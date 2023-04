Conheça o elenco de RuPaul’s Drag Race All Stars 8

Menos de uma semana após a exibição do episódio final da 15ª temporada de RuPaul’s Drag Race – no qual Sasha Colby foi coroada como a nova drag superstar – foi divulgado o elenco completo de All Stars 8. Na 8ª temporada, os fãs poderão conferir o retorno de algumas das queens mais divertidas e memoráveis da franquia.

A 8ª temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars tem o objetivo de encontrar mais uma integrante para o “Hall da Fama das Drags”, que já conta com Chad Michaels, Alaska, Trixie Mattel, Monét X Chance, Trinity the Tuck, Shea Couleé, Kylie Sonique Love e Jinkx Monsoon.

Os novos episódios trazem queens das primeiras temporadas de RuPaul’s Drag Race, participantes de episódios mais recentes e até mesmo uma concorrente de Canada’s Drag Race.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as 12 novas participantes de RuPaul’s Drag Race All Stars 8; confira!

Alexis Michelle

Alexis Michelle ficou em 5º lugar na 9ª temporada de RuPaul’s Drag Race. Vencedora do Snatch Game (por sua imitação de Liza Minelli), essa queen de Nova York é famosa por sua drag teatral, sempre referenciando os palcos da Broadway.

Darienne Lake

Darienne Lake quase chegou à final da 6ª temporada de RuPaul’s Drag Race, garantindo o 4º lugar na competição. Também vinda de Nova York, ela é uma queen bastante versátil, com ótimas habilidades cômicas e shade para dar e vender.

Heidi N Closet

Uma das queens mais queridas da 12ª temporada de RuPaul’s Drag Race, Heidi N Closet terminou a competição em 6º lugar. Famosa por sua voz inconfundível, ela venceu o troféu de “Miss Simpatia” em sua temporada original. Ela também é a integrante mais jovem de All Stars 8, com 27 anos.

Jaymes Mansfield

Em RuPaul’s Drag Race All Stars 8, os fãs da franquia poderão conferir um lado bem diferente de Jaymes Mansfield. Afinal de contas, a drag queen não teve como mostrar a que veio na série original, já que foi a primeira eliminada da 9ª temporada. Hoje em dia, ela é muito conhecida por suas perucas.

Jessica Wild

Vinda diretamente de Puerto Rico, Jessica Wild ficou em 6º lugar na 2ª temporada de RuPaul’s Drag Race. Ela também conquistou o público mais recente da franquia em uma participação especial como lip-sync assassin na 6ª temporada de All Stars.

Jimbo

Jimbo não participou da franquia original de RuPaul’s Drag Race. Essa drag queen, para quem não conhece, vem da 1ª temporada de Canada’s Drag Race, na qual terminou em 4º lugar. Conhecida por seu estilo exuberante e exagerado, ela também participou da 1ª temporada de UK vs. The World.

Kahanna Montrese

Kahanna Montrese é a “filha drag” de Coco Montrese, uma das participantes mais icônicas de RuPaul’s Drag Race. Ela participou da 11ª temporada da série, na qual foi eliminada na segunda semana. Kahanna também faz parte do show oficial de Drag Race em Las Vegas.

Kandy Muse

Como os fãs de RuPaul’s Drag Race já sabem, Kandy Muse não leva desaforo para casa! Uma das queens mais autênticas da franquia, ela agitou a 13ª temporada de Drag Race, levando a medalha de prata na competição. Em All Stars 8, ela promete voltar com tudo.

Mrs. Kasha Davis

A Sra. Kasha Davis ficou em 11º lugar na 7ª temporada de RuPaul’s Drag Race. Uma verdadeira “mãezona”, Davis é famosa por seu bordão “é sempre hora de um cocktail”. Casada, ela também é a integrante mais velha do elenco de All Stars 8, com 51 anos.

LaLa Ri

Você, provavelmente, se lembra de LaLa Ri por um dos figurinos mais icônicos de RuPaul’s Drag Race. Quem consegue esquecer de seu terrível look feito somente com sacolas? Na 13ª temporada da série, LaLa Ri ficou em 10º lugar, levando também o troféu de Miss Simpatia.

Monica Beverly Hillz

Monica Beverly Hillz entrou para a história como a primeira participante a se assumir trans no palco de RuPaul’s Drag Race. Ela retorna à franquia mais de uma década após a exibição de sua temporada original. No quinto ano da série, ela terminou a competição em 12º lugar.

Naysha Lopez

Por fim (mas não em último lugar!) temos Naysha Lopez, participante da 8ª temporada de RuPaul’s Drag Race. Ela foi eliminada na 1ª semana, mas retornou após a eliminação dupla de Dax e Laila McQueen. Famosa por vencer a competição Miss Continental, ela ficou em 9º lugar em sua temporada original.

No Brasil, RuPaul’s Drag Race All Stars é exibida na plataforma Paramount+. A nova temporada estreia em 12 de maio de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.