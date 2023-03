Comédias sobrenaturais para ver na Netflix após Fantasma e CIA

Sucesso na Netflix, Fantasma e CIA mistura comédia, aventura e elementos fantasmagóricos em uma trama cheia de surpresas. Com astros da Marvel e Stranger Things no elenco, o filme não demorou a conquistar os assinantes da plataforma. Se você curtiu a trama, não deixe de conferir outras comédias sobrenaturais no streaming!

“Após descobrir um fantasma com um passado obscuro em sua casa, uma família viraliza na internet e se torna alvo de uma agência do governo”, diz a sinopse de Fantasma e CIA na Netflix.

Junto com Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal) e David Harbour (Stranger Things), o elenco de Fantasma e CIA conta também com Tig Notaro (Na Sua Casa ou Na Minha?), Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Erica Ash (Survivor’s Remorse).

Mostramos abaixo 7 filmes de comédia sobrenatural que você pode assistir após Fantasma e CIA na Netflix!

Dupla Jornada

Ambientado no universo dos vampiros (e de outras criaturas da noite), Dupla Jornada mistura ação, terror, aventura e comédia em história pra lá de divertida. O filme estreou na Netflix em 2022, com Jamie Foxx (Django Livre) e Dave Franco (O Artista do Desastre) nos papéis principais.

O longa acompanha a história de Bud, um caçador de vampiros que tem só uma semana para conseguir dinheiro para pagar as despesas da filha – e ele vai lutar com unhas e dentes para garantir o sustento da família. Dupla Jornada também tem participação do rapper Snoop Dogg.

Pequeno Demônio

Pequeno Demônio, uma paródia do clássico A Profecia, estreou na Netflix em 2017. Com Adam Scott, de Big Little Lies, e Evangeline Lilly, a Vespa do MCU, como protagonistas, o longa subverte alguns dos maiores clichês do terror em uma trama de morrer de rir.

Nesta divertida comédia de terror, Gary, um homem recém-casado, faz de tudo para se aproximar do enteado Lucas. Porém, à medida que conhece melhor o garotinho, Gary começa a suspeitar que ele é um demônio. O filme tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A Babá

Uma das mais populares comédias de terror da Netflix, A Babá foca na história de Cole, um pré-adolescente que cultiva uma grande crush pela babá Bee. Porém, tudo muda quando ele descobre que ela é uma das líderes de uma seita satânica.

Lançado em 2017, o filme se tornou um grande sucesso na Netflix, garantindo a produção da sequência A Babá: Rainha da Morte (que também está disponível no streaming). Judah Lewis (Verão de 84), Samara Weaving (Nove Desconhecidos) e Bella Thorne (Shake It Up) integram o elenco.

Zumbilândia

Considerado um dos mais famosos filmes de terror e comédia de todos os tempos, Zumbilândia também está disponível na Netflix! E não é só isso: a sequência do longa, batizada de “Atire Duas Vezes” também está no catálogo da plataforma.

Como o próprio nome indica, Zumbilândia é ambientada em um mundo dominado por zumbis. No primeiro filme, um universitário tímido se une a um cara durão e a duas irmãs golpistas para sobreviver em uma perigosa viagem do Texas até Los Angeles.

Vampiros X The Bronx

Muito elogiado pela crítica especializada, Vampiros X The Bronx estreou na Netflix em 2020. Além de contar com uma trama divertida e cheia de sustos, o longa levanta um interessante debate sobre a tendência de gentrificação em bairros populares.

Ambientado em Nova York, especificamente na vizinhança do Bronx, o filme conta a história de três garotos corajosos que descobrem um plano sinistro para acabar com a vida no bairro – e esse plano, é claro, envolve as criaturas da noite.

Orgulho, Preconceito e Zumbis

Orgulho, Preconceito e Zumbis é uma adaptação bastante inusitada do romance “Orgulho e Preconceito”, um dos mais famosos de Jane Austen. Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco, que conta com Lily James (Pam & Tommy), Matt Smith (A Casa do Dragão) e Lena Headey (Game of Thrones).

Na trama de Orgulho, Preconceito e Zumbis, somente a enérgica Elizabeth Bennett e o arrogante Sr. Darcy podem acabar com as criaturas monstruosas que invadem o interior inglês no século XIX. O longa é violento, espirituoso e cheio de suspense.

A Maldição de Bridge Hollow

Finalmente, temos A Maldição de Bridge Hollow, um filme de terror e comédia que estreou na Netflix no final de 2022, e não demorou a se tornar um grande sucesso na plataforma. Recomendado para maiores de 12 anos, é perfeito para uma sessão de cinema em família.

Em A Maldição de Bridge Hollow, Um pai que odeia Halloween – vivido por Marlon Wayans, de As Branquelas – é obrigado a se unir à filha adolescente quando um espírito maligno provoca o caos ao fazer as decorações da cidade ganharem vida.

Fantasma e CIA, assim como as produções que listamos acima, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.