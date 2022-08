DC é melhor que a Marvel; veja 7 motivos

No universo da cultura pop, uma das discussões mais interessantes envolve a eterna rivalidade entre a Marvel e a DC. Os fãs querem saber: qual é a melhor? Para chegarmos a uma conclusão, devemos avaliar diversos aspectos. Segundo a análise do site Screen Rant, a DC leva vantagem sobre a Marvel em vários quesitos.

Atualmente, ambas as empresas contam com “universos compartilhados” no cinema. A Marvel se destaca pela popularidade do MCU e pelos enormes lucros de seus lançamentos. A DC, por outro lado, aposta em um estilo mais diversificado, com resultados variáveis.

Porém, vale lembrar que a rivalidade entre a Marvel e a DC precede os filmes de super-heróis. Nos quadrinhos, as empresas também são grandes concorrentes.

O site Screen Rant listou 7 motivos que provam que a DC é melhor que a Marvel; confira abaixo – e tire suas próprias conclusões.

DC criou os primeiros super-heróis

Em uma thread no Reddit, um usuário da rede social começou que “a DC criou o primeiro super-herói (Superman) e a primeira super-heroína (Mulher-Maravilha)”. Porém, de acordo com o Livro dos Recordes, o primeiro super-herói da história foi “O Fantasma”, criado em 1936. O personagem foi seguido pelo Superman (1938) e o Batman (1939).

A primeira super-heroína, por outro lado, foi Fantomah, criada em 1940 pela editora Nedor Comics. A Mulher-Maravilha só fez sua estreia no ano seguinte. A Marvel demorou um bom tempo para introduzir mulheres em seus quadrinhos. Ou seja: embora não tenha criado os primeiros heróis, a DC saiu na frente.

DC tem melhores personagens femininas

De acordo com a análise de fãs da DC, a companhia tem personagens femininas – entre heroínas e vilãs – bem mais interessantes que as da Marvel. “As mulheres também leem revistas em quadrinhos”, comentou uma fã da companhia no Reddit. “E aparentemente, a DC tem figuras bem mais variadas”.

A DC realmente conta com personagens femininas poderosas. Entre elas, destaca-se a Mulher-Maravilha. Além disso, a companhia introduziu a 3ª super-heroína da história das HQs (Supergirl) em 1959. Para muitos fãs, a DC também conta com personagens mais carismáticos e equipes mais interessantes.

Os vilões da DC são melhores

No Reddit, fãs da DC também afirmaram que os vilões da companhia são melhores que os da Marvel. Segundo os relatos, os antagonistas da DC são mais “memoráveis, bem construídos e icônicos. Entre eles, destacam-se figuras inesquecíveis como o Coringa e a Arlequina.

“Uma boa parte dos vilões da Marvel são apenas ‘versões malignas dos heróis’. Existem muitos pares repetidos. A DC não está imune a isso, mas seu rol de vilões é bem mais diverso, com personagens como Doomsday, Cheetah e Coringa. É por isso que os vilões da DC são tão especiais”, comentou um fã da DC.

DC tem melhores ajudantes

Ainda no Reddit, um fã de quadrinhos comentou: “A DC dá uma ênfase maior a personagens de legado e ajudantes, algo que eu gosto muito”. Isso, definitivamente, é verdade. A Marvel também conta com ajudantes, mas eles não chegam nem perto da fama (e da importância) dos personagens da DC.

O Batman, por exemplo, conta com alguns dos ajudantes mais famosos da história dos quadrinhos – como várias versões do Robin, Cassandra Cain, James Gordon, Oracle e muito mais. A DC entende que os heróis não podem fazer tudo sozinhos, e que para garantir a vitória na luta contra o crime, precisam de ajudantes.

O Universo Animado da DC supera o da Marvel

Em relação a filmes e séries em animação, a DC claramente supera a Marvel. Segundo um fã da companhia, a empresa se destaca por suas “propriedades animadas”. “É verdade que Espetacular Homem-Aranha, Vingadores: EMH e Wolverine & os X-Men foram fantásticas, mas não mais que os projetos do DCAU, como BTAS, STAS, JL e JLU”, avaliou o fã.

Os filmes animados da DC provam o valor dos universos cinematográficos construídos por animação. Afinal de contas, nem todo filme de super-heróis precisa ser live-action. Ou seja: embora a Marvel conte com grandes sucessos no mundo da animação, a DC sai vitoriosa nesse quesito.

DC é para adultos

No Reddit, muitos fãs da DC também elogiaram a maneira como a companhia lida com temáticas mais adultas e assuntos mais polêmicos. “Eu não diria que a Marvel é para crianças, mas a DC, definitivamente, publicou conteúdos bem mais obscuros”, comentou mais um fã da empresa na rede social.

Nos cinemas, a DC também faz sucesso com filmes mais obscuros, como Coringa, por exemplo. Até mesmo a trilogia de Christopher Nolan (mesmo não sendo recomendada somente para adultos) ofereceu um maior grau de seriedade às histórias do Batman – algo que ainda não aconteceu com os heróis da Marvel.

DC tem mais heróis de legado

Finalmente, de acordo com uma fã da DC, a empresa supera a Marvel por contar com mais “personagens de legado”. “Os personagens de legado fazem a diferença. Pode haver um mesmo manto com várias figuras queridas habitando o mesmo papel. A Marvel até tenta, mas a DC é bem melhor nesse aspecto”, comentou a fã.

Realmente, a DC faz um ótimo trabalho ao evoluir e modificar a identidade de seus super-heróis. As HQs contam com vários personagens que seguiram os passos de seus heróis predecessores em atraentes arcos narrativos. A Marvel tentou fazer o mesmo com personagens como Capitão América, mas não garantiu o mesmo sucesso.

