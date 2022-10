Conheça os novos personagens da 2ª temporada de A Casa do Dragão

Já confirmada pela HBO Max, a 2ª temporada de A Casa do Dragão deve chegar somente em 2024. Nesse longo período de espera, os fãs já começam a especular sobre os personagens de Fogo e Sangue que serão incluídos nos novos episódios. Os próximos capítulos têm tudo para apresentar algumas das figuras mais interessantes da obra de George R.R. Martin.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre 7 novos personagens que devem aparecer na 2ª temporada de A Casa do Dragão; confira – e tome cuidado com os spoilers!

Lorde Roderick Dustin

Durante a Dança dos Dragões, o Norte declara apoio à Rainha Rhaenyra. No entanto, a Casa Stark assume um papel bem pequeno (pelo menos até a Hora do Lobo). Os nortenhos demoram para reunir os exércitos, e por isso, se ausentam de algumas das batalhas mais importantes.

Um dos principais expoentes das forças do Norte é um grupo de velhos guerreiros conhecidos como “Lobos do Inverno”. Efetiva e brutal, a equipe consegue vencer vários confrontos para Rhaenyra. O grupo é liderado por Roderick Dustin, o Lorde de Barrowtown – que deve ter um papel essencial na 2ª temporada de A Casa do Dragão.

Addam Velaryon

As Sementes do Dragão são grandes aliados de Rhaenyra na trama de Fogo e Sangue. Durante um período conhecido como “Semeadura”, os Pretos (partidários de Rhaenyra) fazem de tudo para encorajar a formação de novos cavaleiros. Afinal, eles tinham dragões de sobra – mas cavaleiros de menos.

Addam Velaryon – nascido Addam de Hull – é (provavelmente) o filho bastardo de Corlys Velaryon. Com sangue valiriano nas veias, Addam consegue domar Seasmoke, o dragão de Laenor Velaryon. O personagem também desempenha um papel importante na dinâmica entre Rhaenyra e a Casa Velaryon.

Daeron Targaryen

O Rei Viserys teve quatro filhos com a Rainha Alicent Hightower. Três aparecem na 1ª temporada de A Casa do Dragão: Aegon, Helaena e Aemond. O mais novo tem tudo para ser introduzido nos próximos episódios. Trata-se do jovem Daeron Targaryen.

Daeron é o guerreiro e cavaleiro de dragão que monta Tessarion – a Rainha Azul. George R.R. Martin revelou que, durante os eventos da 1ª temporada de A Casa do Dragão, Daeron permanece em Vilavelha – o lar da Casa Hightower.

Hugh Martelo

Hugh Martelo é outra Semente de Dragão que se junta às forças de Rhaenyra durante a Dança dos Dragões. De origem humilde, Hugh é o filho bastardo de um ferreiro de Pedra do Dragão. Na Semeadura, o personagem consegue domar o dragão Vermithor, também conhecido como “Fúria de Bronze”.

É esse o dragão que Daemon Targaryen desperta com a canção valiriana no episódio final da 1ª temporada. Eventualmente, Hugh se torna uma figura bem mais complexa e ambiciosa, desempenhando um papel crucial em ambos os lados da guerra civil.

Alys Rivers

A Casa Strong já causou uma grande impressão em A Casa do Dragão. Harwin Strong, vale lembrar, é o pai biológico dos três primeiros filhos de Rhaenyra: Jace, Luke e Joffrey. Larys Strong, por sua vez, é um dos maiores aliados da Rainha Alicent.

Outra integrante da Casa Strong é a bastarda Alys Rivers. Assim como Melisandre (em Game of Thrones), a personagem enxerga o futuro nas chamas. Ela também se torna amante de Aemond, guiando o jovem Targaryen em uma trajetória de grandeza – particularmente em relação à rivalidade com Daemon.

Ulf, o Branco

Ulf, o Branco – também conhecido como o Bêbado – mostra as terríveis consequências da Semeadura. Afinal de contas, os Pretos escolhem os cavaleiros de dragão pela habilidade, não pela fibra moral. O personagem doma o dragão Silverwing, defendendo o lado de Rhaenyra nas maiores batalhas da Dança.

Porém, assim como Hugh Martelo, Ulf não demora a assumir um caminho bem mais obscuro. Sem revelar muitos spoilers, é possível dizer que Ulf será um dos personagens mais odiados de A Casa do Dragão. Assim como as outras Sementes do Dragão, Ulf deve ser introduzido na 2ª temporada.

Nettles

Finalmente, temos Nettles, uma das personagens mais interessantes de Fogo e Sangue. Filha de uma prostituta, Nettles cresceu sem lar, mãe ou dinheiro nas ruas da Vila das Especiarias, em Derivamarca (o lar da Casa Velaryon). Na época da Semeadura, a jovem atende o chamado do Príncipe Jacaerys e viaja a Pedra do Dragão.

Com apenas 16 anos (em Fogo e Sangue), Nettles se torna a primeira e única amazona do dragão Sheepstealer. A personagem também desenvolve uma forte conexão com Daemon Targaryen. Descrita como “magra, boca-suja e destemida”, Nettles tem tudo para ganhar o coração dos fãs de A Casa do Dragão.

A 2ª temporada de A Casa do Dragão estreia em 2024 no HBO Max.

