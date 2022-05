Como é o elenco de Doutor Estranho 2 na vida real

Em cartaz nos cinemas do mundo inteiro, Doutor Estranho 2 surpreende os fãs do MCU com a introdução de personagens inéditos, o retorno de figuras queridas, e a participação de vários heróis e vilões do cânone da Marvel. A equipe de produção da Disney também dá um show na maquiagem – que torna quase irreconhecível uma boa parte do elenco.

“Para recuperar um mundo que está mudando, Stephen Strange busca ajuda do seu aliado Wong, o Mago Supremo, e da heroína mais poderosa dos Vingadores, a Feiticeira Escarlate, Wanda”, afirma a sinopse de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

No núcleo da história estão o Stephen Strange de Benedict Cumberbatch e a Feiticeira Escarlate de Elizabeth Olsen – que de acordo com a crítica especializada, representa o maior trunfo do longa.

Mostramos abaixo como 6 integrantes do elenco principal de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura são na vida real; confira.

Benedict Cumberbatch – Doutor Estranho

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura representa a 6ª participação de Benedict Cumberbatch no MCU – após Doutor Estranho, Thor: Ragnarok, Vingadores: Guerra Infinita, Vingadores: Ultimato e Homem-Aranha: Sem Volta Para a Casa.

Na vida real, Benedict Cumberbatch é bem diferente de seu personagem na Marvel. O ator britânico não tem o característico cavanhaque do Feiticeiro Supremo, e nem as linhas grisalhas que aparecem no cabelo do herói.

Elizabeth Olsen – Feiticeira Escarlate

Considerada uma das personagens mais poderosas do MCU, a Feiticeira Escarlate dá um verdadeiro show em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Wanda Maximoff é interpretada por Elizabeth Olsen, que na vida real, é irmã das atrizes Mary Kate e Ashley Olsen.

No MCU, a Feiticeira Escarlate é conhecida por seus longos cabelos ruivos, que costumam flutuar enquanto a personagem utiliza seus poderes. Na vida real, Elizabeth Olsen é loira e opta por um corte de cabelo bem mais curto.

Chiwetel Ejiofor – Mordo

Após sumir das tramas principais do MCU por um bom tempo, Mordo retorna em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O personagem desempenha um papel bem diferente do longa de Sam Raimi – que representa sua segunda performance nos filmes da Marvel.

Na vida real, Chiwetel Ejiofor compartilha com Mordo apenas a barba. O ator britânico não tem os dreadlocks do feiticeiros, preferindo um corte de cabelo mais tradicional. Além dos filmes de Doutor Estranho, Ejiofor também está em sucessos do cinema como Malévola 2 e O Rei Leão.

Benedict Wong – Wong

Por uma coincidência, Benedict Wong compartilha o mesmo nome de seu personagem na Marvel. No Multiverso da Loucura representa a 6ª aparição de Wong no MCU – após Doutor Estranho, Vingadores: Guerra Infinita, Ultimato, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

O Benedict Wong da vida real é muito parecido com o Wong do MCU. A principal diferença entre intérprete e personagem é o cabelo. Enquanto Wong tem a cabeça raspada, o ator britânico tem o cabelo um pouco maior na vida real.

Xochitl Gomez – América Chavez

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura traz a estreia de Xochitl Gomez como América Chavez, uma heroína também conhecida como Miss America. A personagem desempenha um papel muito importante nas aventuras de Stephen Strange e Wanda Maximoff.

Na vida real, Xochitl Gomez é basicamente idêntica à sua personagem. Se você deseja conferir outra ótima performance da atriz, Gomez está na elogiada série O Clube das Babás, disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Rachel McAdams – Christine Palmer

Rachel McAdams atua em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura como Christine Palmer, a namorada de Stephen Strange. O filme de Sam Raimi é a terceira participação da atriz no MCU, além de Doutor Estranho e da série animada What If.

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Christine Palmer aparece com os cabelos castanhos. Mas na vida real, Rachel McAdams aposta em um tom de loiro escuro. Além dos filmes da Marvel, a atriz está em sucessos como Meninas Malvadas e Spotlight.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura está em cartaz nos cinemas brasileiros. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os outros filmes e séries da Marvel.