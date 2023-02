Critics Choice Super Awards 2023: Batman domina a lista de indicados; veja

Mais uma premiação anunciou sua lista de indicados, mas essa é voltada para filmes de gênero, incluindo de super-heróis: trata-se do Critics Choice Super Awards.

Batman lidera as indicações para essa terceira edição da premiação anual, que homenageia “os gêneros mais populares com fãs obcecados” no cinema e na TV, incluindo super-heróis, ficção científica / fantasia, terror e ação.

Continua depois da publicidade

O filme de Matt Reeves conseguiu seis indicações, incluindo melhor filme de super-herói. Além disso, vários membros do elenco foram indicados: Robert Pattinson, Paul Dano e Colin Farrell disputarão melhor ator em um filme de super-heróis.

Já Zoë Kravitz está indicada a melhor atriz em filme de super-herói; e Dano também concorre a melhor vilão do cinema.

Batman competirá com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e Thor: Amor e Trovão para melhor filme de super-herói.

Confira os indicados ao Critics Choice Super Awards 2023, abaixo.

Pôster do filme Batman.

CINEMA

Melhor filme de ação

Trem-Bala

RRR

Top Gun: Maverick

O Peso do Talento

A Mulher-Rei

Melhor ator em filme de ação

Nicolas Cage – O Peso do Talento

Ram Charan – RRR

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Brad Pitt – Trem-Bala

N.T. Rama Rao Jr. – RRR

Melhor atriz em filme de ação

Sandra Bullock – A Cidade Perdida

Jennifer Connelly – Top Gun: Maverick

Viola Davis – A Mulher-Rei

Joey King – Trem-Bala

Joey King – A Princesa

Melhor filme de super-herói

The Batman

Black Panther: Wakanda Para Sempre

DC Liga dos Super-Pets

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Thor: Amor e Trovão

Melhor ator em filme de super-herói

Benedict Cumberbatch – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Paul Dano – The Batman

Colin Farrell – The Batman

Tenoch Huerta – Black Panther: Wakanda Para Sempre

Robert Pattinson – The Batman

Melhor atriz em filme de super-herói

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Para Sempre

Zoë Kravitz – The Batman

Elizabeth Olsen – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Natalie Portman – Thor: Amor e Trovão

Letitia Wright – Black Panther: Wakanda Para Sempre

Filme de terror

Barbarian

The Black Phone

Pearl

Smile

Speak No Evil

X

Melhor ator em filme de terror

Ethan Hawke – The Black Phone

Fedja van Huêt – Speak No Evil

Ralph Fiennes – O Menu

Rory Kinnear – Men

Justin Long – Barbarian

Melhor atriz em filme de terror

Jessie Buckley – Men

Aisha Dee – Sissy

Anna Diop – Nanny

Mia Goth – Pearl

Rebecca Hall – Resurrection

Melhor filme de ficção científica ou fantasia

Avatar: O Caminho da Água

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Não! Não Olhe!

O Homem do Norte

Prey

Melhor ator em filme de ficção científica ou fantasia

Colin Farrell – After Yang

Daniel Kaluuya – Não! Não Olhe!

Ke Huy Quan – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Ryan Reynolds – Projeto Adam

Alexander Skarsgård – O Homem do Norte

Melhor atriz em filme de ficção científica ou fantasia

Karen Gillan – Dual

Stephanie Hsu – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Amber Midthunder – Prey

Keke Palmer – Não! Não Olhe!

Zoe Saldana – Avatar: O Caminho da Água

Michelle Yeoh – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor vilão em filme

Paul Dano – The Batman

Mia Goth – Pearl

Tenoch Huerta – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Joey King – Trem-Bala

Elizabeth Olsen – Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Mark Rylance – Até os Ossos

Capitão Pátria em The Boys

TELEVISÃO

Melhor série, minissérie ou filme para TV de ação

9-1-1

Cobra Kai

Kung Fu

Reacher

Tulsa King

Vikings: Valhalla

Ator em série, minissérie ou filme para TV de ação

Kevin Costner – Yellowstone

John Krasinski – Tom Clancy’s Jack Ryan

Ralph Macchio – Cobra Kai

Alan Ritchson – Reacher

Sylvester Stallone – Tulsa King

William Zabka – Cobra Kai

Melhor atriz em série, minissérie ou filme para TV de ação

Angela Bassett – 9-1-1

Queen Latifah – The Equalizer

Olivia Liang – Kung Fu

Katherine McNamara – Walker: Independence

Helen Mirren – 1923

Kelly Reilly – Yellowstone

Melhor série, minissérie, ou filme para TV de super-herói

The Boys

Doom Patrol

Ms. Marvel

Pacificador

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Werewolf by Night

Melhor ator em série, minissérie, ou filme para TV de super-herói

John Cena – Pacificador

Brendan Fraser – Doom Patrol

Grant Gustin – The Flash

Oscar Isaac – Cavaleiro da Lua

Elliot Page – The Umbrella Academy

Antony Starr – The Boys

Melhor atriz em série, minissérie, ou filme para TV de super-herói

Danielle Brooks – Pacificador

Michelle Gomez – Doom Patrol

Caity Lotz – Legends of Tomorrow

Tatiana Maslany – Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Erin Moriarty – The Boys

Iman Vellani – Ms. Marvel

Melhor série, minissérie, ou filme para TV de terror

Anne Rice’s Interview with the Vampire

Chucky

Dahmer – Dahmer: Um Canibal Americano

Evil

The Walking Dead

Wednesday

What We Do in the Shadows

Melhor ator em série, minissérie, ou filme para TV de terror

Jacob Anderson – Anne Rice’s Interview with the Vampire

Matt Berry – What We Do in the Shadows

Mike Colter – Evil

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows

Evan Peters – Dahmer: Um Canibal Americano

Sam Reid – Anne Rice’s Interview with the Vampire

Melhor atriz em série, minissérie, ou filme para TV de terror

Jennifer Coolidge – The Watcher

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows

Katja Herbers – Evil

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Dahmer: Um Canibal Americano

Jenna Ortega – Wandinha

Christina Ricci – Wandinha

Melhor série, minissérie, ou filme para TV de ficção científica ou fantasia

Andor

For All Mankind

A Casa do Dragão

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Star Trek: Strange New Worlds

Stranger Things

Melhor ator série, minissérie, ou filme para TV de ficção científica ou fantasia

Chiwetel Ejiofor – The Man Who Fell to Earth

Samuel L. Jackson – The Last Days of Ptolemy Grey

Diego Luna – Andor

Anson Mount – Star Trek: Strange New Worlds

Adam Scott – Ruptura

Matt Smith – A Casa do Dragão

Melhor atriz em série, minissérie, ou filme para TV de ficção científica ou fantasia

Milly Alcock – A Casa do Dragão

Patricia Arquette – Ruptura

Morfydd Clark – O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Moses Ingram – Obi-Wan Kenobi

Fiona Shaw – Andor

Sissy Spacek – Night Sky

Melhor vilão em série, minissérie, ou filme para TV

Ethan Hawke – Cavaleiro da Lua

Brad Dourif – Chucky

Matt Smith – A Casa do Dragão

Hayden Christensen – Obi-Wan Kenobi

Antony Starr – The Boys

Michael Emerson – Evil

Jamie Campbell Bower – Stranger Things

Harriet Sansom Harris – Lobisomem da Noite

A cerimônia de premiação do Critics Choice Super Awards 2023 acontecerá em 16 de março.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.