De Volta Para o Futuro arruinou a carreira desses atores

De Volta para o Futuro é uma das trilogias mais queridas do Cinema e até hoje muitos sonham em ver uma reunião de Doc Brown e Marty McFly. No entanto, os filmes da franquia não fizeram muito bem para alguns dos atores que participaram deles.

Vale apontar que o filme em si não destruiu a carreira deles e sim a forma como passaram a ser enxergados depois disso. E um dos casos foi de um ator que perdeu o papel em De Volta para o Futuro.

Dito isso, enquanto alguns participaram de um ou outro filme ou série de sucesso (em geral em papéis pequenos), ninguém conseguiu algo grandioso na carreira.

Vamos ver os atores que foram esquecidos após De Volta Para o Futuro (via Looper).

Tom Wilson

Tom Wilson interpretou Biff na trilogia De Volta Para o Futuro, um dos vilões mais emblemáticos do Cinema. E o problema é justamente é esse: Biff é icônico demais.

Desde então, o ator foi associado ao papel e nunca mais conseguiu um papel de destaque. Essencialmente ele É Biff e até hoje em entrevistas fazem perguntas sobre a trilogia para ele.

De acordo com Cracked, ele uma vez carregou um folheto para as pessoas que era essencialmente uma folha de respostas para perguntas frequentemente feitas, como: “Os hoverboards realmente não voavam, estávamos pendurados por fios de um guindaste”.

Lea Thompson

Lea Thompson viveu Lorraine, a mãe de Marty McFly, no passado do primeiro De Volta Para o Futuro. Ela não é tão memorável quanto Biff, mas também não deslanchou após a franquia.

Thompson chegou a estrelar alguns filmes e séries desde então, como Sierra Burgess é uma Loser. Mas, em geral, foram papéis pequenos.

Eric Stoltz

Christopher Lloyd e Tom Wilson serão para sempre lembrados por suas performances, mas Eric Stoltz tem a rara infelicidade de ser conhecido por um filme do qual ele foi demitido.

Ele foi substituído por Michael J. Fox depois que o diretor Robert Zemeckis e o roteirista Bob Gale sentiram que “ele não estava trazendo a energia que o filme precisava”, de acordo com um trecho que a Vulture publicou do livro de Caseen Green, We Don’t Need No Roads.

Crispin Glover

O personagem de George McFly sempre será conhecido por ter sido interpretado pelo excêntrico Crispin Glover. E embora possa parecer que ele retornou para a Parte II, ele não voltou.

Em vez disso, os cineastas colocaram próteses e maquiagem em outro ator para fazê-lo parecer com Crispin Glover, o que não era apenas estranho, mas se você perguntar a Glover, também ilegal.

Então, por que eles fizeram isso? Porque Glover se recusou a retornar sobre o que ele citou como diferenças criativas, ou seja, o final do primeiro filme, que ele pensou que “era uma declaração implícita de que dinheiro é igual a felicidade”, de acordo com o Cinema Blend.

Jeffrey Weissman

Jeffrey Weissman tomou o lugar de Crispin Glover como o pai de McFly. Isso significa que ele concordou em usar o nariz e o cabelo, pendurar de cabeça para baixo e imitar os maneirismos de Glover para tentar enganar o público a acreditar que eles estavam assistindo ao mesmo ator.

Em uma entrevista para o Hasslein Blog, Weissman admite que houve tensão com o elenco e a equipe quando ele apareceu inicialmente, já que Glover era geralmente bem quisto por todos, exceto pelo escritor Bob Gale (supostamente). Mas eles fizeram o trabalho e Weissman até continua a ser incluído em tudo relacionado a De Volta Para o Futuro.

Desde sua passagem como George McFly 2.0, ele não fez quase nada além de curtas-metragens e TV.

