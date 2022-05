Como era e como está hoje o elenco original de Top Gun

Top Gun: Maverick chega aos cinemas 36 anos depois do filme original. De 1986 para cá, o elenco da franquia mudou muito. Além de Tom Cruise como o protagonista Pete ‘Maverick’ Mitchell, a continuação traz de volta alguns dos integrantes mais queridos da trama original. Sendo assim, os fãs querem saber: como era e como está hoje o elenco de Top Gun?

“Enfrentando um futuro incerto e confrontando os fantasmas do passado, Maverick é arrastado para uma batalha contra seus próprios medos mais profundos”, afirma a sinopse oficial de Top Gun: Maverick.

Continua depois da publicidade

O elenco de Top Gun: Maverick conta com várias novidades. Entre elas, destacam-se a chegada dos atores Miles Teller (Divergente), Jennifer Connelly (O Expresso do Amanhã), Jon Hamm (Missão Madrinha de Casamento) e Ed Harris (Westworld).

Veja abaixo como o elenco de Top Gun mudou desde o lançamento do filme até a estreia de Maverick nos cinemas do mundo todo.

Tom Cruise – Pete ‘Maverick’ Mitchell

Na época do lançamento de Top Gun, Tom Cruise tinha apenas 24 anos. Ele começou sua carreira no cinema 5 anos antes, com um papel pequeno no filme Amor Sem Fim. Antes de Top Gun, Cruise atuou também em longas como Vidas Sem Rumo, Negócio Arriscado e A Chance.

Atualmente, Tom Cruise é um dos atores mais famosos do mundo. Conhecido por performances em filmes de ação, Cruise está na franquia Missão Impossível e em filmes como Jack Reacher e A Múmia. Em 3 de julho de 2022, o ator comemora seu aniversário de 60 anos.

Val Kilmer – Tom ‘Iceman’ Kazansky

Em Top Gun, Val Kilmer interpreta Iceman, o maior rival de Maverick. O filme representa o terceiro projeto do ator nos cinemas. Antes do longa militar, Kilmer havia atuado em apenas dois filmes: a comédia de ação Top Secret! Super Confidencial e a ficção científica Academia de Gênios.

Após Top Gun, Val Kilmer atuou em filmes como Tombstone: A Justiça Está Chegando e O Príncipe do Egito. O ator também interpretou Bruce Wayne em Batman Eternamente. Em 2015, Val Kilmer foi diagnosticado com um câncer na garganta. Desde então, o ator perdeu a voz.

Kelly McGillis – Charlotte ‘Charlie’ Blackwood

Antes do lançamento de Top Gun, Kelly McGillis contava com apenas dois longas em sua filmografia: a dramédia Reuben Reuben (lançada em 1983) e o thriller neo-noir A Testemunha (lançado em 1985). Em Top Gun, McGillis interpreta Charlie, a grande paixão do protagonista Maverick.

Depois de Top Gun, a atriz participou de filmes como Paixão Eterna, Pesadelo na Rua Carroll, Acusados e Somos o que Somos. Hoje em dia com 64 anos, Kelly McGillis está aposentada. O último projeto da atriz nos cinemas foi o thriller Maternal Secrets, lançado em 2018.

Anthony Edwards – Nick ‘Goose’ Bradshaw

Na época do lançamento de Top Gun, Anthony Edwards já era um ator relativamente conhecido. Nos anos 80, Edwards atuou em sucessos como Picardias Estudantis (1982), A Vingança dos Nerds (1984) e Gotcha! Uma Arma do Barulho (1985). Pouco tempo depois, o ator foi escalado como Goose em Top Gun.

Atualmente, Anthony Edwards tem a mesma idade de Tom Cruise: 59 anos. Além de interpretar Goose em Top Gun, o ator é famoso por dar vida ao Dr. Mark Greene nas 8 primeiras temporadas do drama médico E.R. Por sua performance, Edwards recebeu indicações ao Globo de Ouro, SAG Awards e Emmy.

Tom Skerritt – Mike ‘Viper’ Metcalf

Em Top Gun, Tom Skerritt interpreta Mike ‘Viper’ Metcalf, o mentor do protagonista de Tom Cruise. O integrante mais velho do elenco, Tom Skerritt começou sua carreira nos anos 60. Antes de Top Gun, o ator atuou em filmes como MASH, Harold e Maude, Os Demônios e Alien: O Oitavo Passageiro.

Hoje em dia, Tom Skerritt tem 88 anos e continua na ativa. O projeto mais recente do ator foi o drama East of the Mountains, lançado em 2021. Curiosamente, Tom Skerritt serviu à Força Aérea Americana nos anos 50, antes de começar sua carreira na indústria do entretenimento.

John Stockwell – Bill ‘Cougar’ Cortell

John Stockwell integra o elenco de Top Gun como Bill ‘Cougar’ Cortell. Assim como Anthony Edwards, o ator já era relativamente famoso antes de ser escalado no drama militar. Em sua carreira pré-Top Gun, Stockwell atuou em filmes como Porky 3, Christine: O Carro Assassino e Limites da Cidade.

Anos após Top Gun, John Stockwell abandonou a carreira de ator e passou a se dedicar a projetos por trás das câmeras. Como diretor, Stockwell comandou filmes como Mergulho Radical e Maré Negra. Em 2001, ele foi indicado ao Emmy por criar o roteiro de Trapaceiros, um filme para TV exibido pela HBO.

Meg Ryan – Carole Bradshaw

Top Gun é o terceiro filme da carreira de Meg Ryan. Antes do drama militar, Ryan havia atuado apenas em Ricas e Famosas (1981) e Amityville 3: O Demônio (1983). Em Top Gun, Meg Ryan vive Carole Bradshaw, a esposa de Goose. Após o filme, a atriz se tornou uma icônica estrela do cinema – principalmente para os fãs de romance.

Meg Ryan está em algumas das comédias românticas mais populares de todos os tempos, como Harry & Sally: Feitos Um Para o Outro, Sintonia de Amor, Surpresas do Coração, Mens@gem para Você, Linhas Cruzadas e Kate & Leopold. Atualmente, Meg Ryan está aposentada.

Top Gun: Maverick está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.