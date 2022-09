Como é o elenco de A Casa do Dragão na vida real

Sucesso no HBO Max, A Casa do Dragão conta com talentosos atores e atrizes em seu elenco. Na vida real, os astros do spin-off de Game of Thrones são bem diferentes de seus personagens. Afinal, eles não adotam o característico visual que deixou o universo das Crônicas do Gelo e Fogo tão famoso.

O sucesso do HBO Max, vale lembrar, é a primeira série derivada de Game of Thrones. A Casa do Dragão adapta os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Continua depois da publicidade

O elenco da série tem atores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Fabien Frankel (Criston Cole) e Sonoya Mizuno (Mysaria).

Revelamos abaixo como é o visual do elenco de A Casa do Dragão na vida real; confira e veja a diferença.

Paddy Considine – Rei Viserys Targaryen

Em A Casa do Dragão, o Rei Viserys Targaryen é um dos personagens mais importantes da 1ª fase. O monarca de Westeros assume o Trono de Ferro em um período de grande turbulência, e encontra na sucessão o maior desafio de seu reinado.

Atualmente, Paddy Considine é mais conhecido por sua performance como o Padre John Hughes da série Peaky Blinders. O ator britânico também está em filmes como A Morte de Stalin, Macbeth – além de interpretar o jornalista Simon Ross na franquia Bourne.

Matt Smith – Príncipe Daemon Targaryen

Interpretado por Matt Smith, o Príncipe Daemon Targaryen é uma das figuras mais interessantes do spin-off de Game of Thrones. O ousado irmão mais novo do Rei Viserys é um dos melhores guerreiros de sua geração. No terceiro episódio de A Casa do Dragão, ele protagoniza uma das cenas mais épicas da série.

Você, provavelmente, conhece Matt Smith por sua performance como um dos Doutores da série de ficção científica Doctor Who, um dos maiores sucessos do Reino Unido. Ele também interpretou o Príncipe Philip nas primeiras temporadas de The Crown e Milo em Morbius.

Emma D’Arcy – Rhaenyra Targaryen

Em A Casa do Dragão, Rhaenyra Targaryen é interpretada por duas atrizes diferentes. Na primeira fase, a personagem ganha vida pela atuação da australiana Milly Alcock. Já na segunda fase (que deve começar em breve), Rhaenyra é vivida por Emma D’Arcy.

A Casa do Dragão representa um dos projetos mais importantes da carreira de Emma D’Arcy. Além da produção do HBO Max, a atriz é conhecida por filmes como Mulheres ao Poder e séries como Wanderlust e Truth Seekers.

Olivia Cooke – Rainha Alicent Hightower

Assim como Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower é interpretada por duas atrizes em A Casa do Dragão. Nos primeiros episódios, uma versão adolescente da personagem é vivida por Emily Carey. Em sua versão adulta, Alicent é interpretada por Olivia Cooke.

Olivia Cooke é mais conhecida por sua performance como Emma Decody na série de suspense Bates Motel. Nos cinemas, a atriz está em produções como Jogador Número 1, Eu Você e a Garota que Vai Morrer, O Som do Silêncio e Ouija: O Jogo dos Espíritos.

Rhys Ifans – Otto Hightower

Em A Casa do Dragão, Rhys Ifans interpreta Otto Hightower, o pai de Alicent. O personagem também serve como Mão do Rei durante o reinado de Viserys. Inteligente, frio e calculista, Otto é um dos jogadores mais promissores do “Jogo dos Tronos” de Westeros.

Rhys Ifans é famoso por interpretar o vilão Lagarto em O Espetacular Homem-Aranha. O ator também reprisa sua performance em Homem-Aranha: Sem Volta Para Caso. Outros projetos de Rhys Ifans incluem Kingsman: A Origem e Um Lugar Chamado Notting Hill.

Steve Toussaint – Corlys Velaryon

O Lorde Corlys Velaryon é o Mestre de Navios do Rei Viserys Targaryen. Dono da maior frota marítima de Westeros, ele é conhecido como “Serpente Marinha”. Na época de A Casa do Dragão, a Casa Velaryon também se estabelece como um dos clãs mais poderosos do Sete Reinos.

Nos cinemas, o ator Steve Toussaint está em filmes como O Juiz, Tiros em Ruanda e O Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo. Já na TV, Toussaint se destaca por performances em séries como Doctor Who, It’s a Sin, Midsomer Murders e Silent Witness.

Eve Best – Rhaenys Targaryen

Em A Casa do Dragão, Rhaenys Targaryen também é conhecida como “A Rainha que Nunca Foi”. No Conselho de Harrenhal, a personagem é vista como uma das principais candidatas ao Trono de Ferro. Porém, os lordes de Westeros escolhem Viserys, mantendo o caráter patriarcal da liderança do Reino.

Na TV, Eve Best é famosa por interpretar a Dra. Eleanor O’Hara na série Nurse Jackie. A atriz também vive Monica Chatwin na minissérie Uma Mulher Honrada, e Wallis Simpson em O Discurso do Rei. Mais recentemente, Best foi escalada como Farah Dowling em Fate: A Saga Winx.

Os episódios de A Casa do Dragão são exibidos semanalmente (todos os domingos) pelo HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.