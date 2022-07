Coisas que só adultos notam em A Fera do Mar, da Netflix

A Fera do Mar chegou ao catálogo da Netflix em 2022, e mesmo com pouca divulgação, se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A animação conquista fãs com uma história criativa, dinâmica e repleta de emoção. Embora seja voltado para toda a família, o filme conta com alguns aspectos que somente os adultos entendem.

“Uma menina entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles iniciam uma jornada épica por águas desconhecidas”, afirma a sinopse oficial de A Fera do Mar na Netflix.

Continua depois da publicidade

Dirigido por Chris Williams (Moana), A Fera do Mar conta com Karl Urban (The Boys), Zaris-Angel Hator (The Midnight Gang), Jared Harris (Chernobyl), Marianne Jean-Baptiste (Secrets & Lies), Jim Carter (Downton Abbey), Doon Mackichan (Belas Maldições) e Dan Stevens (Legião) no elenco de vozes.

Explicamos abaixo 7 elementos de A Fera do Mar que, de acordo com o site Looper, só os adultos entendem – confira (e veja se você percebeu).

Diversidade em A Fera do Mar

A trama de A Fera do Mar é ambientada no século XVII, em um reino fictício que é aterrorizado por terríveis criaturas marinhas. Normalmente, produções históricas – principalmente as que se passam em mundos fantásticos – são povoadas apenas por personagens brancos. Felizmente, esse não é o caso do hit da Netflix.

Os personagens de A Fera do Mar, dessa forma, são surpreendentemente diversos. A tripulação do navio The Inevitable, por exemplo, traz uma interessante mistura de etnias e gêneros. Com isso, o filme faz um ótimo trabalho ao refletir a diversidade da audiência, superando produções como Game of Thrones e O Senhor dos Anéis.

Os personagens são alcoólatras?

Normalmente, filmes infantis abordam aspectos adultos de forma que a audiência mais jovem também possa entender. Em A Fera do Mar, os tripulantes do The Inevitable parecem ser fãs de bebidas alcóolicas. Após a caçada que aparece no início do filme, por exemplo, os personagens se divertem em um bar.

Além disso, depois de Jacob colocar Maisie na carruagem de volta para a casa, o filme corta para o personagem acordando em outro veículo, com Sarah adormecida ao seu lado. Ou seja: Jacob acorda de ressaca e com uma grande dor de cabeça. Os espectadores mais jovens, provavelmente não pegaram essa referência.

O estresse pós-traumático do Capitão Crow

Um dos personagens mais interessantes de A Fera do Mar é o Capitão James Crow, dublado por Jared Harris. A audiência infantil não percebe, mas Crow claramente sofre de estresse pós-traumático. No início do filme, o notório capitão quase se afoga no oceano, após derrotar (por um fio) Brickeback.

Traumatizado pelo ocorrido, o personagem decide se aposentar e passar o comando do The Inevitable para Jacob. O momento é tocante, mas também faz referência à debilitada saúde mental do Capitão. Afinal de contas, além da sangrenta batalha contra Brickeback, Crow lida com os efeitos de sua longa trajetória como caçador de monstros.

A questão de Sarah Sharpe

Um dos aspectos mais interessantes de A Fera do Mar é o fato de personagens coadjuvantes ganharem arcos próprios, muito além da dupla de protagonistas Jacob e Maisie. Uma dessas personagens é Sarah Sharpe, uma mulher forte, poderosa e independente. Sendo assim, fica a dúvida: por que o Capitão Crow não passa o comando do navio para ela?

Como já citamos, ao confirmar sua aposentadoria, o Capitão Crow escolhe Jacob como seu sucessor. A escolha, embora ajude a movimentar a trama do filme, não faz muito sentido. Afinal de contas, Sarah é perfeita para a posição. Será que mulheres não podem se tornar capitãs de navios? O filme falha em desvendar esse mistério.

Armas e veneno

À medida que o Capitão Crow se torna cada vez mais obcecado com o Red Bluster, ele decide buscar a ajuda de uma misteriosa mulher chamada Gwen Batterbie. Por intermédio da personagem, ele compra um arpão com a ponta embebida em veneno. No entanto, a tripulação do navio se opõe a utilização da arma.

O motivo dessa oposição, no entanto, não é explicado. Aparentemente, a tripulação deseja “lutar de maneira justa” contra os adversários. No entanto, a utilização do veneno não é, exatamente, uma “vantagem injusta”. Afinal de contas, os caçadores de monstros também contam com canhões e pólvora.

A história é escrita pelos vencedores

De acordo com o site Looper, a mensagem mais importante de A Fera do Mar é uma ideia de transformação e mudança. O fato da sociedade funcionar de uma determinada maneira, não significa, necessariamente, que o povo deve aceitar aspectos problemáticos simplesmente porque eles “sempre foram assim”.

A história, como diz o ditado, é escrita pelos vencedores. No caso de A Fera do Mar, os monarcas do reino insistem em continuar a guerra contra os monstros marinhos para garantir a perpetuação de seus próprios poderes. Eventualmente, Jacob e Maisie descobrem que as lendas das expedições marítimas, na verdade, escondem o que realmente aconteceu.

Mas nós podemos modificá-la

Não contente em expor grande parte dos registros históricos como mentiras deslavadas, A Fera do Mar leva sua mensagem mais além. No final do longa, a jovem Maisie assume um papel crucial para o futuro do reino. É um momento poderoso, no qual, após salvar a vida de Red, Maisie faz um emocionante discurso.

Em sua declaração, Maisie afirma que a guerra contra as criaturas marinhas terminará de uma vez por todas. Ela também interrompe a rivalidade entre Red e o Capitão Crow com apenas um olhar. Finalmente, Maisie também desativa todo o complexo militar com poucas palavras. Ou seja: a história é escrita pelos vencedores, mas nós também podemos mudá-la.

A Fera do Mar está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.