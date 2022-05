Coisas que só adultos notam na 4ª temporada de Stranger Things

Sucesso na Netflix, a 4ª temporada de Stranger Things oferece um tom bem mais sombrio para a trama de Eleven e seus amigos. Fãs e especialistas concordam: o quarto ano é o mais assustador até agora. Ao que tudo indica, a série não é mais para crianças. Dessa forma, certas referências, easter eggs e elementos acabaram passando despercebidos pelos espectadores mais jovens.

A 4ª temporada de Stranger Things começa com uma grande divisão entre os personagens. A família de Joyce – junto com Eleven – se muda para a Califórnia, enquanto Mike, Dustin, Lucas, Nancy, Steven, Robin e Max permanecem em Hawkins.

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, indica a sinopse da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix.

Listamos abaixo 7 elementos da 4ª temporada de Stranger Things que só os fãs adultos percebem – veja e confira se você notou.

A origem de Eddie Munson

Uma das novas adições ao elenco de Stranger Things é a de Joseph Quinn, o intérprete de Eddie Munson. Na 4ª temporada, o metaleiro desenvolve uma grande amizade com Mike e Dustin. O personagem é uma homenagem a alguns dos maiores clichês dos anos 80 e 90 – o que pode ser comprovado por sua caracterização e visual.

Fãs mais jovens não vão perceber, mas o comportamento e o estilo do novo personagem se parecem com os de Crawl, o personagem de Pauly Shore no filme de comédia O Genro dos Meus Sonhos, lançado em 1993. Até mesmo quando a cidade de Hawkins começa a desconfiar do envolvimento de Eddie com os assassinatos, a única preocupação do personagem é tomar cerveja.

O intérprete de Victor Creel

A 4ª temporada de Stranger Things introduz vários personagens à trama de Eleven e seus amigos. Um deles é Victor Creel, o maníaco que é preso no Manicômio Pennhurst após (supostamente) assassinar toda a família. Uma de suas cenas mais interessantes acontece na reta final da temporada, quando Robin e Nancy tentam entrevistar o detento no hospital psiquiátrico.

Algo que passou despercebido por fãs mais jovens de Stranger Things é o fato de Creel ser interpretado por Robert Englund. Um verdadeiro ícone do terror, Englund é conhecido por viver o sinistro Freddy Krueger na franquia A Hora do Pesadelo. Entretanto, os outros personagens não notam a semelhança de Creel com o astro do terror.

A paranoia de D&D

Dungeons & Dragons é um RPG de mesa criado originalmente em 1974. Um dos expoentes mais famosos desse tipo de jogo, D&D faz sucesso até hoje com adultos, crianças e adolescentes. Por si só, o game é apenas um jogo inocente. Porém, durante os anos 80, acabou se envolvendo em uma espécie de histeria coletiva conhecida como “Pânico Satânico”.

A 4ª temporada de Stranger Things faz um ótimo trabalho ao abordar essa temática. Entretanto, algumas nuances acabam fugindo da compreensão dos espectadores mais jovens. Eddie Munson, por exemplo, é acusado de “ter parte com o Diabo” simplesmente por jogar D&D e participar de um grupo de amigos com o nome de Clube do Inferno.

A segurança de Hawkins

Após Max falhar em conseguir informações sobre Chrissy, os personagens de Stranger Things decidem invadir a Escola de Hawkins e checar os registros da personagem. Max, Steve e Dustin conseguem entrar no escritório do conselheiro educacional com relativa facilidade. A partir daí, garantem todas as informações que queriam.

Nos anos 80, o sistema de segurança das escolas era bem mais simples que o adotado na atualidade. Afinal de contas, tiroteios e ataques armados não eram tão comuns. Hoje em dia, o trio de amigos nunca conseguiria entrar em Hawkins High após o fechamento. Além disso, as informações sobre Chrissy provavelmente seriam encriptadas.

O plano de Murray e Joyce

Assim que Joyce descobre que Hopper ainda está vivo, a personagem de Winona Ryder decide fazer de tudo para resgatá-lo. Durante a maioria da 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things, Joyce e Murray tentam bolar um plano para salvar Hopper. Entretanto, o tiro acaba saindo pela culatra quando o contrabandista Yuri trai os personagens.

Murray e Joyce deveriam ter pensado melhor antes de aceitar a proposta de Yuri. Será que eles não consideraram a possibilidade do contrabandista estar mentindo? E por que eles não revelaram para ninguém o conteúdo da estratégia? Esses aspectos da trama podem ter passado despercebidos por espectadores mais jovens, mas chamam a atenção do público mais maduro.

O segredo de Eleven

Owens passa grande parte da 4ª temporada de Stranger Things tentando convencer Eleven que ela é a chave para salvação do mundo. Eventualmente, ele leva a personagem de Millie Bobby Brown para a base da ICBM. No local, Owens revela que os trabalhadores da organização são pessoas que sacrificaram suas vidas pessoais para participar do projeto.

O interior da base é idêntico ao de qualquer outra instalação militar – tedioso, mas prático. As palavras de Owens são curiosas. À primeira vista, a base parece ser um local deserto, sem área para estacionamento. Ou seja: os trabalhadores da ICBM provavelmente moram no local. Sendo assim, fica a dúvida: onde eles são hospedados? Será que existe uma espécie de condomínio subterrâneo?

X-Men em Stranger Things?

Muitos fãs de Stranger Things também curtem as produções da Marvel. Parte do público já percebeu que os poderes de Eleven são muito parecidos com os de Jean Grey, uma das mutantes mais importantes da franquia X-Men. Assim como Jean, Eleven cultiva um grande poder, mas precisa da ajuda de mentores para controlar suas habilidades.

Como Eleven perde seus poderes no final do terceiro ano, Owens e o Dr. Brenner fazem de tudo para “reviver” as habilidades. Entretanto, eles podem libertar uma força bem mais perigosa do que poderiam imaginar. Ou seja: Eleven tem tudo para se tornar a “Fênix Negra” de Stranger Things, assim como acontece com Jean Grey nos filmes de X-Men.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.