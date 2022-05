Coisas que só adultos notam em Cavaleiro da Lua

Considerada uma das produções mais “adultas” do MCU, Cavaleiro da Lua conta com diversos detalhes e referências que só são percebidos pelo público mais velho. Elementos importantes da história de Marc Spector/Steven Grant acabam passam batido pelos espectadores mais jovens da plataforma Disney+.

Embora Cavaleiro da Lua aposte em uma trama obscura e na abordagem de temáticas mais complexas, a série não é exatamente “inacessível” para adolescentes.

No Brasil, a produção do MCU é recomendada para maiores de 16 anos. Mas claramente, a Marvel criou a série com uma audiência mais madura em mente.

O site Looper listou 7 coisas que apenas adultos notam em Cavaleiro da Lua – confira e veja se você percebeu.

A voz de Khonshu

Um dos aspectos mais interessantes de Cavaleiro da Lua é a caracterização dos deuses egípcios. Khonshu – o Deus da Lua que é responsável pelos poderes de Marc Spector – aparece como um homem mumificado com a cabeça esqueletal de um pássaro. O personagem também faz sucesso por sua icônica voz, dublada por um ator pouco conhecido pelo público mais jovem.

O ator em questão é F. Murray Abraham, famoso por filmes como Scarface (1983), Star Trek: Insurreição (1998) e O Nome da Rosa (1986). Por sua performance como Antonio Salieri em Amadeus (1984), Abraham ganhou o Oscar de Melhor Ator. Mais recentemente, ele participou de elogiadas produções como O Grande Hotel Budapeste e Vozes e Vultos.

A hipocrisia de Arthur Harrow

Arthur Harrow é o grande vilão de Cavaleiro da Lua. Ethan Hawke dá um show como uma espécie de líder de seita, que tem como principal objetivo invocar a deusa Ammit e “julgar” as almas dos seres humanos. Em uma conversa com Steven Grant, o personagem defende a justiça de Ammit – um método que não espera a realização de atos malignos para a punição dos culpados.

A perspectiva é muito diferente da utilizada por Khonshu. Afinal de contas, o Deus da Lua só pune as pessoas que “escolheram o caminho do mal”. No decorrer de seus episódios, Cavaleiro da Lua prova que Arthur Harrow não passa de um hipócrita. O personagem de Ethan Hawke se dispõe a mentir, enganar, matar e roubar para atingir seus objetivos. No final das contas, é ele quem deveria ser julgado por Ammit.

Referência interessante

Na primeira vez que Steven Grant consegue invocar a armadura do Cavaleiro da Lua, todos se surpreendem com o visual escolhido pelo personagem. Ao invés de aparecer com o característico traje egípcio de Marc Spector, o britânico opta por um terno branco, completado por uma máscara que cobre toda a cabeça do herói.

Para salvar Layla e desviar as atenções do chacal monstruoso, Grant diz a seguinte frase: “Float like a butterfly, sting like a bee, my name’s Steven with a V” (Voe como uma borboleta, pique como uma abelha, meu nome é Steven com V). Fãs mais jovens não sabem, mas a fala é uma referência ao lema do icônico boxeador Muhammad Ali, falecido em 2016.

Um romance para Khonshu?

Na trama de Cavaleiro da Lua, os deuses egípcios atuam no mundo humano por meio de avatares – pessoas escolhidas para cumprir as ordens das divindades. Em sua jornada em busca de respostas, Marc Spector (o avatar de Khonshu) conhece outros representantes das entidades mágicas. Na Câmara dos Deuses, por exemplo, o personagem de Oscar Isaac conversa com Yatzil.

Interpretada por Diana Bermudez, Yatzil é o avatar de Hator, a deusa egípcia do amor e da beleza. A personagem diz a Marc que “há algum tempo, Khonshu também se deliciava com as melodias de Hator”. Embora tenha passado despercebida por muitos fãs da Marvel, a fala indica que Khonshu viveu um relacionamento amoroso com a deusa.

A terceira personalidade do Cavaleiro da Lua

A cena pós-créditos de Cavaleiro da Lua faz uma revelação impressionante: além de Marc Spector e Steven Grant, o herói tem mais uma personalidade. A série do MCU termina com a introdução de Jake Lockley, o novo avatar de Khonshu. A existência da terceira persona já havia sido sugerida na batalha final entre o Cavaleiro da Lua e Arthur Harrow.

Muitos fãs não perceberam, mas o surgimento de Jake Lockley também é indicado no primeiro episódio da série. Em “The Goldfish Problem”, Steven Grant se surpreende ao descobrir que havia convidado uma mulher para um encontro em uma churrascaria – mesmo sendo vegano. Tudo indica que Jake foi o responsável por esse convite, já que Marc Spector não convidaria outra mulher para sair.

O boneco do Cavaleiro da Lua

No quarto episódio de Cavaleiro da Lua, Marc Spector leva um tiro de Arthur Harrow. O personagem parece morrer nos confins da Pirâmide de Giza, mas acaba acordando em uma espécie de manicômio, onde Harrow aparece como o médico psiquiatra. Nesse cenário complicado, Marc sofre para diferenciar a realidade das criações de sua mente perturbada.

O personagem aparece em uma cadeira de rodas, segurando uma figura de ação do Cavaleiro da Lua. Os fãs mais jovens do MCU não perceberam, mas essa figura existe na vida real. Na verdade, ela faz parte da linha Marvel Legends, da empresa Hasbro. O boneco em questão, atualmente, pode ser adquirido por cerca de R$ 250.

Tomb Buster ou Tomb Raider?

Antes da sequência em que Marc Spector acorda na clínica psiquiátrica, Cavaleiro da Lua mostra uma cena em que um aventureiro a lá Indiana Jones e seu jovem parceiro correm por uma floresta – que claramente é o cenário de um filme. A produção do MCU revela que o filme em questão se chama “Tomb Buster”.

O momento é uma clara referência a Tomb Raider, uma franquia de jogos digitais que fez muito sucesso entre o final dos anos 90 e as primeiras décadas dos anos 2000. Fãs adolescentes não sabem, mas a franquia também foi adaptada para os cinemas, com Angelina Jolie no papel da heroína Lara Croft. Mais recentemente, a saga ganhou um reboot, protagonizado por Alicia Vikander.

Todos os episódios de Cavaleiro da Lua estão disponíveis no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir os filmes e séries da Marvel.