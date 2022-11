Compare os personagens de Wandinha com os de Família Addams

Já disponível na Netflix, Wandinha tem tudo para se tornar um verdadeiro fenômeno na plataforma. Produzida por Tim Burton, a série foca na sinistra filha de Gomez e Morticia Addams. Os personagens de Wandinha, como era de se esperar, são muito diferentes dos integrantes da Família Addams nos cinemas.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorror), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Mostramos abaixo como os personagens de Wandinha se comparam aos de A Família Addams; confira.

Wandinha Addams – Jenna Ortega

Em Wandinha, Jenna Ortega interpreta a protagonista titular, a filha mais velha de Gomez e Morticia Addams. A série aborda a adolescência de Wandinha, que após se matricular na Escola Nunca Mais, passa a lidar com crescentes poderes psíquicos e com um mistério de tirar o fôlego.

Já em A Família Addams (1991) e A Família Addams 2 (1993), Wandinha é vivida por Christina Ricci (que também está no elenco da série da Netflix). A versão original da personagem conquistou fãs no mundo inteiro com seu temperamento apático e voz sem expressão.

Morticia Addams – Catherine Zeta-Jones

Morticia Addams, a matriarca da Família Addams, é vivida por Catherine Zeta-Jones (A Lenda do Zorro) em Wandinha. Na série da Netflix, Morticia assume um papel bem menor, aparecendo em poucos episódios. Mesmo assim, todas as aparições da personagem são icônicas.

Na franquia original, Morticia foi interpretada por Anjelica Huston (John Wick: Parabellum). Até hoje, a personagem é uma das mais conhecidas da prolífica filmografia da atriz. O visual de Morticia – com o inconfundível vestido preto e a luz nos olhos – é uma homenagem às estrelas da Era de Ouro de Hollywood.

Gomez Addams – Luis Guzmán

Assim como Morticia, Gomez Addams é um coadjuvante em Wandinha. Afinal de contas, grande parte da trama da série é ambientada na Escola Nunca Mais. O patriarca da Família Addams é caracterizado, na Netflix, como um cara tranquilo, disposto a tudo para agradar a esposa e a filha.

Nos filmes originais de A Família Addams, Gomez foi interpretado pelo eterno Raul Julia. O Goméz dos cinemas é bem mais excêntrico, exagerado e sensual que sua contraparte da Netflix. O ator portorriquenho Raul Julia, vale lembrar, faleceu em 1994.

Tio Fester – Fred Armisen

Em Wandinha, o excêntrico (e bizarro) irmão de Gomez é interpretado por Fred Armisen. O ator é mais conhecido por performances cômicas em programas como Saturday Night Live. Na Netflix, o comediante traz uma vibe bem mais enérgica e animada para o personagem.

Já na trama de A Família Addams (e sua sequência lançada em 1993), Fester é vivido por Christopher Lloyd, de De Volta Para o Futuro. Em A Família Addams 2, vale lembrar, Fester se casa com a serial killer Debbie Jellinsky (Joan Cusack), uma das personagens mais memoráveis da franquia.

Mãozinha – Victor Dorobantu

Mesmo sem falas, a Mãozinha é uma das personagens mais interessantes de A Família Addams (e Wandinha). Na série da Netflix, o fiel escudeiro do clã Addams aparece com cicatrizes e remendos, em um visual bem mais sinistro que o da versão original.

Nos cinemas, a Mãozinha aparece basicamente como uma mão de manequim, sem sangue ou cicatrizes. Na produção da Netflix, a personagem (que também é chamada de Coisa) é “interpretada” pelo dublê Victor Dorobantu.

Pugsley Addams – Isaac Ordonez

Em Wandinha, o irmão mais novo da protagonista é vivido por Isaac Ordonez. A produção da Netflix faz um número bem maior de referências à ascendência latina da Família Addams. Na série, Pugsley é imaturo, desajeitado e emocional.

O personagem de Wandinha, no entanto, é bem mais alerta que sua contraparte cinematográfica. Nos cinemas, Pugsley é vivido por Jimmy Workman. Infelizmente, o personagem aparece pouco na produção da Netflix.

Lurch – George Burcea

Nos filmes de A Família Addams, Lurch – o fiel mordomo e motorista do clã – é interpretado por Carel Struycken. Nascido na Holanda, o ator é famoso por sua estatura imponente. Afinal, Carel tem 2.13m de altura. Além de A Família Addams, ele está em filmes como Doutor Sono e Jogo Perigoso.

Finalmente, em Wandinha, Lurch aparece em pouquíssimas cenas, servindo apenas como motorista para a protagonista e os outros integrantes da família. A nova versão do personagem é vivida pelo ator romeno George Burcea, de Damphyr.

Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.