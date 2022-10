Conheça todos os novos atores de Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é, definitivamente, o lançamento mais aguardado da Marvel. No mundo inteiro, fãs mal podem esperar pela sequência de um dos melhores filmes do MCU. Sem o saudoso Chadwick Boseman, Pantera Negra 2 deve introduzir icônicas figuras dos quadrinhos e trazer grandes reforços para o elenco.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Dessa forma, listamos abaixo todos os novos atores que farão sua estreia no MCU em Pantera Negra 2 – veja de onde você os conhece e confira seus personagens.

Dominique Thorne – Riri Williams (Coração de Ferro)

Pantera Negra 2 trará a introdução de Dominique Thorne como Riri Williams – a heroína Coração de Ferro. Estudante do MIT e residente de Chicago, Riri é uma das personagens mais inteligentes do MCU. Ela é conhecida por criar uma armadura tão boa (ou até melhor) quanto o traje de Tony Stark.

Vale lembrar que, após Pantera Negra 2, a Coração de Ferro ganhará uma série solo no MCU. Dominique Thorne, a intérprete de Riri Williams, é conhecida por sua performance como Sheila Hunt em Se a Rua Beale Falasse e Judy Harmon em Judas e o Messias Negro.

Tenoch Huerta – Namor

Em Pantera Negra 2, Tenoch Huerta interpreta o antagonista (e anti-herói) Namor. O personagem é o Rei de Talokan, uma antiga civilização subaquática que desenvolve uma grande rivalidade com Wakanda. Segundo Huerta, Namor decide se envolver com os “assuntos da superfície” após T’Challa contar ao mundo a verdade sobre Wakanda.

O ator mexicano Tenoch Huerta é famoso por performances em filmes espanhóis e latinoamericanos. Um de seus projetos mais famosos é a série Narcos: México. Na produção da Netflix, Huerta vive o gângster Rafael Caro Quintero. O ator também está em longas como Bel Canto, Semana Santa, Madres e Uma Noite de Crime: A Fronteira.

Michaela Coel – Aneka

A atriz e roteirista Michaela Coel estreia no MCU como Aneka, uma guerreira de Wakanda. Além do fato de Aneka ser queer, pouco se sabe sobre a figura. Em entrevistas recentes, Coel também descreveu sua personagem como “meio rebelde”.

Michaela Coel é mais conhecida por produzir, roteirizar e protagonizar a aclamada minissérie I May Destroy You. Por seu trabalho, Coel se tornou a primeira mulher negra a levar o Emmy de Melhor Roteiro em Minissérie ou Filme de TV. Além disso, a atriz é a criadora da sitcom Chewing Gum, tendo atuado também em séries como Black Mirror e Top Boy.

Mabel Cadena – Namora

Em Pantera Negra 2, Mabel Cadena interpreta Namora – a prima de Namor. Além do nome, poucos detalhes foram revelados sobre a personagem. Baseada em uma heroína das HQs, Namora deve desempenhar um papel muito importante na trama de Talokan.

A atriz mexicana Mabel Cadena está em várias séries latinoamericanas, como Monarca, Los Enviados e Señorita 89. Os assinantes da Netflix podem conferir a performance de Mabel Cadena na novela Ingovernável. Nos cinemas, a atriz protagoniza o drama Deusa do Asfalto.

Alex Livinalli – Attuma

Alex Livinalli completa o elenco de Pantera Negra 2 como Attuma, um guerreiro de Talokan. Até o momento, a Marvel não divulgou detalhes sobre o personagem. Nos quadrinhos, Attuma é um vilão que, na maioria das vezes, é caracterizado como um grande inimigo de Namor. Porém, tudo indica que o personagem terá um papel bem diferente em Wakanda Para Sempre.

Nascido na Venezuela, Alex Livinalli é conhecido por interpretar Santos Delgado na série Ozark e Lucian em Rainha do Sul. O ator também conta com papéis pequenos em produções como American Horror Story, Longmire, NCIS: Nova Orleans e The Walking Dead.

Kamaru Usman, Richard Schiff e Lake Bell – Papéis desconhecidos

Finalmente, três integrantes do elenco de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre ainda não tiveram os personagens revelados.

Kamaru Usman é um lutador profissional de UFC. Pantera Negra 2 representa seu primeiro projeto no cinema.

O ator e roteirista Richard Schiff (na foto acima) é conhecido por interpretar o Dr. Aaron Glassman no drama médico The Good Doctor.

Lake Bell, por sua vez, é famosa por atuar em séries como New Girl e Boston Legal. Hoje em dia, a atriz é mais conhecida por seus trabalhos de dublagem. Na série Arlequina, por exemplo, Bell dá voz à co-protagonista Hera Venenosa.

Surpreendentemente, Pantera Negra 2 não é o primeiro projeto de Lake Bell no MCU. A atriz também dubla a Viúva Negra na série animada What If.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no Brasil em 10 de outubro. Os outros filmes e séries do MCU estão no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

