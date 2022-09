Como está hoje o elenco de O Senhor dos Anéis

O Senhor dos Anéis é uma das mais famosas franquias de filmes na história. A criação de J. R. R. Tolkien foi adaptada para o cinema pelo diretor Peter Jackson, e conquistou muitos fãs. O primeiro filme, A Sociedade do Anel, foi lançado em 2001, enquanto O Retorno do Rei chegou em 2003.

Anos mais tarde, a saga se expandiu com mais três filmes, agora adaptando os livros de O Hobbit, que segue Bilbo Bolseiro, um hobbit com uma missão dada por Gandalf.

Continua depois da publicidade

As trilogias foram sucessos de bilheteria e crítica, chegando a render 17 estatuetas para O Senhor dos Anéis, algo inédito na história do cinema.

Revelamos abaixo como o elenco de O Senhor dos Anéis está hoje, e por onde andam os principais astros da famosa saga.

Elijah Wood – Frodo

O intérprete do Frodo, Elijah Wood, tem sido uma grande estrela reconhecida por todos, com um currículo invejável. Após seu papel na trilogia O Senhor dos Anéis, o astro ainda chegou a aparecer em Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, Sin City – A Cidade do Pecado, e forneceu sua voz na animação Happy Fett – O Pinguim.

Mais recentemente, ele entrou para a grande franquia de ficção científica, Star Wars, dando voz a um personagem na animação Star Wars Resistance. Em 2019 foi a estrela do filme Vem Com o Papai, e esteve no elenco de Man of God, filme de 2021. Seus próximos papéis serão em LA Rush e The Toxic Avenger.

Ian McKellen – Gandalf

O ator mais condecorado de todo o elenco na época, Sir Ian McKellen era um dos mais experientes entre os jovens astros. Ele viveu Gandalf, um dos personagens mais importantes da saga.

McKellen possui muitos prêmios. Ele ganhou um Globo de Ouro por seu papel no filme feito para TV, Rasputin, dois Saturn Awards, um prêmio Annie, dois prêmios ACCA, um Urso de Ouro Honorário de Berlim, um Variety Award, um British Independent Film Award, dois Critics Choice Awards, dois Screen Actors Guild Awards, e vários outros.

Por filmes que ele passou, McKellen é sempre lembrado por O Senhor dos Anéis, ou mesmo X-Men. Os filmes dos anos 2000, que tiveram direção de Bryan Singer, viram o experiente astro dar vida ao Magneto, um dos maiores vilões de quadrinhos. Ele desempenhou o papel uma última vez em 2014, em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido. Posteriormente, estrelou no fracasso musical Cats e em A Grande Mentira, de 2019. Ele retornará em Hamlet Revenant, filme com lançamento para 2023.

Orlando Bloom – Legolas

O ator Orlando Bloom estrelou duas grandes franquias para dois grandes estúdios. Quando finalizou seu trabalho em O Retorno do Rei, para a Warner Bros., viveu William em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra. O astro esteve em dois lançamentos marcantes no ano de 2003.

No ano seguinte esteve junto de Brad Pitt e Eric Bana em Troia, e em 2005 esteve em Cruzada, ao lado de Liam Neeson e Edward Norton, que viria também a interpretar o Hulk, como Eric Bana em 2003. Em 2006 e 2007 retornou para finalizar a trilogia Piratas do Caribe, de Gore Verbinski.

Seu projeto mais recente no cinema é The Outpost, com Scott Eastwood, filho do lendário ator Clint Eastwood. Na TV, estrela Carnival Row, para o Prime Video. Ainda para o streaming, esteve no elenco do filme Agulha no Palheiro Temporal, lançado em 2021.

Liv Tyler – Arwen

Liv Tyler, que viveu Arwen nos filmes da saga, atualmente tem 45 anos. Conhecida por ser filha de Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, a atriz fez seu nome nos anos 1990 e 2000, com filmes como Beleza Roubada e Armageddon.

Na época, a escalação da atriz como Arwen, a filha imortal do lorde elfo Elrond e o interesse amoroso de Aragorn. foi uma grande surpresa. Mas, ela deu conta do recado. Após a trilogia, ela estrelou O Incrível Hulk, sendo a intérprete de Betty Ross, e recentemente esteve no elenco de Ad Astra. A atriz pode ser vista na série 9-1-1: Lone Star.

Viggo Mortensen – Aragorn

Viggo Mortensen, o destemido Aragorn, é um dos grandes nomes de Hollywood nos últimos anos. Antes mesmo de entrar para o elenco de O Senhor dos Anéis, o ator já estava em filmes conhecidos como Até o Limite da Honra e Um Crime Perfeito.

Após ter a trilogia no seu currículo, Mortensen esteve em poucos filmes que foram tão falados pelo público por bastante tempo. Em 2016 estrelou Capitão Fantástico, e dois anos depois esteve no aclamado Green Book: O Guia. Seus projetos mais recentes são Crimes do Futuro e Trezes Vidas, ambos lançados neste ano.

Hugo Weaving – Elrond

Um nome conhecido, Hugo Weaving interpretou Elrond, o pai de Arwen. O ator era lembrado por Matrix, filme com Keanu Reeves, mas tendo interpretado o vilão agente Smith. São dois personagens bem opostos que ele viveu.

Após a trilogia O Senhor dos Anéis, anos mais tarde, o astro reprisou seu papel de Elrond na trilogia O Hobbit. Mas, é claro que ele não seria conhecido apenas por um papel em duas grandes franquias. Em 2005, Weaving foi para a DC interpretar V, no filme V de Vingança. Já em 2011 viveu o Caveira Vermelha em Capitão América: O Primeiro Vingador. Ele ainda chegou a dublar o Megatron nos filmes Transformers. Seus papéis mais recentes incluem os filmes Até o Último Homem e Máquinas Mortais.

Cate Blanchett – Galadriel

Vivendo Galadriel, a rainha élfica que agora aparece em Os Anéis de Poder, série do Prime Video, Cate Blanchett viu sua carreira apenas subir. Ela é a primeira atriz a ganhar um Oscar por interpretar outra artista vencedora do Oscar, Katharine Hepburn, em O Aviador.

Não contente, Blanchett viveu uma vilã socialista em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, lançado em 2008. No mesmo ano ela esteve em O Curioso Caso de Benjamin Button. Anos mais tarde, em 2017, viveu a vilã Hela em Thor: Ragnarok. Ela pode ser vista em O Beco do Pesadelo e Não Olhe Para Cima, filmes lançados em 2021.

Christopher Lee – Saruman

A lenda Christopher Lee, que interpretou Saruman e foi um dos atores mais memoráveis e experientes ao lado de Ian McKellen. Há muito para descrever a carreira de 70 anos da grande estrela do cinema.

O ícone fez seu nome muitos anos antes da trilogia O Senhor dos Anéis ser cogitada pela Warner Bros. Além de um carreira militar durante a Segunda Guerra Mundial, o ator esteve nos filmes A Maldição de Frankestein, em 1957, e Vampiro da Noite, de 1958. Ainda nos de 1966 e 1970, viveu Drácula nos filmes Drácula: O Príncipe das Trevas e Conde Drácula.

Para os fãs de Star Wars, Lee foi um dos vilões mais notáveis. O ator interpretou Conde Dookan, anteriormente aprendiz do Mestre Yoda. Lee morreu em 2015, aos 93 anos.

Ian Holm – Bilbo Bolseiro

Sir Ian Holm foi mais um dos nomes de peso em O Senhor dos Anéis. O Bilbo Bolseiro, Holm, chegou a ser condecorado em 1998 por suas contribuições ao mundo do teatro e do cinema.

Seus trabalhos são muito notáveis, estrelando o icônico Alien – O Oitavo Passageiro, de 1979, bem como o clássico Carruagens de Fogo, de 1981. Em 2004 esteve no elenco de O Dia Depois de Amanhã, e deu voz ao filme Ratatouille. Holm faleceu de complicações relacionadas à doença de Parkinson em junho de 2020, aos 88 anos.

Andy Serkis – Sméagol/Gollum

Um dos mais versáteis atores do cinema, Andy Serkis não teve tanto tempo de tela na trilogia, mas ficou muito conhecido por seu papel de Gollum. Desde os anos 2000, ele é um dos astros que usa muito a tecnologia de captura de movimentos.

Usando sua voz mais do que aparecendo visualmente em tela, o ator conseguiu diversos papéis, como na trilogia Planeta dos Macacos, vivendo César. Ele ainda deu voz ao líder supremo Snoke em Star Wars: O Despertar da Força e Os Últimos Jedi.

Serkis pode ser visto, além disso em Pantera Negra, e também em Batman, com Robert Pattinson. No longa-metragem da DC lançado ainda neste ano, o ator foi Alfred Pennyworth, o fiel mordomo de Bruce Wayne.

Todos os filmes de O Senhor dos Anéis estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.