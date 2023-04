Crepúsculo: Os atores que queremos ver como Bella, Edward e outros personagens na série

Recentemente, o estúdio Lionsgate chocou os fãs de Crepúsculo com um anúncio muito importante: a franquia ganhará um reboot na TV! Pouco se sabe sobre a produção, e por isso, os stans de Crepúsculo já enchem as redes sociais de sugestões para o elenco da série.

Vale lembrar que, ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Continua depois da publicidade

Juntos, os filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares. Com a produção do reboot, a intenção da Lionsgate é capitalizar novamente com a franquia.

Mas para isso, o reboot terá que encontrar um ótimo elenco e conquistar, novamente, os fãs originais. Sendo assim, quem pode interpretar os personagens mais importantes da série de Crepúsculo? Mostramos abaixo as sugestões mais interessantes, de acordo com o site Looper.

Bella – Sadie Sink

Quem melhor para substituir Kristen Stewart do que uma atriz que já tem milhões de fãs no mundo todo? Sadie Sink, a intérprete de Max na série Stranger Things, seria uma ótima escolha para o papel da protagonista Bella! Na produção da Netflix, essa jovem atriz já provou seu inegável talento em cenas de grande emoção.

Edward – Jacob Elordi

Na trama de Crepúsculo, Edward é um eterno adolescente. Logo, o ator australiano Jacob Elordi ficaria perfeito no papel do vampiro. Afinal de contas, ele já interpretou adolescentes na franquia A Barraca do Beijo e na série Euphoria. Além disso, ele é um dos maiores galãs da atualidade, podendo assim ocupar a lacuna deixada por Robert Pattinson.

Jacob – D’Pharaoh Woon-A-Tai

De acordo com o site Looper, o ator canadense D’Pharaoh Woon-A-Tai pode ser uma escolha muito interessante para o papel de Jacob Black no reboot de Crepúsculo. Pouco conhecido pelo público internacional, ele foi indicado ao Critics’ Choice Television Awards de Melhor Ator em Série de Comédia por sua performance em Reservation Dogs.

Carlisle – Giancarlo Esposito

O ator americano Giancarlo Esposito é conhecido, principalmente por interpretar alguns dos vilões mais icônicos da TV. Ele dá um show como o Gus de Breaking Bad e o Moff Gideon de The Mandalorian. Por isso, no reboot de Crepúsculo, ele pode mostrar um lado diferente de seu talento no papel do Dr. Carlisle, o patriarca da família Cullen.

Esme – Robin Wright

Famosa por séries como House of Cards e filmes como Mulher-Maravilha, Robin Wright ficaria ótima no papel de Esme! No reboot de Crepúsculo, a atriz pode representar perfeitamente a seriedade e a “pose” da matriarca do clã Cullen. Nos filmes originais, vale lembrar, Esme foi interpretada por Elizabeth Reaser, de A Maldição da Residência Hill.

Charlie – Adam Driver

Um dos atores mais aclamados (e prolíficos) da atualidade, Adam Driver pode ser a escolha perfeita para o papel de Charlie Swan, o pai de Bella. Trazendo uma merecida “normalidade” para o personagem, Driver também pode se destacar nas cenas mais tensas do reboot. Atualmente, ele é famoso no mundo todo como o Kylo-Ren de Star Wars.

Alice – Kiernan Shipka

Você, provavelmente, conhece Kiernan Shipka por sua performance como Sabrina Spellman na série O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. Ela também está em séries como Mad Men e Swimming With Sharks. Na saga Crepúsculo, Alice é um farol de alegria e esperança, e por isso, a irreverente Shipka é uma ótima sugestão para o papel.

Jasper – Jack Dylan Grazer

De acordo com o site Looper, o ator americano Jack Dylan Grazer pode interpretar Jasper Hale com a complexidade que o personagem merece. Ele, definitivamente, já provou seu versátil talento em filmes como Shazam! e It: A Coisa. No papel de Jasper, ele pode mostrar também um lado bem diferente de sua atuação.

Rosalie – Sydney Sweeney

Sydney Sweeney é a escolha perfeita para o papel da vampira Rosalie no reboot de Crepúsculo! Só de imaginar a atriz na história de origem da personagem, muitos fãs já ficam arrepiados. Uma das jovens atrizes mais promissoras da atualidade, Sweeney dá um show de atuação em séries como Euphoria e The White Lotus.

Emmett – Asa Butterfield

Finalmente, temos Emmett, o vampiro grandalhão que é interpretado por Kellan Lutz na saga Crepúsculo. Na releitura da franquia, o personagem pode ganhar uma roupagem bem diferente na pele de Asa Butterfield. O talentoso ator britânico é conhecido por protagonizar a série Sex Education, uma das mais populares da Netflix.

Ainda não se sabe quando o reboot de Crepúsculo irá ao ar, e nem onde o revival será exibido.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.