Conheça o novo elenco de Grey’s Anatomy

No ar há quase 20 anos, Grey’s Anatomy é o drama médico mais duradouro de todos os tempos. Já renovada para a 19ª temporada, a série confirmou, recentemente, grandes reforços no elenco. Os próximos episódios contarão com novos pacientes, médicos e residentes que têm tudo para agitar a rotina do Grey Sloan Memorial.

Devido a diversas declarações de Ellen Pompeo, a intérprete da protagonista Meredith, muita gente achou que Grey’s Anatomy chegaria ao fim no décimo-oitavo ano.

Felizmente, a atriz entrou em acordo com os representantes da ABC, confirmando assim a 19ª temporada. Os novos episódios devem estrear nos Estados Unidos em outubro de 2022.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os novos atores e personagens da 19ª temporada de Grey’s Anatomy; confira.

Harry Shum Jr. – Daniel ‘Blue’ Kwan

Harry Shum Jr. foi um dos primeiros confirmados no novo elenco de Grey’s Anatomy. O ator interpreta Daniel ‘Blue’ Kwan, um dos novos residentes do Grey Sloan. O personagem é descrito como “generoso por natureza, extremamente competitivo e naturalmente talentoso”. Ele também passa por uma crise familiar que interfere em seus planos de carreira.

Você, provavelmente, conhece Harry Shum Jr. por sua performance como Mike Chang na série Glee. Nos cinemas, o ator está na franquia Ela Dança, Eu Danço. Outros projetos de Harry Shum Jr. incluem a série Shadowhunters e o filme Podres de Ricos.

Alexis Floyd – Simone Griffin

Alexis Floyd também integra o elenco da 19ª temporada de Grey’s Anatomy como a Simone Griffin. A personagem é uma residente de cirurgia que começa a trabalhar no hospital. A personagem é descrita como “divertida, esperta e realizada”. Ela também conta com “uma dinâmica familiar complicada”, e tem “uma trágica história pessoal com o Grey Sloan.”

Essa não é a primeira parceria de Alexis Floyd com Shonda Rhimes. Anteriormente, a atriz interpretou Neff, uma das melhores amigas de Anna Delvey, na série Inventando Anna, produzida pela Shondaland para a Netflix.

Niko Terho – Lucas Adams

Assim como Daniel e Simone, Lucas Adams é um dos novos residentes do Grey Sloan. Descrito como “a ovelha negra da família”, o personagem é muito inteligente, mas não consegue notas boas no curso de medicina. Seu objetivo é provar seus talentos como cirurgião e seguir o legado da família de médicos.

Niko Terho é mais conhecido por sua performance no filme The Thing About Harry. No longa, o ator contracena com Jake Borelli, o intérprete de Schmitt em Grey’s Anatomy. Antes de começar sua carreira artística, Niko Terho quase se tornou jogador de futebol profissional.

Midori Francis – Mika Yasuda

Mais uma residente do Grey Sloan, Mika Yasuda é a filha do meio de uma família com 8 irmãos. De acordo com a descrição oficial da ABC, Mika é “acostumada a ser subestimada”. A personagem também é humilde, confiante e inteligente, e lida com uma grande dívida causada pelo empréstimo estudantil.

Midori Francis, a intérprete de Mika, é famosa por protagonizar a série de romance Dash & Lily, na Netflix. Por sua performance, a atriz foi indicada ao prêmio Daytime Emmy. Francis também está na série The Sex Lives of College Girls, exibida pelo HBO Max.

Adelaine Kane – Jules Millin

Completando o time de residentes da 19ª temporada de Grey’s Anatomy, a atriz australiana Adelaine Kane interpreta Jules Millin. A personagem é descrita como “uma jovem inteligente criada por uma família de hippies” que “emerge como a única adulta de verdade do clã”. Ela também é “mandona”, e “não tem medo de quebrar as regras para salvar vidas”.

Você, provavelmente, conhece Adelaine Kane como a Rainha Mary da Escócia, a protagonista da série histórica Reinado. A atriz também está em séries como Once Upon a Time e Teen Wolf, além do filme Noite de Crime.

