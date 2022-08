Coisas desagradáveis que acontecem em NCIS e fãs ignoram

Entre as séries procedurais mais duradouras de Hollywood, NCIS é, definitivamente, uma das mais populares. Na trama, o agente Gibbs lidera investigadores talentosos em difíceis casos da Marinha Americana. Nenhuma série é perfeita, mas os fãs de NCIS insistem em ignorar aspectos realmente desagradáveis da produção.

“Acompanhe os peculiares agentes do NCIS – o Serviço de Investigação Criminal Naval – enquanto eles rastreiam terroristas e outros criminosos de alto nível”, afirma a sinopse oficial de NCIS.

Continua depois da publicidade

Nas primeiras temporadas, o elenco de NCIS é formado por atores como Mark Harmon (Gibbs), Pauley Perrette (Abby), Sasha Alexander (Caitlin), Michael Weatherly (Anthony), David McCallum (Ducky) e Sean Murray (Timothy).

Listamos abaixo 7 coisas desagradáveis e problemáticas que, de acordo com o site Looper, os fãs de NCIS teimam em ignorar; confira abaixo.

Gibbs é abusivo

Será que os roteiristas de NCIS não conhecem o conceito de “assédio moral”? De acordo com a trama de Gibbs, a resposta parece ser negativa. Em diversas ocasiões, o personagem de Mark Harmon estapeia os colegas de trabalho – e em nenhum caso, essa atitude seria aceitável.

Em um ambiente de trabalho normal, Gibbs seria sumariamente demitido por suas agressões, independente de sua posição na base de investigações. Assédio moral não é piada, e séries como NCIS pecam ao caracterizar as atitudes de Gibbs como simples brincadeiras.

Trabalhos exagerados

O serviço de vários personagens de NCIS – particularmente Abby Sciuto e Ducky – é completamente exagerado. As atribuições dos agentes pouco têm a ver com o trabalho da NCIS na vida real. Na verdade, as posições profissionais de Abby e Ducky simplesmente não existiriam em um panorama real.

Em um cenário verídico, Abby e Ducky (uma analista forense e um investigador médico) não trabalhariam na base da NCIS, e também não teriam linhas diretas de comunicação com os agentes da organização. Provavelmente, eles trabalhariam com laboratórios e forças policiais locais.

As regras de Gibbs são muito estranhas

Fãs de NCIS sabem que o agente Gibbs conta com uma longa lista de regras, tanto para sua carreira quanto para a vida pessoal. Algumas delas, no ambiente do NCIS, fazem sentido. A regra Número 2, por exemplo, diz que os agentes “devem sempre usar óculos na cena do crime”.

Outras, são realmente estranhas. A regra Número 9 diz: “Nunca vá a nenhum lugar sem uma faca”. Há também a regra 22, que afirma “Nunca mexa o café de um fuzileiro”. As regras são até engraçadas, mas na maioria das vezes, são desnecessárias e exageradas.

Os erros de Ducky

Quem tem familiaridade com o mundo das análises forenses sabe que o pior erro que um investigador pode cometer é contaminar as amostras. Ducky, aparentemente, não conhece essa regra. Afinal, o personagem de David McCallum prejudica casos importantes com atitudes impensadas.

No episódio “Sub Rosa”, por exemplo, Ducky potencialmente contamina várias áreas com materiais de risco biológico. Quando o personagem entra no laboratório de Abby, é possível ver sangue em seu jaleco – e sangue também é considerado um material de risco biológico.

Quebrando a lei

Em diversas ocasiões, os agentes da NCIS desrespeitam a lei para concluir suas missões. Um exemplo importante acontece quando DiNozzo precisa obter acesso a uma residência para buscar provas. Em circunstâncias normais, o personagem pediria um mandado de busca e apreensão.

No entanto, o personagem simplesmente quebra a janela da casa com uma pedra, e em seguida, invade o imóvel. Além disso, quando a irmã de McGee surge coberta de sangue, o personagem utiliza os recursos da NCIS sem pedir permissão aos superiores. McGee também mente para Gibbs e esconde importantes evidências.

Atitudes problemáticas

Na trama de NCIS, Ziva David é uma das agentes mais habilidosas. Interpretada por Cote de Pablo, a personagem é uma ex-combatente do Mossad que se junta ao NCIS após o assassinato de Kate. Poliglota, a personagem consegue falar 5 línguas com fluência.

Mesmo assim, DiNozzo sempre corrige o inglês de Ziva David. E não estamos falando de erros crassos, mas sim de expressões americanas sem a mínima importância. Como DiNozzo só sabe falar inglês e espanhol, o agente demonstra uma certa hipocrisia ao criticar David em todas as oportunidades.

NCIS é sexista?

Segundo o site Looper, um dos grandes problemas de NCIS é o caráter claramente sexista de algumas tramas e personagens. Além de ser criticada pela caracterização de personagens femininas, a série também foi alvo de polêmica pelo comportamento de DiNozzo, vivido por Michael Weatherly.

Nas primeiras temporadas de NCIS, DiNozzo e Kate discutem constantemente sobre as diferenças entre homens e mulheres. Em todas as ocasiões, DiNozzo insiste em falar das mulheres como criaturas simplistas e repletas de estereótipos. Eventualmente, o personagem muda sua perspectiva.

No Brasil, NCIS – Investigação Naval está disponível pelo Globoplay.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.