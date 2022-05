Coisas em Top Gun que você só descobre se reassistir o filme

Você sabia que muitos fãs de Top Gun só percebem alguns elementos da trama quando assistem ao filme pela segunda vez? Lançado em 1986, Top Gun é visto até hoje como um dos filmes de ação mais icônicos de todos os tempos. O longa traz Tom Cruise como o protagonista Pete ‘Maverick’ Mitchell, um jovem cadete da Força Aérea.

Atualmente, a franquia Top Gun se prepara para o lançamento de Maverick, a aguardada continuação do filme de Tom Cruise. Após muitos atrasos e adiamentos, o longa deve estrear no Brasil em 26 de maio de 2022.

Junto com Tom Cruise no papel principal, o elenco de Top Gun: Maverick conta com Jennifer Connelly, Val Kilmer, Miles Teller, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro, Jay Ellis e Manny Jacinto no elenco.

Enquanto Top Gun: Maverick não estreia nos cinemas brasileiros, listamos abaixo 7 coisas de Top Gun que você só descobre se reassistir o filme; veja.

A participação de Tim Robbins

Se você piscar por um segundo em Top Gun, perderá a participação especial de Tim Robbins. O ator aparece no início do filme como Merlin. O personagem é o Oficial de Interceptação de Radar da Cougar. Ele também aparece no final de Top Gun como o RIO de Maverick – mesmo sem conseguir substituir Goose como o melhor amigo do protagonista.

Tim Robbins é conhecido por interpretar Nuke LaLoosh, um jogador de baseball, na comédia romântica Sorte no Amor, lançada em 1988. O ator também é famoso por interpretar Andy Dufresne no filme Um Sonho de Liberdade. Ele também venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance no drama Sobre Meninos e Lobos, lançado em 2003.

A cantoria

Hoje em dia, Top Gun é lembrado pela performance de Tom Cruise como Maverick, a competição entre o protagonista e Iceman e o tema “Danger Zone”, de Kenny Loggins. Entretanto, uma boa parte do público se esqueceu completamente da sequência em que todos os cadetes de Top Gun fazem uma espécie de “serenata” para Charlie (a personagem de Kelly McGillis) em um bar da base militar.

Além de comprovar a popularidade do personagem de Tom Cruise com os colegas de classe, a cena representa um dos momentos mais importantes da amizade de Maverick e Goose. A sequência também mostra um dos primeiros encontros de Maverick e Charlie. Dessa forma, ela dá o pontapé inicial para uma das sub-tramas mais famosas do longa.

Merchandising em Top Gun

O merchandising – a inclusão e referência a produtos da vida real em obras fictícias – é quase tão antigo quanto a arte do cinema. Até hoje, patrocinadores se aproveitam de filmes e séries para divulgar seus produtos. Algo parecido acontece na trama de Top Gun. Será que você percebeu? Para muitos fãs, esse detalhe só é evidenciado em uma análise mais profunda do longa.

Ainda na serenata dos cadetes de Top Gun para Charlie, todas as cervejas que aparecem no bar são da marca Budweiser – o que leva a crer que a empresa de bebidas alcóolicas fez uma parceria com os produtores do longa. Na sequência em questão, também aparecem algumas bebidas enlatadas, mas elas não são identificadas por rótulos.

Tom Cruise entra no banheiro das mulheres

Caso Top Gun fosse lançado hoje em dia, certos aspectos seriam enxergados com uma perspectiva completamente diferente. A relação do protagonista Maverick com Charlie, por exemplo, é um deles. Após conhecer a personagem de Kelly McGillis, Maverick entra no banheiro feminino para conversar com ela. A atitude é, no mínimo, problemática.

De acordo com o site Looper, Maverick não deveria ter entrado no banheiro das mulheres para continuar sua conversa com Charlie. A situação fica ainda mais complicada pelo fato do personagem estar (potencialmente) bêbado. No decorrer do longa, a relação de Maverick e Charlie ganha contornos mais românticos. Mas mesmo assim, uma das primeiras cenas do casal continua a causar polêmica.

Maverick é o vilão de Top Gun?

Top Gun (tecnicamente) já conta com um antagonista. Entretanto, o papel dos pilotos inimigos é relativamente pequeno. Sob a perspectiva de Maverick, o vilão de Top Gun é Iceman. Entretanto, no final do longa, os dois personagens conseguem se resolver. Sendo assim, quem é o verdadeiro vilão do filme de ação? De acordo com a análise do site Looper, Maverick é, ao mesmo tempo, protagonista e antagonista.

Segundo o site, o personagem conta com várias características “vilanescas”. Ele constantemente desrespeita as ordens dos superiores. Ele parece não ligar para nada, além da concretização de seus próprios objetivos. Ele também é arrogante, mandão, descuidado e explosivo. Além disso, ele foi responsável (mesmo sem querer) pela morte do melhor amigo Goose.

Top Gun é um filme de romance

Embora seja conhecido como um dos filmes de ação mais influentes de todos os tempos, Top Gun, na verdade, está mais para um drama romântico. Para começar, a relação de Charlie e Maverick representa uma das partes mais importantes da trama do longa. O relacionamento de Goose com a esposa Carole (interpretada por Meg Ryan) também desempenha um papel essencial no filme.

Além disso, as canções mais memoráveis da trilha sonora de Top Gun – além da ‘Danger Zone’ de Kenny Loggins – são músicas de amor. Entre elas, destacam-se as inesquecíveis “You’ve Lost that Lovin’ Feelin’” e “Take My Breath Away”. Top Gun: Maverick repete essa tendência: o tema do filme é “Hold My Hand”, cantado por Lady Gaga.

Como Tom Cruise se torna o Top Gun?

Tom Cruise, obviamente, é o protagonista de Top Gun. Sendo assim, a trama do longa é contada sob sua perspectiva. Entretanto, o fato do personagem conseguir fazer frente a Iceman na competição pelo posto de Top Gun é, no mínimo, estranho. Mesmo após a morte de Goose, Maverick continuava sendo visto como um dos principais concorrentes da competição. É por isso que sua rivalidade com Iceman é tão intensa.

Iceman só consegue se tornar o Top Gun após Maverick desistir da competição. Durante o filme, os superiores do personagem de Tom Cruise celebram o talento do cadete, mas também explicam a importância de seguir as regras. Mesmo assim, Maverick parece não ligar para os conselhos dos oficiais. A situação só muda após a trágica morte de Goose.

Top Gun: Maverick estreia nos cinemas brasileiros em 26 de maio de 2022. Veja abaixo o trailer.

