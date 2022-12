O filme Matilda é um clássico, dirigido por Danny DeVito, que viveu o Pinguim em Batman: O Retorno. A adaptação da obra de Roald Dahl se tornou um fenômeno para as crianças, mas como está hoje o elenco de Matilda? Revelamos tudo sobre os astros que participaram do filme.

“Matilda é uma criança brilhante que cresceu ignorada pelos pais, a ponto de esquecerem de matriculá-la na escola. Quando a menina descobre que possui poderes mágicos e seu pai a manda estudar, ela precisa proteger os colegas da malvada diretora”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

Estrelado por Mara Wilson como Matilda, o elenco ainda contou com Danny DeVito, Rhea Perlman, Pam Ferris, entre outros nomes.

Com a estreia de Matilda: O Musical na Netflix, revelamos abaixo por onde anda o elenco do clássico filme de 1996; confira.

Mara Wilson – Matilda

A atriz Mara Wilson tinha apenas nove anos quando viveu Matilda, e se tornou um nome conhecido nos anos 1990 e 2000.

Posteriormente, a atriz estrelou Um Passe de Mágica, embora tenha ficado 11 anos sem atuar, entre 2000 e 2011.

Nos últimos anos ela emprestou voz em Bojack Horseman e Operação Big Hero: A Série. Wilson também escreveu o livro Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, publicado em 2016.

Danny DeVito – Harry

Danny DeVito interpretou o pai de Matilda, Harry Wormwood, e também dirigiu e produziu o longa-metragem de 1996.

O ator é muito conhecido por dar vida ao vilão Pinguim em Batman: O Retorno, bem como esteve no elenco de Dumbo, Friends, entre outras produções.

Rhea Perlman – Zinnia

A atriz Rhea Perlman interpretou Zinnia, a mãe de Matilda, e estrelou ao lado de DeVito, que na época era seu marido. Ambos anunciaram uma separação em 2017, embora tenha reatado.

Perlman estrelou a série Taxi ao lado de DeVito, bem como The Goldbergs, Harley Quinn e Star Wars: The Bad Batch. Ela fará uma aparição em Barbie, filme de 2023.

Pam Ferris – Agatha Trunchbull

Pam Ferris, de 74 anos, viveu a imponente Agatha Trunchbull, embora não tenha sido a única vilã a ter interpretado no cinema.

A atriz viveu a tia Marge em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e conseguiu papéis posteriores na série Luther e nos filmes Holmes & Watson e Tolkiens, projetos mais recentes.

Embeth Davidtz – Professora Honey

Embeth Davidtz teve uma carreira mais discreta após anos do lançamento de Matilda. A intérprete da professora Honey é conhecida pelo filme O Diário de Bridget Jones.

Posteriormente, ela estevem em Grey’s Anatomy como Nancy Shepherd, e viveu Mary Parker em O Espetacular Homem-Aranha e O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro.

Brian Levinson – Michael

Talvez o ator mais discreto da lista, Brian Levinson, que viveu o irmão de Matilda, Michael, fez uma aparição em Seinfeld, em um único episódio.

Kiami Davael – Lavender

A atriz Kiamia Davael viveu Lavender, a amiga de Matilda, e apareceu em alguns poucos projetos após o clássico filme.

Nos anos 1990, ela esteve nas séries Conan, Moesha, Grown Ups, entre outras, até fazer uma pausa no cinema e televisão. No entanto, ela já tem um novo projeto, o filme Whealthy and Wise, além de outro intitulado The Forfeiture Clause.

Jimmy Karz – Bruce

O ator Jimmy Karz deixou o ramo da atuação ainda em 1998, após ter aparecido na série Plantão Médico, em apenas um episódio. Ele passou a estudar medicina osteopática.

Matilda está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.