga alucinógena com o potencial de causar efeitos violentos nos usuários.

O incidente no set de Titanic aconteceu em 1996, e a contaminação afetou uma sopa de mariscos. O diretor James Cameron e o ator Bill Paxton, após consumirem a refeição, tiveram que ser levados às pressas ao hospital. Até hoje, a origem da contaminação continua envolta em mistério.

Gelado demais!

Em Titanic, Kate Winslet deu um show de carisma e talento como a protagonista Rose. Em uma das cenas mais icônicas do longa, a atriz tenta se segurar em uma tábua de madeira nas águas geladas do Atlântico – enquanto o amado Jack submerge nas profundezas.

Durante uma entrevista recente, Kate Winslet falou sobre a gravação da cena, e revelou ter sofrido hipotermia durante as filmagens. “Estava frio para c*ralho!”, comentou a atriz. Devido à enorme quantidade de água utilizada nas gravações, o volume não pode ser aquecido pela equipe.

Kate Winslet sofreu para gravar Titanic

Como se a hipotermia não fosse o bastante, Kate Winslet sofreu para interpretar Rose em Titanic. Durante as gravações do longa, a atriz se machucou diversas vezes, e chegou até mesmo a lascar o cotovelo. Mas nenhuma dessas lesões superou o momento em que a atriz quase morreu afogada.

Isso aconteceu nas gravações da cena em que Jack e Rose tentam escapar do naufrágio. O casaco de Kate Winslet ficou preso em uma barra de ferro, e a atriz não conseguiu sair de um cômodo inundado. Para piorar, James Cameron não percebeu o afogamento, e continuou dirigindo como se nada tivesse acontecido.

James Cameron e Celine Dion não gostam da trilha sonora

Hoje em dia, é impossível imaginar a trama de Titanic sem lembrar dos acordes de “My Heart Will Go On”. Interpretada por Celine Dion, a canção se tornou sinônima ao filme de James Cameron. Poucos fãs sabem, mas o cineasta não é fã da icônica música.

Em uma entrevista, Cameron afirmou que, como Titanic é um romance histórico, a utilização de uma música moderna na trilha sonora não foi sua primeira escolha. Além disso, a própria Celine Dion afirmou não gostar de “My Heart Will Go On”.

Kate Winslet roubou acessórios do set

Em filmes e séries, o fato de atores “roubarem” acessórios de seus personagens não é exatamente uma novidade. Em Titanic, essa tendência se repetiu. Anos após a estreia do longa, Kate Winslet afirmou ter afanado uma joia de Rose – mas diferentemente do que fãs podem imaginar, não foi o Coração do Oceano.

Durante um papo com o jornal The New York Times, a atriz foi perguntada se havia levado algum item de Titanic para casa. “Eu peguei um par de brincos da Rose, mas acabei perdendo um deles em algum lugar”, respondeu a intérprete de Rose em Titanic.

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ficaram amigos

Em Titanic, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet vivem uma das histórias de amor mais icônicas de todos os tempos. Como Jack e Rose, a química do casal é inegável. Mas na vida real, os atores são apenas bons amigos. Na verdade, eles começaram uma amizade duradoura durante as gravações do filme de James Cameron.

“Ele é meu amigo, um grande amigo, para ser honesta. Nós compartilhamos uma conexão para a vida toda”, revelou a atriz. Uma década após o lançamento de Titanic, os atores contracenaram novamente no drama romântico Foi Apenas um Sonho. Por sua performance, Winslet ganhou o Globo de Ouro.

Kate Winslet e as “outras Roses”

Kate Winslet será lembrada eternamente por sua performance em Titanic – pela qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Porém, a atriz quase perdeu o papel de Rose para outras estrelas de Hollywood. Originalmente, James Cameron queria Gwyneth Paltrow para o papel da protagonista.

Mas Paltrow não foi a única atriz a ser considerada pelo cineasta. Supostamente, Cameron ofereceu o papel de Rose para Claire Danes, Reese Witherspoon e Winona Ryder. Na época, boatos também indicaram que Angelina Jolie e Madonna fizeram testes para o papel.

