Desejo Obsessivo e as melhores séries picantes da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, a série britânica Desejo Obsessivo está fazendo o maior sucesso na plataforma. Ousado, sensual e cheio de reviravoltas, o thriller comprova – mais uma vez – o potencial das produções eróticas entre os assinantes da plataforma.

A trama da série erótica Desejo Obsessivo é baseada no livro “Damage”, escrito por Josephine Hart e lançado em 1991. A história já havia sido adaptada, desta vez nos cinemas, em um filme que chegou aos cinemas no ano seguinte.

Na Netflix, Desejo Obsessivo estreou em 13 de abril. Menos de uma semana depois, a série figura na posição Número 3 do Top 10 do streaming, perdendo somente para O Agente Noturno e Chiquititas.

Listamos abaixo as melhores séries picantes e eróticas da Netflix, incluindo, é claro, Desejo Obsessivo; confira!

Desejo Obsessivo

Desejo Obsessivo é o mais novo lançamento erótico da Netflix. Assim como várias outras séries do gênero, a produção garante ótimos números de audiência para a plataforma. A trama britânica se destaca por seu elenco de estrelas, liderado por Richard Armitage (O Hobbit), Charlie Murphy (Peaky Blinders) e Indira Varma (Game of Thrones).

A série acompanha uma aventura proibida – e cheia de sexo – entre William, um respeitado cirurgião, e Anna, a noiva de seu próprio filho. O que começa como um simples affair acaba virando uma obsessão que ameaça mudar suas vidas para sempre. A série, é claro, é recomendada para maiores de 18 anos.

Sex/Life

Uma das séries eróticas mais populares da Netflix, Sex/Life conta com duas temporadas na plataforma. A produção lançou, em 2023, seu segundo ano. Como a Netflix já confirmou o fim da história, os assinantes podem conferir todos os episódios no streaming. Assim como Desejo Obsessivo, Sex/Life é famosa por suas cenas de sexo.

Sex/Life conta a história de Billie, uma mulher casada e mãe de dois filhos que não consegue parar de pensar no passado tórrido com o ex-namorado Brad. Frustrada com o marido Cooper, ela passa as noites imaginando intensas fantasias sexuais. O elenco é liderado por Sarah Shahi (Adão Negro), Mike Vogel (Bates Motel) e Adam Demos (Combinação Perfeita).

Elite

Mesmo não sendo um thriller erótico propriamente dito, Elite é uma das séries mais quentes da Netflix. Todas as temporadas da série são repletas das cenas de sexo mais eróticas da plataforma. Foi exatamente por esse teor sensual que Elite, após o lançamento de seu sexto ano, garantiu a renovação para uma sétima temporada.

A trama de Elite começa quando três jovens da escola pública são transferidos para Las Encinas – um conceituado colégio de elite da Espanha. Com a chegada desses novos alunos, um conflito entre classes acaba levando a um assassinato. A 7ª temporada da série, que deve estrear ainda esse ano, conta com a participação da cantora Anitta.

Fishbowl Wives

A série japonesa Fishbowl Wives estreou na Netflix em 2022, e em poucos dias, se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na plataforma. Além de contar com intensas cenas de sexo, a série se destaca ao levantar debates importantes sobre afeto, amor e sexualidade. A produção é inspirada em uma aclamada série de mangás de Kurosawa R.

Fishbowl Wives acompanha a história de seis mulheres que vivem casamentos infelizes e acabam cedendo à tentação da infidelidade em um prédio luxuoso no Japão. Recomendada para maiores de 18 anos, a produção tem Ryoko Shinohara (Unfair), Takanori Iwata (Exile) e Masanobu Ando (Battle Royale) no elenco principal.

Olhar Indiscreto

Olhar Indiscreto é a única série erótica brasileira da Netflix. Lançada na Netflix em 2023, a produção aborda conceitos de voyeurismo, privacidade, intimidade e sexo por dinheiro. O projeto nacional conta com Débora Nascimento, de Avenida Brasil, e Emanuelle Araújo, de A Favorita, como as protagonistas Miranda e Cléo.

Na trama de Olhar Indiscreto, uma talentosa hacker – adepta à prática erótica do voyeurismo – desenvolve uma grande obsessão pela vizinha que trabalha como garota de programa. Quando essa vizinha viaja em um fim de semana, a protagonista Miranda acaba se envolvendo em uma perigosa investigação.

Desejo Sombrio

Produzida no México, a série Desejo Sombrio tem tudo para conquistar os fãs de Desejo Obsessivo. Afinal de contas, as semelhanças entre as produções vão muito além do título. Intensa, sexy e cheia de surpresas, Desejo Sombrio mistura suspense e drama em uma trama de tirar o fôlego, protagonizada por Maite Perroni, a eterna Lupita da banda RBD.

Desejo Sombrio acompanha a trajetória de Alma Solares, uma conceituada professora universitária que, entediada no casamento, decide viver um affair erótico com um amante mais jovem. No entanto, quando ela tenta retornar à vida “normal”, acaba se envolvendo em uma teia de mentiras, enganos e conspirações.

Apaixonados Outra Vez

Se você curte séries eróticas, mas deseja conferir uma produção mais romântica, Apaixonados Outra Vez é uma boa sugestão para assistir após Desejo Obsessivo na Netflix. A série espanhola é cheia de cenas de sexo, isso é verdade, mas todas essas cenas são vinculadas à grande paixão que é compartilhada por um jovem casal.

Em Apaixonados Outra Vez, os protagonistas Irene e Julio vivem uma montanha-russa de emoções desde o primeiro encontro. Será que essa história de amor terá um final feliz? Só assistindo aos 8 episódios para saber! Esse romance cheio de idas e vindas é protagonizado por Georgina Amorós (Elite) e Franco Masini (Rebelde).

Você pode assistir Desejo Obsessivo, junto com as 6 outras séries que listamos acima, na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.