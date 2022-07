Como está o elenco de Crônicas de Nárnia 16 anos depois

Lançado em 2005, As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e O Guarda Roupa fez sucesso no mundo todo. Baseado na obra de C.S. Lewis, o filme também contou com duas sequências. 16 anos depois, muita gente se pergunta: o que aconteceu com o elenco da produção da Disney?

“Edmund, Lucy, Susan e Peter Pevensie entram em um guarda-roupa mágico e descobrem o mundo de Nárnia do outro lado. Lá, as crianças encontram uma terra encantadora e outrora pacífica, que foi transformada em um mundo de Inverno Eterno pela malvada Feiticeira Branca”, afirma a sinopse oficial de As Crônicas de Nárnia.

No Brasil, todos os filmes da franquia estão disponíveis no Disney+. Atualmente, a Netflix também prepara uma série sobre As Crônicas de Nárnia. A vindoura produção ainda não tem data de estreia.

Listamos abaixo como estão os integrantes mais importantes do elenco de As Crônicas de Nárnia, 16 anos após o lançamento do longa; confira.

Georgie Henley – Lucy Pevensie

Georgie Henley tinha apenas 9 anos quando interpretou a intrépida Lucy Pevensie no primeiro filme de As Crônicas de Nárnia. Até hoje, a franquia traz a performance mais famosa da carreira da atriz. Entre as filmagens das duas sequências, Henley atuou na minissérie Jane Eyre, da BBC.

Posteriormente, Georgie Henley participou de filmes como Irmãs Perfeitas, A Irmandade da Noite e Acesso Total. Mais recentemente, a atriz interpretou Margaret Tudor na série histórica A Princesa Espanhola, da Starz.

William Moseley – Peter Pevensie

Antes de atuar em As Crônicas de Nárnia, William Moseley já havia participado de dois filmes para TV. O ator britânico repetiu sua performance como Peter nas duas sequências da franquia. Logo depois, Moseley atuou em filmes como Run, O Limite de Margarita e O Véu.

Na TV, Moseley é famoso por viver o Príncipe Liam na série The Royals, do E!. Nos últimos anos, o ator integrou o elenco de Artemis Fowl, da Disney, e de Terra dos Sonhos – que deve estrear no Festival de Cinema de Tribeca ainda em 2022.

Skandar Keynes – Edmund Pevensie

Skandar Keynes começou sua carreira artística no teatro. Até hoje, o ator é mais conhecido por sua performance como Edmund Pevensie em As Crônicas de Nárnia. Após retornar nas duas sequências, Keynes decidiu abandonar a indústria do entretenimento.

Na página do ator no IMDB, As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada é seu crédito mais recente. Após se “aposentar”, Skandar Keynes começou a trabalhar no mundo da política. Atualmente, o ex-ator trabalha como conselheiro político.

Anna Popplewell – Susan Pevensie

Antes de interpretar Susan Pevensie em As Crônicas de Nárnia, Anna Popplewell já era relativamente conhecida. Com sólidos créditos em sua filmografia, a atriz havia atuado em filmes como O Pequeno Vampiro, Eu Antes de Você e A Garota do Brinco de Pérola.

Depois de As Crônicas de Nárnia, Anna Popplewell participou de uma websérie baseada no popular game Halo. Além disso, a atriz interpretou Lola na série histórica Reinado, exibida pela CW. Mais recentemente, a britânica contracenou com Tessa Thompson no filme Sintonizada em Você.

James McAvoy – Sr. Tumnus

Em As Crônicas de Nárnia, James McAvoy interpreta o sátiro Sr. Tumnus. Antes de integrar o elenco da franquia, o ator já era conhecido por performances em séries como Band of Brothers, da HBO e Shameless, da BBC.

Após a franquia, McAvoy construiu uma impressionante carreira em Hollywood. Hoje em dia, o ator é mais conhecido por sua performance como o Professor Xavier nos filmes de X-Men. Além disso, o ator está em produções como Atômica, Fragmentado e It: A Coisa 2.

Tilda Swinton – Feiticeira Branca

Um dos aspectos mais impressionantes de As Crônicas de Nárnia é a poderosa performance de Tilda Swinton como Jadis, a Feiticeira Branca. Na pele da vilã, a atriz deixou espectadores do mundo inteiro arrepiados. Após a franquia, Swinton se dedicou a diversos projetos independentes e filmes de Hollywood.

No MCU, por exemplo, Tilda Swinton interpreta a Anciã. A atriz também dá um show em filmes como Precisamos Falar Sobre o Kevin, O Expresso do Amanhã, O Grande Hotel Budapeste e Ilha dos Cachorros. Mais recentemente, Swinton atuou no remake do filme de terror Suspiria.

Kiran Shah – Ginarrbrik

Na trama de As Crônicas de Nárnia, o ator queniano Kiran Shah vive Ginarrbrik, o braço-direito da Feiticeira Branca. Antes do lançamento da franquia, Shah já era conhecido por performances em filmes como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida e Harry Potter e a Pedra Filosofal.

O ator não retornou nas sequências de As Crônicas de Nárnia, mas continuou na ativa em grandes franquias de Hollywood. Em 2012, Shah integrou o elenco da primeira adaptação de O Hobbit. Mais recentemente, também fez pequenas participações em filmes de Star Wars.

Jim Broadbent – Professor Kirke

Quando As Crônicas de Nárnia chegou aos cinemas, Jim Broadbent já era um ator veterano. Na época, seus créditos mais conhecidos eram os filmes de Bridget Jones e o musical Moulin Rouge: Amor em Vermelho. Além disso, por sua performance no drama Iris, Broadbent ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Hoje em dia, o papel mais famoso do britânico é o do Professor Horace Slughorn na franquia Harry Potter. Nos últimos anos, Jim Broadbent participou de filmes como Um Garoto Chamado Natal e Seis Minutos Para a Meia-Noite. Na TV, o ator está em séries como Game of Thrones e Ten Percent.

