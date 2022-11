Conheça o elenco e personagens de 1899 – o novo suspense da Netflix

Dos criadores de Dark, 1899 acaba de estrear na Netflix. Ambientada no final do século XIX, a série é garantia de suspense, mistério e inúmeras reviravoltas na plataforma. Um dos grandes trunfos da produção é seu elenco internacional – que conta com atores britânicos, franceses, alemães, espanhóis e portugueses.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Logo após estrear na plataforma, 1899 passou a figurar no Top 10 do streaming. A série também ganhou o coração da crítica especializada, com 71% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os principais atores e personagens de 1899 na Netflix; confira.

Emily Beecham – Maura Franklin

A atriz britânica Emily Beecham lidera o elenco de 1899 como Maura Franklin. A protagonista é uma talentosa neurologista, uma das primeiras mulheres médicas da Inglaterra. Ela viaja aos Estados Unidos sozinha, em busca de novas oportunidades de trabalho.

Emily Beecham é mais conhecida por atuar no filme Ave César! (dos Irmãos Coen) e protagonizar o drama Daphne. Na TV, a atriz está em séries como Os Mosqueteiros, Into the Badlands, The Pursuit of Love e A Vila.

Andreas Pietschmann – Eyk Larsen

Em 1899, o ator alemão Andreas Pietschmann vive Eyk Larsen, o capitão do Kerberos – o navio a vapor que inicia uma longa viagem da Inglaterra aos Estados Unidos. Experiente e misterioso, Eyk decide mudar o curso do navio ao receber uma estranha mensagem.

1899 é a segunda parceria do astro com os criadores de Dark. Na aclamada série alemã, o ator interpreta o Estranho. Outros projetos de Andreas Pietschmann incluem os filmes Maria de Nazaré e Altiplano, além das séries The Team e Cologne P.D.

Aneurin Barnard – Daniel Solace

Daniel Solace é, sem sombra de dúvida, um dos personagens mais enigmáticos de 1899. A descrição da Netflix afirma apenas que Daniel “surge no Kerberos de maneira misteriosa”. Ninguém sabe de onde ele vem ou quais são seus objetivos.

Nascido no País de Gales, Aneurin Barnard está em filmes como Dunkirk, Interlúdio em Praga e A História Pessoal de David Copperfield. Já na TV, Barnard interpreta o Rei Ricardo III na série histórica A Rainha Branca. O ator também vive o Dr. Holford em Peaky Blinders.

Miguel Bernardeau – Ángel

Em 1899, Ángel é um ricaço espanhol que embarca no Kerberos junto do irmão, o Padre Ramiro (vivido pelo português José Pimentão). As motivações do personagem, no entanto, ficam envoltas em mistério. Sabe-se que Ángel guarda um grande segredo.

Ángel é interpretado pelo ator espanhol Miguel Bernardeau. Você, provavelmente, conhece o astro como o Guzmán da série teen Elite. O ator também está em filmes como É Para Seu Próprio Bem, Onda de Crimes e Josephine.

Mathilde Ollivier e Jonas Bloquet – Clémence e Lucien

Na trama de 1899, o casal francês Clémence e Lucien também embarcam no Kerberos em direção a Nova York. Da alta sociedade, os personagens usam a viagem como uma espécie de lua de mel. No entanto, Lucien parece não ligar muito para os desejos da esposa.

Mathilde Ollivier, a intérprete de Clémence (de branco na foto acima), está no filme de terror Operação Overlord e na comédia romântica A Irmã do Noivo. Já o ator belga Jonas Bloquet, o Lucien, está em produções como A Freira, Aulas Particulares e Ellen.

Isabella Wei e Gabby Wong – Ling Yi e Yuk Je

Uma das personagens mais misteriosas de 1899, a jovem Ling Yi (na foto acima) chega ao Kerberos trajada como gueixa, mas falando em cantonês. Yuk Je, sua companheira de viagem, é uma mulher mais velha que, aparentemente, também vem da China.

Nascida em Hong Kong, Isabella Wei é uma talentosa dançarina. 1899 representa o primeiro projeto da atriz na TV. Já Gabby Wong,a intérprete de Yuk Je, está em filmes como Rogue One: Uma História Star Wars. Ela também arrasa no teatro.

Clara Rosager, Lucas Lynggaard Tønnesen, Alexandre Willaume e Maria Erwolter – Família Holandesa

O navio a vapor Kerberos também recebe uma família holandesa conhecida por seu fervor religioso. O clã é liderado pelo pai Anker (na foto acima) e a mãe Iben – que sonha em criar uma nova igreja nos Estados Unidos. Os filhos são Tove (uma jovem grávida) e Krester (um garoto com uma cicatriz no rosto).

Clara Rosager (Morbius), a intérprete de Tove, vem da Dinamarca. Lucas Lynggaard Tønnesen, o Krester, está na série Borgen. Alexandre Willaume, que vive Anker em 1899, atua em séries como The Last Kingdom e Equinox. Finalmente, Maria Erwolter (Um Cowboy em Copenhague) vive a matriarca Iben.

Você já pode conferir a 1ª temporada de 1899 na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.