Coisas que apenas adultos notam no remake de Pinóquio

Dirigido por Robert Zemeckis – de De Volta Para o Futuro – o remake live-action de Pinóquio está disponível no catálogo brasileiro do Disney+. Embora seja voltado para o público infanto-juvenil, o filme conta com diversos aspectos que só são notados pelo público mais maduro, entre referências clássicas e conceitos complexos.

“O vencedor do Oscar Robert Zemeckis dirige a versão em live action e CGI que reconta a adorada história do boneco de madeira que embarca em uma aventura eletrizante para se tornar um menino de verdade”, afirma a sinopse oficial de Pinóquio no Disney+.

Benjamin Evan Ainsworth (A Maldição da Mansão Bly) dubla o protagonista titular. O elenco conta também com Tom Hanks (Forrest Gump) como Gepeto e Cynthia Erivo (Harriet) como a Fada Azul.

Revelamos abaixo 7 coisas que, segundo o site Looper, somente os adultos notam no remake de Pinóquio; confira.

Gepeto não tem sorte no amor

No centro da trama de Pinóquio está o desejo do inventor Gepeto – interpretado por um irreconhecível Tom Hanks – de “criar um menino de verdade”. Sendo assim, por que o personagem não aposta no “método tradicional” de criação de bebês?

Quem explica o motivo é o Grilo Falante. “Existem outras maneiras de se criar um menino”, diz o personagem. “Mas não acredito que o Gepeto saia muito, então ele faz o melhor com as ferramentas que tem”, conclui o animalzinho divertido.

Questões filosóficas importantes

Em sua trama, Pinóquio aborda questões filosóficas complexas, que muitas vezes, passam despercebidas pelo público mais jovem. A versão de 2022, por exemplo, é uma verdadeira exploração do conceito de ética, e o que significa, realmente, ser humano.

Durante o filme, a missão de Pinóquio é se tornar “corajoso, verdadeiro e altruísta” para se converter em um “menino de verdade” e garantir sua humanidade. Mas ao final do filme, mesmo tendo aprendido todas essas lições, Pinóquio continua como um boneco de madeira.

Recomendado para toda a família

A versão live-action de Pinóquio ganhou a classificação indicativa PG (a versão americana do clássico ‘livre’). Ou seja: o filme é recomendado para toda a família, e pode ser assistido, sem problema nenhum, por crianças pequenas.

A classificação PG também é uma maneira mais simples de dizer que Pinóquio não tem “palavrões”. Porém, o filme da Disney encontra uma forma para subverter essa classificação. Quando o companheiro de Pinóquio se transforma em um burrinho ele diz: ‘Estou parecendo um burro?’. A expressão serve tanto para caracterizar o animal quanto para insultar o personagem.

Abuso infantil em Pinóquio

Os antagonistas de Pinóquio não são apenas maldosos, mas também cruéis, exploradores e abusivos. O primeiro personagem que o protagonista encontra (além de Gepeto e a Fada Azul), é Honest John – que mente descaradamente para vender o boneco a uma trupe de performance.

Mesmo assim, Pinóquio consegue superar a tentação e chegar à escola. O personagem dura, literalmente, 5 segundos antes de ser jogado para a fora pelo diretor. Afinal de contas, a escola é para “meninos de verdade”, e Pinóquio (pelo menos na visão do diretor) é apenas um boneco.

O desinteresse de Gepeto

Como citamos anteriormente, um dos maiores desejos de Gepeto é conhecer as alegrias da paternidade. É por isso que ele passa anos tentando criar uma marionete viva. Quando ele finalmente atinge seu objetivo, o público também celebra o nascimento de Pinóquio.

No entanto, em uma desconexão abrupta, Gepeto simples “lava as mãos” sobre a criação do Pinóquio. Ao que parece, o desejo do personagem de Tom Hanks era apenas dar vida ao boneco, não criá-lo como um pai. No dia seguinte, Gepeto literalmente manda Pinóquio ir à escola sozinho.

Os personagens são muito duros com Pinóquio

Na versão live-action de Pinóquio, a Fada Azul – interpretada por Cynthia Erivo – diz a Pinóquio que, para se tornar um menino de verdade, ele precisa aprender a ser “corajoso, verdadeiro e altruísta”. O filme faz um ótimo trabalho ao promover esses valores, mas parece não se importar com o aprendizado do personagem.

Segundo o site Looper, espectadores mais velhos sabem que o Pinóquio não está pronto para desenvolver esses sentimentos ou viver sob um código de ética humano. Afinal de contas, o personagem acaba de nascer! Como ele poderia mudar sua perspectiva sem conhecer o mundo humano?

Referências a outros filmes da Disney

Crianças não percebem, mas a trama de Pinóquio está repleta de referências a outros filmes da Disney. A maioria dos easter eggs aparece na oficina de Gepeto, na qual o personagem de Tom Hanks trabalha em relógios com as imagens de alguns dos personagens mais famosos da empresa.

Entre os personagens que fazem “aparições especiais” nos relógios de Gepeto, destacam-se a Princesa Aurora (de A Bela Adormecida), Pato Donald, Simba (de O Rei Leão) e a dupla Roger e Jessica Rabbit de Uma Cilada Para Roger Rabbit (que também é dirigido por Robert Zemeckis).

