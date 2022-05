Detalhes pequenos que você perdeu no trailer oficial de Thor 4

Falta pouco para a estreia de Thor: Amor e Trovão nos cinemas e, para deixar os fãs ainda mais ansiosos por este lançamento da Marvel, um segundo trailer oficial foi divulgado hoje, 24 de maio.

O vídeo estreou durante da Conferência Leste da NBA, no jogo entre o Boston Celtics e o Miami Heat, mas quem chamou mesmo a atenção da internet foi Chris Hemsworth, que precisou ter seu corpo nu censurado em fanservice cômico visto no trailer.

Confira alguns detalhes que você pode ter perdido no novo trailer de Thor: Amor e Trovão, segundo o portal Looper:

O físico de Thor

Nos últimos filmes dos Vingadores vimos um Thor mentalmente abalado pelos eventos de Guerra Infinita, o que refletiu em seu físico com um notável ganho de peso. Agora, o deus está treinando pesado para recuperar seu visual trincado. Essa fase de treinos deve ocorrer logo no começo do filme, já que cenas importantes do trailer mostram que, no decorrer da história, ele já estará com sua imagem repaginada.

A armadura fiel aos quadrinhos

Vestido com uma armadura dourada com joelheiras pretas, um sobretudo azul, uma capa vermelha e manoplas prateadas, como descreve o Looper, Thor aparece com uma imagem muito precisa em relação aos quadrinhos do universo da Marvel Comics, com base na armadura da HQ escrita por Walt Simonson e desenhada por Sal Buscema, de 1987.

Apaixonadinho

Jane Foster, ex-namorada de Thor interpretada por Natalie Portan, está de volta e agora assume o manto de Poderosa Thor. Ele tenta soar indiferente, mas ainda parece apaixonado por ela, já que soube até responder com precisão quanto tempo faz desde a última vez que se viram: oito anos, sete meses e seis dias.

Gorr, O Carniceiro dos Deuses

O primeiro trailer de Thor: Amor e Trovão ficou devendo um vilão, mas o novo vídeo conseguiu trazer uns bons vislumbres do visual de Gorr, O Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), assustador e cheio de fala mansa.

Destaque da Valquíria

Tessa Thompson volta ao papel de Valquíria, e não está sozinha: seus corcéis alados, já vistos em Thor: Ragnarok, vieram para ficar nesta sequência enquanto se torna rainha de Nova Asgard. O trailer sugere que ela terá mais destaque em Amor e Trovão.

Tribunal Vivo?

A Marvel mais uma vez sugere a presença do Tribunal Vivo no MCU ao, na marca de 1:47 do trailer de Thor: Amor e Trovão, mostrar a Poderosa Thor usando o Mjölnir para iluminar uma sala, exibindo então estátuas não só do Tribunal Vivo, mas também da Morte e do Vigia.

A voz de Zeus

Zeus (Russell Crowe) já havia aparecido no primeiro trailer, mas finalmente os ouvimos falar e, só pelo curto vídeo, já deu para ter um gostinho de sua personalidade ao vê-lo usar seus poderes para despir Thor, forçando os editores a censurarem a cena com borrões.

Thor: Amor e Trovão estreia dia 07 de julho nos cinemas.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.