Conheça o elenco de O Cangaceiro do Futuro na Netflix

Sucesso na Netflix, a série O Cangaceiro do Futuro superou a audiência alguns dos maiores hits internacionais da plataforma, não demorando a figurar no Top 10 do streaming. Um dos maiores trunfos do longa é seu elenco, que conta com grandes nomes da TV e do cinema nacional.

“Depois de uma pancada na cabeça, um homem acorda em 1927 e descobre que é a cara de um famoso fora da lei… e decide tirar vantagem disso”, afirma a sinopse oficial de O Cangaceiro do Futuro na Netflix.

Continua depois da publicidade

Essa divertida série de comédia tem direção de Halder Gomes e Glauber Filho. O roteiro fica por conta de Chico Amorim, Paulo Leierer, Clara Deak e Lucas de Rosa.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco principal de O Cangaceiro do Futuro! Veja de onde você conhece cada ator.

Edmilson Filho – Virguley

O atrapalhado (e esperto) Virguley, protagonista de O Cangaceiro do Futuro, é interpretado pelo ator e comediante brasileiro Edmilson Filho. É ele quem acorda em 1927 e, ao perceber a inegável semelhança com o cangaceiro Lampião, decide aproveitar a sorte.

Nascido no Ceará, Edmilson Filho é conhecido por atuar em aclamadas produções do humor brasileiro, como a série Cine Holliúdy (na qual interpreta o protagonista Francisgleydisson Peixoto da Silveira) e os filmes Cabras da Peste e Bem-vinda a Quixeramobim.

Chandelly Braz – Mariá

Mariá, a grande paixão de Virguley, é interpretada por Chandelly Braz. O protagonista encontra Mariá em um grupo de cangaço, e como era de se esperar, não demora a desenvolver uma grande conexão com a bela (e brava) cangaceira.

Chandelly Braz está em populares novelas da TV brasileira, como Cheias de Charme, Saramandaia, Geração Brasil, Haja Coração, O Outro Lado do Paraíso e Orgulho e Paixão, além da série Sob Pressão. Nos cinemas, a atriz atua em filmes como Fernando.

Dudu Azevedo – Rufino

Em O Cangaceiro do Futuro, Dudu Azevedo interpreta o policial Rufino. Pouco se sabe sobre o personagem – além de seu desejo de se casar com Mariá em uma união arranjada. O personagem, dessa forma, é uma pedra do sapato de Virguley.

Dudu Azevedo é mais conhecido por performances em novelas da Rede Globo, como Fina Estampa, Cobras & Lagartos, Pé na Jaca, Insensato Coração, Flor do Caribe e Babilônia. O ator também está em algumas produções bíblicas da TV Record, como Apocalipse e Jesus.

Frank Menezes – Padre Cícero

Na trama de O Cangaceiro do Futuro, Frank Menezes vive um personagem da vida real: o Padre Cícero. Esse carismático sacerdote, para quem não conhece obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará entre o século 19 e 20.

Frank Menezes, o intérprete de Padre Cícero em O Cangaceiro do Futuro, está em produções como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Toma Lá Dá Cá, O Astro, Gabriela, O Canto da Sereia e Cine Holliúdy. Ele também atua em filmes como Shaolin do Sertão e Quincas Berro D’Água.

Fábio Lago – Coronel Tibúrcio

Em O Cangaceiro do Futuro, o Coronel Tibúrcio é interpretado por Fábio Lago. O ator também se destaca em outra popular série brasileira da Netflix: Cidade Invisível. Nessa produção que se baseia no folclore nacional, Lago vive o Curupira.

Nos cinemas, outros projetos do ator incluem Tropa de Elite, Assalto ao Banco Central e Dona Flor e Seus Dois Maridos. Já na TV, Fábio Lago está em novelas como Amor de Mãe, O Outro Lado do Paraíso, Cheias de Charme e Tapas & Beijos.

Evaldo Macarrão – Frei Menino

Na trama de O Cangaceiro do Futuro, o ator e humorista brasileiro Evaldo Macarrão interpreta o Frei Menino – um personagem que desempenha um papel muito importante nas aventuras do protagonista Virguley.

Evaldo Macarrão é mais conhecido por performances cômicas em programas da Rede Globo e do Multishow. Integrante do elenco do Zorra, o ator também está em filmes como Ó Paí Ó e Capitães de Areia, além da novela Velho Chico.

Max Petterson – Amaro

Max Petterson completa o elenco principal de O Cangaceiro do Futuro como Amaro. O comediante é famoso na internet por compartilhar com os seguidores suas experiências vivendo em Paris, a capital da França.

Em seu canal no YouTube, Max Petterson tem mais de 500 mil inscritos. No Instagram, o humorista e influencer já chega perto dos 1 milhão de seguidores.

O Cangaceiro do Futuro está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.