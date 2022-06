Detalhes pequenos que você perdeu no trailer da Parte 2 de Stranger Things 4

Faltam poucos dias para a estreia de Stranger Things 4 – Volume 2 e, na contagem regressiva para o lançamento dos episódios finais desta muito aguardada temporada da série, um novo trailer foi divulgado.

O vídeo inédito lançado pela Netflix nesta terça-feira, 21 de junho, trouxe alguns novos relances do que os fãs poderão encontrar nos episódios seguintes, incluindo muita ação e drama.

Continua depois da publicidade

O site Looper listou alguns detalhes importantes do novo trailer.

Confira abaixo:

Os demodogs voltaram!

Os demodogs, vilões da segunda temporada de Stranger Things, estão de volta! O trailer mostra o animal como uma espécie de guarda, do qual Hopper precisa fugir para finalmente conseguir voltar para casa em segurança.

A nova arma do Hopper

Hopper é um herói que não precisa de grandes apetrechos para brilhar, sempre usando o que há ao seu redor para fazer o bem. Por volta de 1:30 do novo trailer, o personagem aparece segurando uma arma interessante e diferente, enquanto os demais personagens aparecem com espingardas e lança-chamas. A teoria é que, nesta cena, seu oponente pode ser um humano. Será?

Eleven ao combate

O trailer mostra Eleven de volta à Hawkins, mas também de volta ao Mundo Invertido, sugerindo que a garota não terá muito tempo para comemorar com seus amigos antes de voltar à ação contra Vecna.

Lucas e Jason vão brigar

Um dos momentos do trailer mostra Lucas dando um soco em Jason, seu colega do time de basquete que estava caçando Eddie e o Hellfire Clube no volume 1. Parece que Lucas finalmente escolheu seu lado e se manterá fiel a seus amigos de longa data, mesmo que isso custe sua popularidade na escola.

O triângulo amoroso

Parece que os próximos episódios continuarão incentivando a reconexão entre Nancy e Steve, ex-namorados que estão mais próximos do que nunca após todos os acontecimentos no Mundo Invertido. Com Jonathan longe, a probabilidade de que algo aconteça é muito grande, ainda mais com tudo o que está em jogo.

Stranger Things 4 – Volume 2 chega à Netflix no dia 1º de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.