Conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC

Após muita espera, o novo calendário de lançamentos da DC está finalmente entre nós! Nesta terça-feira (31 de janeiro), James Gunn e Peter Safran – os líderes do recém-criado DC Studios – anunciaram 10 projetos inéditos no cinema e na TV. Os filmes e séries envolvem alguns dos personagens mais icônicos das HQs.

Vale lembrar que, atualmente, o universo cinematográfico da DC passa por um importante momento de transição, marcado pelo cancelamento de alguns projetos (como Batgirl e o filme do Superman de Henry Cavill) e o desenvolvimento de novas histórias.

O anúncio do novo calendário DC foi realizado por Gunn e Safran em uma coletiva de imprensa da Warner Bros. Os próximos projetos da companhia representam a 1ª parte do capítulo de estreia do DCU, batizado de “Deuses e Monstros”.

Listamos abaixo todos os 10 novos projetos que foram anunciados pela DC! Confira a trama das produções, as potenciais datas de estreia e muito mais.

Superman: Legacy – 11 de julho de 2025

Superman: Legacy, de acordo com James Gunn, representa a “gênese do DCU”. O filme, que tem previsão de estreia para 2023, não funcionará como uma história de origem para o Superman. O longa, por outro lado, deve mostrar “o equilíbrio entre os valores Kryptonianos do herói e seu crescimento na Terra”. O novo intérprete de Clark Kent ainda não foi revelado.

The Authority – Sem data

The Authority (A Autoridade) ainda não tem previsão de estreia no DCU. A trama de Superman: Legacy será intimamente ligada ao enredo do filme. Os personagens do longa vem da Wildstorm, uma subsidiária da DC lançada em 1992. Em The Authority, um “grupo de super-humanos apostará em uma estratégia ‘inusitada’ para salvar o mundo”.

The Brave and the Bold – Sem data

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne.

Supergirl: Woman of Tomorrow – Sem data

Supergirl: Woman of Tomorrow (Mulher do Amanhã), como o próprio nome indica, é a primeira aventura solo da heroína no DCU. O filme será baseado no arco de Kara Zor-El nas HQs “Woman of Tomorrow”, lançadas por Tom King entre 2021 e 2022. James Gunn descreveu o projeto como “hardcore”, e afirmou que essa versão da Supergirl será “bem diferente do que vimos até agora”.

Swamp Thing – Sem data

Swamp Thing é o símbolo mais óbvio do objetivo de James Gunn e Peter Safran, que é “diversificar o DCU”. O longa, ainda sem previsão de estreia, será protagonizado pelo Monstro do Pântano, um dos personagens mais bizarros da DC. De acordo com Gunn, o projeto “abordará as origens do Monstro pelo prisma do terror”.

Agora que você já conhece todos os projetos que o DC Studios anunciou para os cinemas, veja abaixo as 5 séries de TV que também foram confirmadas por Gunn e Safran.

Creature Commandos – Sem data

A série animada Creature Commandos será o primeiro projeto de James Gunn no HBO Max. O desenho, que já está sendo produzido, tem Gunn no roteiro de todos os episódios. A produção, baseada em uma série de HQs lançada nos anos 80, acompanha a história de um grupo de monstros que enfrenta tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Waller – Sem data

Atualmente, James Gunn foca nos projetos da DC nos cinemas, e por isso, a 2ª temporada de Pacificador foi pausada. O “time Pacificador”, por outro lado, retorna na série Waller – que também servirá como uma espécie de continuação para a produção original. Waller será protagonizada por Viola Davis, a intérprete de Amanda Waller no DCU.

Lanterns – Sem data

Lanterns (Lanternas) é um dos projetos mais aguardados do “novo DCU”, pelo menos de acordo com as declarações de James Gunn e Peter Safran. Os produtores descreveram a série, que é ambientada no universo dos Lanternas Verdes, como “um evento de qualidade”, no mesmo estilo de True Detective. A série será dividida em dois dos membros mais importantes dos Lanternas: Hal Jordan e John Stewart.

Paradise Lost – Sem data

Paradise Lost (Paraíso Perdido) será ambientada na Ilha de Themyscira muito antes do nascimento de Diana, a Mulher-Maravilha. A série, dessa forma, acompanhará as aventuras mitológicas das Amazonas. “Na verdade, é uma história de intrigas políticas que se passa em uma sociedade formada inteiramente por mulheres”, afirmou James Gunn.

Booster Gold – Sem data

Finalmente, temos Booster Gold, a última série confirmada por James Gunn e Peter Safran no novo DCU. A produção, que deve demorar para estrear no HBO Max, conta a história do Gladiador Dourado, um dos personagens mais interessantes da DC. “Ele é um loser do futuro que, ao voltar ao passado, utiliza tecnologias básicas para fingir ser um super-herói”, descreve Peter Safran.

Todos os novos projetos da DC, eventualmente, serão lançados no HBO Max.

