Desencantada: Os novos personagens e quem está de volta no filme da Disney

Já disponível no Disney+, Desencantada chega ao streaming mais de 15 anos após o filme original. Encantada, vale lembrar, estreou nos cinemas em 2007. O novo longa faz um ótimo trabalho ao trazer de volta alguns dos integrantes mais queridos do primeiro filme – além de introduzir divertidos novos personagens.

“Nada fica encantado para sempre… Anos depois de seus ‘felizes para sempre’, Giselle, Robert e Morgan se mudam para uma nova comunidade – e Andalasia e o mundo real entram em desequilíbrio”, afirma a sinopse oficial de Desencantada no Disney+.

Desencantada estreou no Disney+ em 18 de novembro. O filme dividiu a opinião da crítica especializada, garantindo 53% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Vai assistir Desencantada? Revelamos abaixo os integrantes do elenco que retornam e os novos personagens do filme da Disney; confira.

Amy Adams – Giselle

Não existe Desencantada sem Amy Adams! No novo filme, a icônica atriz retorna como Giselle – agora Giselle Phillip. Já casada com Robert, a personagem se muda para uma nova cidade e vive uma surpreendente transformação vilanesca.

Além de interpretar Giselle em Encantada (e Desencantada), Amy Adams é conhecida por performances em filmes como Batman vs. Superman, Trapaça, A Mulher na Janela, Era Uma Vez um Sonho e Dúvida. Na TV, a atriz está na série de mistério Objetos Cortantes.

Patrick Dempsey – Robert

Patrick Dempsey também retorna em Desencantada como Robert Philip, o marido de Giselle. O advogado especialista em divórcios surge como um cara bem mais romântico. É uma mudança de emprego que leva Robert, Giselle e a filha Morgan a se mudarem para a cidade de Monroeville.

Você, provavelmente, conhece Patrick Dempsey como o Derek Shepherd do drama médico Grey’s Anatomy. Até hoje, o personagem é considerado o grande amor da protagonista Meredith. Outros projetos de Patrick Dempsey incluem os filmes Pânico 3 e O Bebê de Bridget Jones.

James Marsden – Rei Edward

Em Desencantada, James Marsden solta a voz como o Rei Edward – o governante de Andalasia. No primeiro filme, vale lembrar, Edward viaja ao mundo humano em busca de Giselle, mas acaba ficando com Nancy, a ex-noiva de Robert.

Considerado um dos atores mais charmosos do cinema, James Marsden está em filmes como Hairspray, Diário de uma Paixão, Vestida Para Casar e Sonic: O Filme. Já na TV, Marsden atua em séries como Westworld, Disque Amiga Para Matar e Modern Family.

Idina Menzel – Nancy Tremaine

A atriz e cantora Idina Menzel também retorna em Desencantada. No filme, ela vive Nancy, a ex-noiva de Robert e esposa de Edward. A personagem assume um papel bem mais importante, ganhando até mesmo uma canção própria.

Idina Menzel é mais conhecida por seus trabalhos de dublagem e performances na Broadway. Na franquia Frozen, a atriz dá voz à protagonista Elsa. É ela quem interpreta a inesquecível canção “Let It Go”. Outros projetos de Idina Menzel incluem os filmes Rent e Joias Brutas, além da série Glee.

Agora que você já sabe quem retorna em Desencantada, mostramos abaixo os novos atores do filme da Disney.

Gabriella Baldacchino – Morgan

Em Desencantada, a atriz americana Gabriella Baldacchino vive Morgan, a filha de Robert e enteada de Giselle. Baldacchino substitui Rachel Covey, a intérprete de Morgan no filme original. No novo filme, Morgan é uma adolescente.

Desencantada representa um dos primeiros projetos de Gabriella Baldacchino nos cinemas. Além do filme da Disney, a atriz está no drama Ask for Jane. Na TV, a intérprete de Morgan atua nas séries The Conners e School Spirits.

Maya Rudolph – Malvina Monroe

Um dos principais reforços no elenco de Desencantada é o de Maya Rudolph. No longa, a atriz e comediante vive Malvina Monroe, uma das vilãs do longa. Como o nome indica, a personagem é descendente dos fundadores de Monroeville. Ela também é a “abelha rainha” da cidade.

Mais conhecida por integrar o elenco rotativo do humorístico Saturday Night Live, Maya Rudolph atua em filmes de comédia como Missão Madrinha de Casamento, Gente Grande, Alma da Festa, Entre Vinho e Vinagre e Luca, além das séries Loot e The Good Place.

Yvette Nicole Brown e Jayma Mays – Rosaleen e Ruby

O elenco principal de Desencantada é completado por Yvette Nicole Brown e Jayma Mays como Rosaleen e Ruby – as confidentes de Malvina em Monroeville. As personagens são antagonistas secundárias que fazem de tudo para concretizar os planos da vilã principal.

Yvette Nicole Brown é mais conhecida como a Shirley da sitcom Community. A atriz também está em filmes como Vingadores: Ultimato e Percy Jackson: Mar de Monstros. Já Jayma Mays é famosa por sua performance como Emma Pillsbury na série Glee. Outros projetos da atriz incluem filmes como Os Smurfs e séries como Heroes.

Desencantada já está disponível no catálogo do Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

