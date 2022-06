Destinos de férias favoritos de hollywoodianos

Seja no comportamento, nos looks modernos de aeroportos ou nos destinos de viagem, as personalidades de Hollywood continuam inspirando seus seguidores de muitas maneiras diferentes. Das extremamente influenciadoras “Kardasians” ao galã de milhões, Justin Bieber, aqui está uma lista de destinos de férias onde os famosos reúnem-se para desligar das suas vidas agitadas e relaxar. Se viajar com estilo é sua agenda, estes locais badalados e idílicos devem constar no topo da sua lista de desejos.



Mykonos, Grécia



Um dos destinos mais deslumbrantes da Grécia, Mykonos é definitivamente um ímã de celebridades. Kendall Jenner, Sharon Stone, Paris Hilton, Mel Gibson, Brigitte Bardot, e outros marcantes frequentadores da ilha, como Elizabeth Taylor, Grace Kelly e Marlon Brando, a lista de personalidades que visitam Mykonos é longa. Um destino de luxo inconfundível com suas casas caiadas, igrejas com cúpulas azuis e praias cintilantes ao fundo, a ensolarada Mykonos é totalmente estelar se você deseja seguir as tendências de viagem das celebridades.



Paris, França



A ‘Cidade Luz’ é popular entre muitas personalidades influentes. Para citar algumas, Emma Stone, Dakota Fanning, as modelos Bella e Gigi Hadid são frequentemente vistas em Paris se divertindo em vários restaurantes clássicos e pubs movimentados.



Las Vegas, Nevada



Brilho e glamour personificados, Las Vegas é um destino de encontro favorito para celebridades globais. Famosa pelos seus cassinos, a glamourosa cidade de nevada também é conhecida pelas “residências”, uma série de shows de um mesmo artista que fica em cartaz por um longo período de tempo nos resorts. Frank Sinatra, nos anos 1950, foi um dos pioneiros dessa história. Celine Dion, Gwen Stefani, Jennifer Lopez e Lady Gaga são alguns dos convidados frequentes. A ‘Cidade do Pecado’ garante entretenimento 24 horas, seja em aventuras ao ar livre ou na animada vida noturna.



Londres, Inglaterra



A capital britânica é um dos lugares onde as celebridades são vistas em seus momentos de lazer e diversão, ou se entregando a alguns momentos glamourosos. A residência oficial dos membros da realeza, como o príncipe William e a duquesa Kate, Londres certamente tem uma opulência régia que atrai muitas personalidades de Hollywood. Restaurantes estrelados, hotéis chamativos, pubs aconchegantes, monumentos imponentes, lojas luxuosas e ambiente multicultural, Londres tem tudo para manter os viajantes entretidos. Taylor Swift, Bella Hadid e muitas outras celebridades populares de Hollywood são visitantes frequentes de Londres, enquanto há alguns figurões como David e Victoria Beckham, e muitos outros que possuem mansões e vilas impressionantes na cidade.



Lago de Como, Itália



A beleza de tirar o fôlego do Lago de Como faz desse lugar na Itália ser um dos destinos de férias favoritos das celebridades de Hollywood. A serenidade e o ambiente calmo atraem a preferência das celebridades globais, incluindo o astro George Clooney e sua esposa, Amal Alamuddin, que conheceu justamente nesse lugar enquanto estava a caminho de Cannes em julho de 2013. O ator de “Onze Homens e um Segredo” é dono de uma luxuosa vila em Laglio, província de Como.



New Orleans, Louisiana



O prestigioso Garden District, em Nova Orleans, é um endereço permanente para o premiado ator John Goodman, o inesquecível Fred Flintstone. Situada às margens do intocado rio Mississippi, a ‘Big Easy’ conta com uma incrível vida noturna, cena musical vibrante, desfiles de rua durante a festa carnavalesca, Mardi Gras, e culinária famosa são um reflexo das culturas francesa, africana e americana. New Orleans é definitivamente um lugar para reunir alguns momentos memoráveis dos fãs.



Dubai, Emirados Árabes Unidos



Reluzente, glamourosa e ultra luxuosa, Dubai também é a base oficial dos afortunados de diferentes países. Desde o poderoso casal Beckham e a atriz de “Meninas Malvadas”, Lindsay Lohan, até o designer italiano Giorgio Armani e muitos astros de Bollywood, são donos de algumas das mansões chiques nos pontos mais badalados da cidade, como Palm Jumeirah e Burj Khalifa. O epítome do luxo, a Cidade do Ouro’ é definitivamente o lugar onde você pode vislumbrar celebridades.



Maldivas



Famosa por suas praias perfeitas, resorts de luxo e ilhas isoladas com padrões de segurança aprimorados, as Maldivas se tornaram o destino de férias favorito de inúmeras celebridades. Os Kardashians, Tom Cruise, Justin Bieber, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Príncipe William e muitas outras estrelas contribuíram para a fama do arquipélago ao sul do continente asiático.

Conteúdo produzido e enviado por Aldair dos Santos

Continua depois da publicidade

Sobre o autor Redação