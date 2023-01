De arrepiar: Os 7 animes mais assustadores da Netflix

Recentemente, a Netflix celebrou a estreia de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão. Bizarro, surpreendente e pra lá de assustador, o anime é baseado na obra de Junji Ito – o mestre do horror japonês contemporâneo. Se você curte animações do gênero, está com sorte, já que a plataforma conta com vários animes de terror.

“Uma seleção das histórias mais bizarras, perturbadoras e aterrorizantes de Junji Ito, mestre do mangá de terror”, afirma a sinopse oficial de Junji Ito: Histórias Macabras do Japão.

O anime de Junji Ito é uma antologia de terror. Ou seja: cada episódio conta uma história diferente (alguns contam duas).

Revelamos abaixo os 7 animes mais assustadores da Netflix – incluindo Junji Ito: Histórias Macabras do Japão; confira – e se prepare para morrer de medo!

Junji Ito: Histórias Macabras do Japão

Conhecido por sua estética inconfundível, histórias excêntricas e por personagens extremamente macabros, Junji Ito conquista os assinantes da Netflix com o anime Histórias Macabras do Japão. Os 12 episódios da 1ª temporada são baseados em alguns dos mangás mais icônicos do escritor.

Em Histórias Macabras do Japão, os fãs de Junji Ito podem conferir, por exemplo, a história de uma família horripilante que vive em um casarão assombrado, a trama de uma bela garota imortal que leva seus admiradores à loucura, e muito mais.

Devilman Crybaby

Devilman Crybaby mistura fantasia, aventura, ação e terror em uma trama eletrizante, marcada por intensas sequências de luta. Essa inovadora adaptação do mangá de Go Nagai levou dois prêmios no evento Crunchyroll Anime: Anime do Ano e Melhor Direção (Masaaki Yuasa).

Recomendado para maiores de 18 anos, Devilman Crybaby é ambientado em um mundo de caos e violência – no qual o protagonista Akira, um emotivo garoto-demônio, acompanhado por seu misterioso amigo, embarca em uma violenta batalha contra o mal.

Quando as Cigarras Choram

Apesar de seu visual relativamente “infantil”, Quando as Cigarras Choram, definitivamente, não é um anime para crianças. Provavelmente a sugestão mais violenta da lista, a animação é recomenda para maiores, com cenas de tortura de assassinato que impressionam até mesmo os espectadores mais durões.

Quando as Cigarras Choram (Higurashi no Naku Koro Ni, no título original), aborda a história do protagonista Keiichi, um adolescente que, após se mudar para o misterioso vilarejo de Hinamizawa, descobre uma antiga série de assassinatos. A situação fica ainda mais sinistra quando suas novas amigas se recusam a falar sobre o assunto e parecem vigiá-lo.

Monster

Monster pode não ter tanto sangue e violência quanto as outras sugestões da lista, mas definitivamente, é um anime de arrepiar. Aclamado como “um dos melhores animes de todos os tempos”, Monster revela que as criaturas mais monstruosas da sociedade, na verdade, são os humanos.

Monster conta a história do Dr. Kenzo Tenma, um neurocirurgião brilhante que mergulha em uma jornada sombria para resolver uma série de assassinatos orquestrada por um paciente que ele mesmo salvou. O anime também conta com vilão extremamente assustador, capaz dos mais terríveis atos.

AJIN: Demi-Human

Indicada aos prêmios Tezuka Osamu e Kodansha Manga, e lançada originalmente em 2026, a série animada AJIN: Demi-Human conta com duas temporadas na Netflix. O anime conta a história de um garoto imortal que se torna alvo de uma grande conspiração do Governo.

No início de AJIN: Demi-Human, o protagonista Kei descobre ser um Ajin – uma criatura (quase) imortal dotada de poder extremo de recuperação e regeneração. Kai não demora a ser procurado pelo Governo, e a partir daí, pode confiar em somente uma pessoa.

Hellsing Ultimate

Recomendado para maiores de 18 anos – devido às suas incessantes cenas de intensa violência – Hellsing Ultimate adapta (quase quadro-a-quadro) o mangá Hellsing, de Kouta Hirano. O anime introduz ao público a figura de Alucard, um sarcástico, brutal e poderoso caçador de monstros.

Hellsing Ultimate mostra os esforços da Organização Hellsing para manter a Inglaterra livre das criaturas da noite. Em uma jornada de tirar o folego, o fiel vampiro Alucard, sob as ordens de Integra Hellsing, enfrenta forças do Vaticano e até mesmo uma violenta organização nazista.

Trese

Embora tenha sido produzida nos Estados Unidos, a série animada Trese adota a clássica estética dos animes para contar sua história. Conhecido por seu talentoso elenco de vozes, a produção é inspirada em algumas das lendas mais assustadoras do folclore filipino.

Trese acompanha a história de Alexandra Trese, uma investigadora paranormal que faz de tudo para proteger Manila contra ameaças sobrenaturais e manter a paz na capital das Filipinas. Nessa trama eletrizante, a protagonista enfrenta fantasmas, demônios e criaturas sanguinárias.

Os animes que listamos acima estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.