Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chegou aos cinemas e traz uma aventura parcialmente descontraída e parcialmente dramática. Mas há coisas no filme destinadas apenas para os adultos.

Assim como as outras produções do Universo Cinematográfico Marvel, o filme conta com um subtexto que não é captado facilmente pelas crianças, ou público mais jovem como um todo.

Dito isso, vamos destrinchar as coisas que apenas adultos notam em Thor 4. Confira, abaixo, a lista completa.

O relacionamento de Jane e Thor

Não vimos muito da relação entre Jane e Thor além do que foi mostrado no primeiro filme do asgardiano e em O Mundo Sombrio.

Em Thor: Amor e Trovão, a história entre Thor e Jane é finalmente explorada através do uso de flashbacks. Há toda uma história de fundo do casal que nunca conhecemos.

Desde andar de patins juntos a ficarem bêbados e se divertirem em festas à fantasia, eles viveram uma comédia adolescente dos anos 1980 em tempo real.

Os Guardiões da Galáxia não gostam de Thor

Ao fim de Vingadores: Ultimato, Thor parte em viagem junto dos Guardiões da Galáxia, mas parece que eles não aproveitaram muito a companhia do asgardiano.

Thor: Amor e Trovão deixa claro que eles não estavam em sintonia e que o deus do trovão precisava do próprio tempo.

Essencialmente, ele é como o amigo ou familiar que visita uma vez por ano, e que se aparecer vezes demais, acaba estragando a relação.

Korg é apaixonado pelo The Rock

Korg faz parte de uma raça chamada kronan, cuja pele é toda rochosa. Eventualmente, em Thor: Amor e Trovão, ele conhece outro de sua raça, chamado Dwayne.

Trata-se, obviamente, de uma referência a Dwayne Johnson, o The Rock (rocha em inglês), o que faz de Korg alguém apaixonado pelo astro de Adão Negro.

Gorr só precisava ser escutado

Toda a problemática do filme gira em torno dos deuses se preocuparem apenas consigo mesmos e tratarem todas as outras pessoas como insetos.

Com a morte da filha de Gorr, ele naturalmente fica cheio de fúria por não ser escutado pelos deuses, o que acaba resultando na sua missão de exterminar todos eles.

O fim do filme, no entanto, mostra que ele só precisava ser escutado, algo que Thor faz, resultando na troca do pedido dele. Gorr só estava passando por um momento difícil.

Por que os asgardianos não foram junto de Thor?

É, no mínimo, estranho que os asgardianos não tenham partido junto de Thor quando Gorr sequestrou as crianças e as levou para o reino das sombras.

Essencialmente, o filme não oferece qualquer explicação de por que eles não vão juntos do deus do trovão. Claramente, Thor poderia dividir seu poder com eles, ou até mesmo treiná-los para a luta, tendo em vista o que está em jogo.

Relação de Thor com suas armas é bizarra

Mjolnir e Stormbreaker são retratados como sencientes em Thor: Amor e Trovão e vemos que foi formado um relacionamento bastante bizarro entre elas e Thor.

As duas armas sentem ciúmes do deus do trovão e o asgardiano fala com elas como se tivesse sentimentos românticos em relação a elas, sem querer decepcioná-las.

Zeus está impotente

Thor vence Zeus em determinado ponto do filme, mas o deus grego não morre. Como vemos na cena pós-créditos, não apenas ele está vivo, como envia seu filho atrás do asgardiano.

A questão é: por que ele manda Hércules atrás de Thor e não vai por conta própria? Claro, ele pode querer apenas delegar a função, mas pode ser que esteja impotente após perder o raio.

Descobriremos no futuro do MCU.

Sif pode ser o próximo amor de Thor

Nos cinemas, o grande amor de Thor sempre foi Jane Foster. Mas com a sua morte no fim de Amor e Trovão, pode ser que vejamos outro par romântico surgindo.

Nos quadrinhos, Sif tem uma relação bastante rica com Thor, que viu os dois se tornarem amantes. À medida que a mitologia de Thor se desenvolve e se expande para novos territórios, é possível que os dois guerreiros ainda possam se tornar um casal.

Natalie Portman como Jane Foster em Thor: Amor e Trovão.

Jane Foster passa pelas fases do luto em tempo real

Ao longo de Thor: Amor e Trovão, Jane Foster passa pelas cinco fases do luto em relação à sua doença.

Quando encontramos Jane na história, ela experimenta uma negação inicial sobre seu prognóstico. Ela ainda quer trabalhar e não acredita na gravidade da doença.

Isso rapidamente se transforma em raiva, pois ela se pergunta por que isso está acontecendo com ela e ela não consegue parar. Na fase de barganha, ela se torna a Poderosa Thor e acredita que há uma chance de ela superar o câncer através da magia espacial Viking.

Depois que os efeitos do Mjolnir a enfraquecem, ela cai em depressão, percebendo que sua última esperança foi frustrada. Eventualmente, ela vem a aceitar o inevitável. Ela está em paz com o que está por vir e levanta o martelo uma última vez para ajudar Thor.

Amor substitui Loki para Thor

O final de Thor: Amor e Trovão muda o status quo de Thor. Enquanto ele procurava um propósito por tanto tempo, agora ele tem um novo: criar e cuidar de Amor, a filha ressuscitada de Gorr.

Ele parece levar seus deveres paternais extremamente a sério, enquanto tenta ensinar a Amor as lições certas e encorajá-la a ser a melhor pessoa que puder. Dando uma olhada em seu comportamento e como ela responde a ele, porém, ela parece ser bastante difícil.

Suas reações e desdém geral em relação à autoridade são uma reminiscência de Loki. Ele também não gostava de seguir as regras e deu a Thor e Odin muitas dores de cabeça ao longo dos tempos.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas e futuramente será lançado no Disney+.

