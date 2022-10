Descubra quem você é em A Casa do Dragão de acordo com seu signo

Com e reviravoltas do início ao fim, A Casa do Dragão exibiu em 23 de outubro o último episódio de sua 1ª temporada. Agora, os assinantes do HBO Max terão que esperar até 2024 para conferir os próximos capítulos. Enquanto isso, mostramos os personagens da produção épica que simbolizam os 12 signos do Zodíaco.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

Continua depois da publicidade

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Confira abaixo quem é você em A Casa do Dragão de acordo com o seu signo solar!

Áries (21 de março a 19 de abril) – Daemon Targaryen

Interpretado por Matt Smith, Daemon é um dos personagens mais interessantes (e complexos) de A Casa do Dragão. O Targaryen representa como ninguém as principais características do signo de Áries. Assim como os arianos, o Príncipe “é fogo”.

Além disso, Daemon tem a energia, o temperamento esquentado e a personalidade agitada dos nativos de Áries. O favorito dos fãs também é ambicioso e corajoso. O signo de Áries, vale lembrar, é regido pelo planeta Marte – do sexo e da guerra. Ou seja: Daemon é um ariano perfeito.

Touro (20 de abril a 20 de maio) – Alicent Hightower

Em A Casa do Dragão, Alicent Hightower é bastante conservadora – assim como os nativos de Touro. Classuda, séria e tradicional, a personagem encara a vida como os taurinos. Ela também é teimosa, disposta a tudo para concretizar suas crenças, ambições e ideais.

Assim como os nativos de Touro, Alicent esconde um lado obscuro e calculista. Mesmo caracterizada como uma antagonista, a personagem acredita estar do lado da moral e dos bons costumes. No final das contas, ela faz de tudo para proteger quem mais importa: sua família.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho) – Larys Strong

Traiçoeiro, escorregadio e inteligente, Larys Strong tem sempre um trunfo nas mangas. Por isso, o personagem corresponde às principais características do signo de Gêmeos. Assim como os geminianos, Larys muda constantemente suas alianças e perspectivas.

Mesmo trabalhando para Alicent Hightower, o Lorde Confessor oferece seus serviços para Otto, provando não ter problemas em representar interesses conflitantes. Dada essa personalidade ambígua e extremamente esperta, Larys Strong é um típico geminiano (sem ofensas aos nativos do signo).

Câncer (21 de junho a 22 de julho) – Rei Viserys Targaryen

Em A Casa do Dragão, o Rei Viserys quer apenas paz na família. O personagem de Paddy Considine faz de tudo para reconciliar antigos inimigos e evitar conflitos. Logo, o monarca de Westeros representa perfeitamente as características do signo de Câncer.

Assim como os cancerianos, Viserys dá extrema importância à família. O Targaryen não mede esforços para proteger a filha Rhaenyra, e sofre para lidar com os arroubos de fúria do irmão Daemon. Além disso, Viserys cultiva outras características dos nativos de Câncer, como a compaixão e a sensibilidade.

Leão (23 de julho a 22 de agosto) – Aemond Targaryen

Esquentado, arrogante, ambicioso e disposto a tudo para atingir seus objetivos, Aemond Targaryen simboliza as principais características do signo de Leão. O personagem começa a série sem um dragão, e não descansa até garantir a montaria mais antiga de Westeros: a poderosa Vhagar.

Além da ambição e da força inata, Aemond demonstra uma característica pouco conhecida dos leoninos: a dificuldade (ou desinteresse) em avaliar as consequências de seus próprios atos – como os fãs puderam perceber no episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro) – Sor Criston Cole

Leal e extremamente focado, Sor Criston Cole é um perfeito virginiano. Assim como os nativos de Virgem, o guerreiro também tem muita dificuldade para superar a rejeição. Após se deitar com Rhaenyra e ser descartado pela Princesa, sua principal motivação passa a ser o ressentimento.

Além disso, Criston Cole cultiva outras clássicas características dos virginianos – como o perfeccionismo, a dificuldade em expressar as emoções e o apreço pelas regras e convenções sociais. Ele também leva uma vida de serviço, no inconfundível estilo dos nativos de Virgem.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro) – Lucerys Velaryon

Lucerys Velaryon, o segundo filho de Rhaenyra é um adolescente charmoso, refinado e simpático. Ele leva seu papel a sério, fazendo de tudo para corresponder às expectativas da família e seguir os passos da mãe e do irmão.

Assim como os librianos, Luke prefere paz e harmonia a situações caóticas e desconfortáveis. É por isso que ele faz de tudo para não arranjar briga com Aemond em Ponta Tempestade. Finalmente, como os nativos de Virgem, Luke também é diplomático e bem-humorado.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro) – Mysaria

Vários personagens de A Casa do Dragão (como Daemon e Rhaenyra) representam algumas das características mais famosas do signo de Escorpião. Mas nenhum deles supera Mysaria. A Mestre dos Sussurros de Porto Real, na maioria das cenas, se comporta como uma perfeita escorpiana.

No início de sua trajetória, Mysaria utiliza a sexualidade para conseguir poder – no clássico estilo dos nativos de Escorpião. Eventualmente, a personagem se transforma em uma figura vingativa e desconfiada. Mesmo assim, ela luta por seus ideais e para proteger quem mais precisa.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro) – Corlys Velaryon

Os nativos de Sagitário são conhecidos pelo desejo de aventuras e pelo apreço a longas viagens – assim como Corlys Velaryon. O personagem de Steve Toussaint é o maior explorador marítimo da história de Westeros, e por isso, representa como ninguém as características dos sagitarianos.

Assim como os nativos deste signo de Ar, Corlys é confiante, otimista e ambicioso. Ele também é dono de uma presença imponente e obstinada. Em algumas situações, a Serpente do Mar age de maneira impulsiva, fazendo referência à sua inconfundível personalidade sagitariana.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro) – Otto Hightower

Otto Hightower é um perfeito capricorniano. O personagem passa décadas trabalhando duro para atingir seus objetivos, e não mede esforços para conseguir o que deseja. Assim como os nativos de Capricórnio, Otto é uma pessoa séria e tradicional, que dá muito valor ao poder e a influência.

Nos últimos anos do Rei Viserys, Otto governa os Sete Reinos como a Mão do Rei, assumindo um típico papel capricorniano. Finalmente, o personagem de Rhys Ifans é cauteloso, tradicional, prático, econômico, firme, dogmático e seguro – todas características do signo de Capricórnio.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro) – Rhaenyra Targaryen

Os aquarianos são, acima de tudo, iconoclastas e revolucionários. Ninguém melhor para representar o signo do que a Princesa Rhaenyra – que deseja romper as estruturas patriarcais de Westeros e iniciar uma nova ordem, na qual as mulheres são tão poderosas quanto os homens.

O principal objetivo de Rhaenyra (além de suceder o pai no Trono de Ferro) é levar uma vida que se alinhe completamente às suas ideias e crenças. Além disso, como os nativos de Aquário, a Princesa é moderna e progressista, particularmente na liberdade sexual e no empoderamento feminino.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março) – Rhaenys Targaryen

Sensível e intuitiva, a Princesa Rhaenys simboliza perfeitamente o signo de Peixes. A Rainha Que Nunca Foi leva uma existência complexa, marcada por tragédias e ressentimentos. Mesmo assim, consegue lidar com os traumas e emergir mais forte e resiliente.

Todas essas características referenciam o signo de Peixes. Afinal de contas, os piscianos sempre perseveram em situações difíceis. Finalmente, no inconfundível estilo dos nativos de Peixes, Rhaenys é extremamente observadora, empática e tranquila.

Todos os episódios de A Casa do Dragão estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.