Como está hoje o elenco de Criminal Minds

Uma das séries de investigação mais populares de todos os tempos, Criminal Minds chegou ao fim em 2020. Em suas 15 temporadas – e 324 episódios – a série fez história na TV, conquistou fãs no mundo inteiro, e abriu as portas para a criação de vários spin-offs. Muitos fãs se perguntam: por onde anda o elenco de Criminal Minds atualmente?

“A Unidade de Análise Comportamental do FBI analisa os perfis dos assassinos em série mais perigosos do país, em um esforço para antecipar seus próximos movimentos e prever os próximos ataques”, afirma a sinopse oficial de Criminal Minds.

Exibida originalmente pela CBS, Criminal Minds se tornou um dos maiores sucessos da emissora. Em fevereiro de 2021, a plataforma Paramount+ anunciou planos para a criação de um revival da série – que ainda não tem data de estreia.

Enquanto o revival de Criminal Minds não chega, mostramos abaixo como está o elenco da série hoje em dia; confira.

Thomas Gibson

Por 12 temporadas de Criminal Minds, Thomas Gibson interpretou Aaron ‘Hotch’ Hotchner, o líder da BAU. O ator foi demitido da série após se envolver em uma confusão violenta e agredir o produtor Virgil Williams. Na época, Gibson já era conhecido por seu temperamento esquentado.

“Foi como se uma nuvem negra tivesse deixado o set”, afirmou uma fonte anônima após a demissão do ator. Após sua demissão em Criminal Minds, Thomas Gibson contou com poucos projetos. Entre eles, destacam-se o filme de ação Shadow Wolves e a produção independente The Writer’s Bible.

Matthew Gray Gubler

Favorito dos fãs, Matthew Gray Gubler viveu o Dr. Spencer Reid em Criminal Minds. O ator foi um dos poucos integrantes do elenco principal a aparecer em todas as 15 temporadas da série. Em uma entrevista recente, Gubler revelou que não retornará ao revival de Criminal Minds, que é produzido atualmente.

Depois de Criminal Minds, Matthew Gray Gubler interpretou o misterioso Thorn em King Knight. Além disso, o ator contou com um papel recorrente na série Dollface, exibida pela Hulu. Na produção de TV, o astro de Criminal Minds interpretou Wes.

Kirsten Vangsness

Na trama de Criminal Minds, Kirsten Vangsness interpretou a talentosa e excêntrica Penelope Garcia. Assim como Matthew Gray Gubler, a atriz aparece nas 15 temporadas da série. Além disso, ela está confirmada no revival de Criminal Minds, que deve estrear em breve no Paramount+.

Logo após o desfecho de Criminal Minds, Vangsness criou, produziu e protagonizou o espetáculo solo “Making It Up” – no qual interpretou 17 personagens diferentes. Mais recentemente, a atriz entrou no mundo da animação com a série Curtains. Atualmente, Vangsness deseja se dedicar a projetos por trás das câmeras.

Mandy Patinkin

Mandy Patinkin partiu o coração dos fãs de Criminal Minds ao deixar a série na 3ª temporada. O aclamado ator – famoso por performances no cinema e no teatro – interpretou o Agente Jason Gideon. Após deixar a série, Patinkin afirmou que “aceitar um papel em uma produção tão violenta foi um grande erro”.

“Foi algo muito destrutivo para a minha alma e para a minha personalidade”, explicou o ator, fazendo referência à brutalidade da série. Desde sua despedida em Criminal Minds, Mandy Patinkin atuou em produções como o filme Os Smurfs e a Vila Perdida e as séries Homeland e The Good Fight.

A.J. Cook

No início de Criminal Minds, Jennifer ‘J.J.’ Jareau serviu como link entre a polícia e a mídia. Eventualmente, a personagem de A.J. Cook passa a trabalhar com a BAU. A atriz deixou a série em 2010, alegando “razões pessoais, criativas e financeiras”. Cook, no entanto, retornou em participações especiais.

A atriz, inclusive, está confirmada no revival de Criminal Minds. Nos últimos anos, A.J. Cook atuou em séries como Law & Order: SVU e 911. Além disso, Cook está em filmes como Dia das Mães, Least Among Saints e Wer (uma trama de terror sobre lendas de lobisomens).

Joe Mantegna

Após a saída de Jason Gideon na 3ª temporada de Criminal Minds, o agente foi prontamente substituído por David Rossi. Inteligente e perceptivo, o personagem ganhou vida pela sólida atuação de Joe Mantegna – e não demorou a se tornar uma das partes mais importantes da equipe da BAU.

Joe Mantegna permaneceu em Criminal Minds até o fim da série, em 2020. Desde então, o ator se destaca por sua performance como Lou Hoffman na comédia dramática As We See It. Mais recentemente, Mantegna interpretou uma versão fictícia de si mesmo na aclamada série Barry, da HBO.

Shemar Moore

Para muitos fãs, o grande trunfo de Criminal Minds era Derek Morgan. O charmoso e sexy agente especial foi interpretado pelo bonitão Shemar Moore. O ator deixou Criminal Minds na 11ª temporada. Na época, Moore justificou sua despedida pelo desejo de diversificar sua carreira.

Ao que tudo indica, Shemar Moore atingiu seu objetivo. Desde sua saída de Criminal Minds, em 2017, o ator integrou o elenco de séries como S.W.A.T. e The Young and the Restless. Nos cinemas, Moore emprestou sua voz para Victor Stone – o Ciborgue – em diversos filmes animados da DC.

