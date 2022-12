Descubra quem você é em Crepúsculo de acordo com o signo

Lançada há mais de uma década, a saga Crepúsculo ainda exerce forte influência sobre a cultura pop – comprovada pelo relançamento dos filmes em cinemas do mundo inteiro, incluindo o Brasil. Com a extrema popularidade da franquia, os fãs querem saber: qual personagem de Crepúsculo representa cada signo do Zodíaco?

Vale lembrar que, ao todo, a Saga Crepúsculo contou com 5 filmes: Crepúsculo (2008), Lua Nova (2009), Eclipse (2010), Amanhecer: Parte 1 (2011) e Amanhecer: Parte 2 (2012).

Embora tenha dividido a opinião da crítica especializada – e de parte do público – a Saga Crepúsculo se tornou um enorme sucesso financeiro. Juntos, os filmes faturaram cerca de 3,3 bilhões de dólares.

Revelamos abaixo os personagens de Crepúsculo que simbolizam os 12 signos do Zodíaco – veja qual é o seu. (via StyleCaster).

Áries – Emmett Cullen

Emmett é, definitivamente, o integrante mais forte do clã Cullen. Assim como os arianos, o personagem é enérgico, determinado, orgulhoso e um tanto quanto esquentado. Além disso, Emmett faz de tudo para proteger quem ama, demonstrando a clássica fidelidade e força de vontade dos nativos de Áries.

Touro – Esme Cullen

Na Saga Crepúsculo, Esme Cullen é a matriarca do clã Cullen, servindo como mãe adotiva para Edward, Emmett, Rosalie, Alice e Jasper. No mesmo estilo dos nativos de Touro, Esme dá muita importância à estabilidade da família e à segurança dos entes queridos. A personagem também é muito bonita, e Touro, vale lembrar, é regido por Vênus, o planeta do amor e da beleza.

Gêmeos – Jessica Stanley

Interpretada por Anna Kendrick, Jessica Stanley é uma das melhores amigas de Bella na saga Crepúsculo. A personagem se comporta como uma típica geminiana: é falastrona, comunicativa, bem informada e divertida. Quem não se lembra da cena em que Jessica atualiza Bella sobre todas as fofocas do clã Cullen, no mais clássico estilo dos geminianos?

Câncer – Jacob Black

O lobisomem Jacob Black, co-protagonista da saga Crepúsculo, cultiva várias características do signo de Câncer. O personagem é sensível, romântico, emotivo e extremamente convencido de sua perspectiva emocional. Ele também dá grande importância à família, fazendo de tudo para proteger o clã, assim como fazem os cancerianos na vida real.

Leão – Rosalie Hale

A saga Crepúsculo está cheia de beldades, mas nenhuma chega aos pés de Rosalie Hale. A personagem é descrita como uma “beleza perfeita”, naquela clássica perspectiva dos leoninos. Além disso, assim como os nativos de Leão, Rosalie é corajosa, orgulhosa e enérgica. A personagem também é bastante obstinada, como mostra sua história de origem.

Virgem – Bella Swan

Tímida, introvertida, estudiosa, intelectual, modesta e um tanto quanto melancólica, Bella Swan é um exemplo perfeito do signo de Virgem. A maneira como a personagem lida com o abandono de Edward também é típica dos virginianos. Bella demora para superar a ausência do namorado, e toda a sua vida é alterada pela tristeza.

Libra – Carlisle Cullen

Como o clã Cullen conseguiu sobreviver por séculos sem ter a verdadeira natureza revelada? Sendo liderado por um libriano, é claro! Assim como os nativos de Libra, o Dr. Carlisle Cullen é equilibrado, amistoso, mediador, charmoso e persuasivo. Como um típico libriano, o personagem também faz de tudo para manter a harmonia e evitar conflitos.

Escorpião – Jasper Hale

O signo de Escorpião é considerado o mais intenso, misterioso e passional do Zodíaco. Todas essas qualidades estão em Jasper Hale, o mais estoico e distante integrante do clã Cullen. Assim como os escorpianos, Jasper também sofre com uma grande dificuldade para controlar os desejos, sejam eles carnais, amorosos ou sangrentos.

Sagitário – Victoria

Uma das principais antagonistas da saga Crepúsculo, Victoria, volta e meia, aparece correndo pelas florestas de Forks em busca de vingança. Só mesmo uma sagitariana toparia viajar por distâncias tão longas para concretizar os objetivos. Além disso, como Sagitário é um signo do Fogo, Victoria exerce grande influência sobre os outros vampiros, e chega até mesmo a criar seu próprio exército.

Capricórnio – Edward Cullen

Sombrio, calado, sério e bastante conservador, Edward Cullen tem algumas das principais características dos capricornianos. A maneira como o personagem lida com a paixão também é típica dos nativos de Capricórnio. Os capricornianos dão muita importância a relações sérias, e por isso, Edward enfrenta os maiores obstáculos para ficar com Bella.

Aquário – Charlie Swan

Charlie Swan, o pai de Bella, é distante e um pouco solitário. Mesmo assim, o personagem é incrivelmente devotado à filha, a despeito de seu temperamento tranquilo. Como Aquário é um signo Fixo, do elemento Ar, Charlie é uma espécie de “imã para esquisitões”. Por isso, o fato de Bella se apaixonar por um vampiro, não é exatamente uma surpresa.

Peixes – Alice Cullen

Finalmente, temos Peixes, o signo mais sensível, místico e intuitivo do Zodíaco. Obviamente, Alice Cullen é uma perfeita pisciana. Afinal de contas, a vampira tem a habilidade de prever o futuro. A personagem também é caridosa, empática e sentimental. Todas essas características aparecem no signo de Peixes.

Todos os filmes da saga Crepúsculo estão disponíveis na Netflix e Prime Video.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.