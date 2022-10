Conheça os solteiros da nova temporada de Brincando com Fogo Brasil

Ousada, quente e cheia de reviravoltas, a 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil está fazendo o maior sucesso da Netflix. Uma semana após a estreia, os novos episódios já figuram no Top 10 do streaming, superando alguns dos mais populares lançamentos da plataforma. Como de costume, o 2º ano traz 10 novos solteiros em busca da paixão.

“Solteiros atraentes em um paraíso tropical. Parece perfeito! O problema é que, para ter a chance de embolsar o prêmio de R$500.000, eles vão ter que dizer não ao sexo”, afirma a sinopse oficial de Brincando com Fogo Brasil.

Apresentado por Bruna Louise, o reality de namoro está no 5º lugar do Top 10 da Netflix, acima de produções como Cobra Kai, Dinastia e Fate: A Saga Winx.

Listamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os 10 participantes da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil; confira.

Justen Nosoliny – 26 anos

Justen Nosoliny tem 26 anos e trabalha como gestor de Marketing, no Rio de Janeiro. Conhecido como o amigão da galera, ele gosta de conhecer novas pessoas e fazer amizade. Justen também adora paquerar, e em uma entrevista prévia, diz que se apaixona fácil – mas não é um grande fã dos relacionamentos sérios.

Khiara Italia – 20 anos

Com 20 anos, Khiara Italia é do Rio Grande do Sul. A jovem, atualmente, faz faculdade de Moda. Uma das mais novas da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil, Khiara nunca namorou (e também não se vê em um relacionamento sério tão cedo). Ela adora a vida de solteira, mas também afirma se irritar facilmente com as pessoas.

Kelvin Duran – 28 anos

Dono de uma forma física invejável, Kelvin Duran tem 28 anos e mora no Rio de Janeiro. O participante da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil trabalha como empresário. Ele se orgulha em dizer que nunca se apaixonou. Mesmo assim, companhias não faltam. Kelvin também adora festas, agito e diversão.

Sandri Oliveira – 21 anos

A beleza de Sandri Oliveira não é coincidência. Afinal de contas, a participante da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil trabalha como modelo. Moradora do Alagoas, Sandri adora surfar nas horas vagas. “Monogâmica de carteirinha”, ela está em busca de uma nova paixão. Além disso, é descrita como uma pessoa “divertida e animada”.

Ítalo Lopes – 21 anos

Entre o time masculino da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil, Ítalo Lopes é o concorrente mais jovem. Com 21 anos, o estudante de Direito vive na Bahia. Ítalo é um cara de bom papo, que gosta de passar horas conversando. Sensível também considera essencial celebrar o poder das mulheres e a liberdade das pretendentes.

Nayara Colombo – 23 anos

Vinda do Mato Grosso do Sul, Nayara Colombo se destaca por sua beleza e estilo. Sem surpresas, ela também trabalha como modelo. Para a jovem, é extremamente importante chamar a atenção e ser lembrada. Além disso, em sua apresentação, Nayara afirma ser uma mulher impulsiva, que não pensa muito antes de falar o que pensa.

Wálison Gomes – 25 anos

O mineiro Wálison Gomes tem 25 anos. Estudante universitário de Educação Física, ele afirma saber como conquistar as mulheres. Visto como um dos participantes mais tranquilos da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil, ele não gosta de brigas e discussões. Ou seja: é um grande amigo da galera.

Isadora Salles – 21 anos

O time feminino da 2ª temporada de Brincando com Fogo está repleto de modelos! Isadora Salles é uma delas. Com 21 anos, a jovem vive em São Paulo. Desolada, ela defende a causa do amor livre. Para ela, os relacionamentos monogâmicos não têm vez. Além disso, ela fala o que pensa e sempre levanta a bandeira de seus ideais.

Ivan Almeida – 22 anos

Fechando o time masculino da 2ª temporada de Brincando com Fogo está Ivan Almeida, de 22 anos. O baiano é um grande conhecedor da vida noturna. Afinal de contas, trabalha como DJ. Ivan afirma ter sofrido muito com relacionamentos anteriores, e por isso, encara as novas relações com uma boa dose de desconfiança.

Victoria Macan – 24 anos

Assim como Ivan Almeida, a estudante de odontologia Victoria Macan trabalha como DJ. A última integrante do time feminino da 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil vem do Rio Grande do Sul. Cheia de tatuagens, ela gosta de chamar a atenção por onde passa. Victoria também se descreve como “aventureira” e “aberta a novas experiências”.

A 2ª temporada de Brincando com Fogo Brasil está disponível na Netflix.

