Desencantada x Encantada: Veja como era o elenco antes e agora

Já disponível no Disney+, Desencantada chega ao streaming 15 anos após a estreia de Encantada nos cinemas. Além de introduzir novos personagens, a continuação traz de volta grande parte do elenco original – que, como de costume, surge bem diferente.

“Nada fica encantado para sempre… Anos depois de seus ‘felizes para sempre’, Giselle, Robert e Morgan se mudam para uma nova comunidade – e Andalasia e o mundo real entram em desequilíbrio”, afirma a sinopse oficial de Desencantada no Disney+.

Continua depois da publicidade

Além de Amy Adams (A Mulher da Janela) e Patrick Dempsey (Grey’s Anatomy) nos papéis principais, o elenco de Desencantada conta com James Marsden (Westworld), Idina Menzel (Frozen) e Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento).

Revelamos abaixo como era o elenco original de Encantada e como ele está agora, em Desencantada; confira!

Amy Adams – Giselle

Em 2007, Amy Adams deu um show de atuação em Encantada. Até hoje, o filme é um dos mais famosos da carreira da atriz. No longa, Adams interpreta Giselle, uma donzela do reino de Andalasia que, por um feitiço maligno, vai parar em um mundo “sem finais felizes”.

Já em Desencantada, Giselle surge bem diferente. Casada com Robert, madrasta de Morgan e com um novo bebê, a protagonista se muda com a família para a Monroeville. Lá, ela acaba transformando a cidade em um reino mágico, onde nada é o que parece.

Patrick Dempsey – Robert

Em Encantada, Patrick Dempsey interpreta Robert, um advogado especialista em divórcios. Sério, profissional e nada romântico, Robert também é o pai da pequena Morgan. Como você já sabe, ele se apaixona por Giselle e termina o filme com a personagem de Amy Adams.

Na trama de Desencantada, Robert é um cara bem mais romântico. Provavelmente, ele muda sua perspectiva ao passar anos ao lado de Giselle. É dele a decisão de levar a família para Monroeville. Patrick Dempsey, vale lembrar, também é conhecido por sua performance em Grey’s Anatomy.

Idina Menzel – Nancy

Famosa por sua voz inconfundível, Idina Menzel vive Nancy Tremaine, a noiva de Patrick, em Encantada. Surpreendentemente, a atriz não canta no primeiro filme. No final da história, Nancy se muda para Andalasia e se casa com o Rei Edward.

Em Desencantada, Nancy e Edward visitam Giselle e Robert em Monroeville. No filme, a personagem já aparece como a Rainha de Andalasia. Além disso, o novo hit da Disney finalmente dá a Nancy a oportunidade de soltar a voz.

James Marsden – Edward

James Marsden, famoso por filmes como Diário de uma Paixão e séries como Westworld, vive Edward em Encantada e Desencantada. No primeiro filme, o personagem viaja para o mundo humano em busca de Giselle – mas termina a história com Nancy.

A personalidade de Edward não muda muito entre o filme original e a continuação. O personagem continua galante, exagerado e romântico. Ele também protagoniza alguns dos momentos mais surpreendentes da trama.

Gabriella Baldacchino – Morgan

Em Encantada, Morgan foi interpretada pela atriz mirim Rachel Covey. No filme, a filha de Robert é caracterizada como uma garotinha inocente e sonhadora, que adora contos de fadas e histórias de princesas.

Como Desencantada é ambientado mais de 10 anos após o filme original, Morgan surge como uma adolescente. Na continuação, a personagem é interpretada por Gabriela Baldacchino. Esse é o primeiro papel de destaque da carreira da atriz.

Maya Rudolph é a vilã de Desencantada

Uma das principais mudanças de Desencantada envolve a identidade da vilã. No primeiro filme, a antagonista foi a Rainha Narissa, a madrasta de Edward. É ela quem joga Giselle no mundo humano. A personagem é interpretada e dublada por Susan Sarandon.

Já em Desencantada, Malvina Monroe é a principal antagonista. A “abelha rainha” de Monroeville é vivida por Maya Rudolph. A atriz e comediante é conhecida por filmes como Missão Madrinha de Casamento e Gente Grande.

Desencantada está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.