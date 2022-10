Conheça o elenco e os personagens de A Escola do Bem e do Mal

Já disponível na Netflix, o filme A Escola do Bem e do Mal tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Produzido e dirigido por Paul Feige, o longa mistura fantasia, romance e drama em uma história surpreendente. Um dos grandes trunfos do filme é seu elenco de estrelas, que conta com atrizes da Marvel e The Witcher.

“Sophie e Agatha são grandes amigas. Mas será que essa amizade vai resistir dentro de uma escola mágica que treina heróis e vilões?”, afirma a sinopse oficial de A Escola do Bem e do Mal.

A trama, vale lembrar, é inspirada no livro de mesmo nome, lançado em 2013 pelo escritor americano Soman Chainani.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os personagens e o elenco de A Escola do Bem e do Mal – veja quem é quem na Netflix.

Sophie – Sophia Anne Caruso

Começamos pela protagonista de A Escola do Bem e do Mal. Sophia é uma jovem egoísta e vaidosa, que no primeiro livro da saga, é caracterizada como uma pessoa arrogante e despreocupada com os sentimentos alheios. Seu grande objetivo é se tornar uma Princesa.

Sophia Anne Caruso é mais conhecida por performances no teatro, particularmente na Broadway. Além de protagonizar a versão musical de Os Fantasmas se Divertem, Caruso está em séries como Smash, Strangers e Evil.

Agatha – Sofia Wylie

Agatha, a outra protagonista de A Escola do Bem e do Mal, é uma jovem insegura e de temperamento esquentado. Sozinha, amargurada e antissocial, a personagem se surpreende ao descobrir que a Escolha do Bem e do Mal existe de verdade. Muitos acreditam que Agatha é uma bruxa.

Atualmente com 18 anos, Sofia Wylie começou sua carreira no Disney Channel. A atriz é famosa por interpretar Buffy Driscoll na série Andi Mack. Além disso, Wylie está em produções como Shook e High School Musical: The Musical: The Series.

Lady Leonora Lesso – Charlize Theron

A Lady Leonora Lesso é uma das professoras da Escola do Mal. Introduzida como uma mulher maldosa e cruel, Lesso guarda um grande segredo. No final das contas, ela não é tão má como parece – apenas se preocupa em excesso com o bem estar e o aprendizado dos alunos.

Vencedora do Oscar por sua performance em Monster: Desejo Assassino, Charlize Theron está em filmes como The Old Guard, Branca de Neve e o Caçador e Tully. A atriz sul-africana também interpreta a feiticeira Clea nos filmes do MCU.

Professora Clarissa Dovey – Kerry Washington

A Professora Clarissa Dovey representa para a Escola do Bem o que Lesso simboliza para a Escola do Mal. Conhecida por sua beleza, bondade e incríveis poderes mágicos, a fada-madrinha ajuda Agatha a trilhar seu novo caminho e encontrar seu lugar.

Kerry Washington é mais conhecida por sua performance como Olivia Pope na série Scandal, produzida por Shonda Rhimes. Outros projetos da atriz incluem os filmes Baile de Formatura, Django, Ray e O Último Rei da Escócia, além da série Little Fires Everywhere.

Tedros – Jamie Flatters

Na trama de A Escola do Bem e do Mal, Tedros é o Príncipe de Camelot. Por trás de uma fachada arrogante e desconfiada, o jovem esconde um coração nobre e virtuoso. O Príncipe é o filho do Rei Arthur, e por ter testemunhado a infidelidade da mãe, tem dificuldade para confiar nos outros.

Jamie Flatters, o intérprete de Tedros, ainda está no início da carreira. Com 22 anos, o ator é conhecido por performances em séries como Liar, Close to Me e Flat TV. Além disso, Flatters está confirmado em Avatar 2 e nas próximas sequências da saga de James Cameron.

Professora Emma Anemone – Michelle Yeoh

Na Escola do Bem, a Professora Emma Anemone dá aulas de “embelezamento”. O objetivo da personagem é ensinar as alunas a se comportarem como verdadeiras princesas. Anemone também serve como conselheiras para as estudantes, incentivando a independência e o empoderamento.

Uma das atrizes mais queridas da atualidade, Michelle Yeoh começou sua carreira em filmes de artes marciais. Além de dar um show em O Tigre e o Dragão, a atriz está em produções como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e The Witcher: A Origem.

Conheça outros integrantes do elenco de A Escola do Bem e do Mal

O elenco de A Escola do Bem e do Mal é completado por grandes estrelas do cinema e da TV. Veja abaixo os atores e seus personagens:

Cate Blanchett (Thor: Ragnarok): A narradora da história;

Kit Young: Rafal, um jovem misterioso;

Laurence Fishburne (Matrix): O diretor da Escola do Bem e do Mal;

Patti LuPone (American Horror Story): Sra. Deauville, a dona da loja da livraria de Gavaldon;

Rob Delaney (Deadpool 2): Stefan, o pai de Sophie;

Rachel Bloom (Crazy Ex-Girlfriend): Honora, a madrasta de Sophie.

A Escola do Bem e do Mal está disponível na Netflix.

