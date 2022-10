Como é o elenco de A Imperatriz na vida real

A Netflix acrescentou mais um romance de época ao seu catálogo. A Imperatriz faz bastante sucesso na plataforma de streaming e, com isso, muitos podem se perguntar como é o elenco da série na vida real.

“A paixão avassaladora de Isabel (“Sisi”) e Francisco, Imperador da Áustria, abala as estruturas de poder da corte vienense”, começa a sinopse oficial da série.

“Depois do casamento, a jovem Imperatriz precisa se afirmar diante da sogra, a poderosa Sophie, e do cunhado Maxi, irmão de Francisco, que também está de olho no trono (e em Sisi). Além de tudo, as tropas inimigas ameaçam as fronteiras do Império dos Habsburgo, e o povo de Viena protesta contra o Imperador. Isabel precisa descobrir em quem pode confiar e qual é o preço de ser Imperatriz e figura de esperança para o povo”, conclui a descrição da série.

Dito isso, vamos ver como é o elenco da série tanto caracterizados em A Imperatriz, como na vida real. Confira.

Elisabeth von Wittelsbach – Devrim Lingnau

Elisabeth von Wittelsbach é o ponto focal da série, como a mulher com quem o imperador Franz Joseph decide se casar – para o choque de todos.

Devrim Lingnau interpreta a personagem. Ela fez sua estreia na tela em 2017, aparecendo em dois episódios da série policial alemã Under Suspicion. Ela teve várias aparições na TV desde então, e também teve um papel principal no filme Carmilla de Emily Harris.

Franz Joseph – Philip Froissant

Philip Froissant vive o imperador relutante. Joseph é um homem profundamente conflituoso, especialmente com as crescentes pressões da guerra na Europa.

A carreira de Foissant tem sido principalmente focada no teatro e não na tela, aparecendo em vários papéis em toda a Alemanha. Seu papel mais proeminente na tela foi no filme para TV da Netflix Ilha de Segredos, dirigido por Miguel Alexandre.

Princesa Sophia – Melika Foroutan

A princesa Sofia da Baviera é mãe de Franz Joseph e uma das principais peças da corte dos Habsberg.

Melika Foroutan vive a personagem. É uma atriz veterana, aparecendo pela primeira vez em 2000 no programa alemão Streit um Drei. Mais recentemente, ela estrelou o thriller da Netflix Lar dos Esquecidos.

Maximilian – Johannes Nussbaum

Irmão do imperador, o arquiduque Maximilllian é o playboy da família, deixando o caos e amantes rejeitados em seu rastro.

Nussbaum começou no premiado filme austríaco Import Export, e desde então assumiu uma ampla gama de papéis. Ele estrelou Uma Vida Oculta, de Terrence Malick.

Leontine von Apafi – Almila Bagriacik

Almila Bagriacik interpreta Leontine, uma das melhores personagens de A Imperatriz. Ela é uma revolucionária em segredo e faz parte da trama para acabar com a monarquia.

A atriz já conta com mais de 40 papéis em sua carreira, tendo iniciado em 2010, com o filme A Estrangeira.

Helene – Elisa Schlott

Helene é a irmã mais velha de Elisabeth, e a mulher com quem Franz Joseph estava inicialmente decidido a se casar. Agora ela foi colocada em uma posição estranha, injustiçada por Elisabeth, mas ainda mantendo uma influência potencial como irmã da Imperatriz.

Elisa Schlott começou com o programa de TV Das Geheimnis von St Ambrose em 2006, antes de assumir vários papéis no cinema e na TV.

Princesa Ludovika – Jördis Triebel

Jördis Triebel vive a mãe de Elisabeth, que fica chocada e horrorizada quando Franz escolhe Elisabeth como noiva, ao invés de Helene.

Ela também é uma atriz veterana, já com mais de 50 papéis na carreira, tendo começado a atuar em 2005.

A Imperatriz está disponível na Netflix.

