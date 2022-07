Detalhes trágicos sobre atores de Cobra Kai que fãs não sabiam

Com 4 temporadas já lançadas e mais uma em produção, Cobra Kai é, definitivamente, um dos maiores sucessos da Netflix. A série faz um ótimo trabalho ao incrementar a mitologia de Karatê Kid com novos e carismáticos personagens. Muitos fãs não sabem, mas alguns dos integrantes mais populares do elenco da série guardam detalhes trágicos e segredos chocantes.

“Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid”, afirma a sinopse oficial de Cobra Kai na Netflix.

Criada por Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, a série traz Ralph Macchio, William Zabka, Xolo Maridueña e Tanner Buchanan nos papéis principais.

Listamos abaixo 7 detalhes trágicos que os assinantes da Netflix não sabem sobre o elenco de Cobra Kai, entre tragédias, doenças e traumas.

Mary Mouser e Gianni DeCenzo têm diabetes

Em Cobra Kai, Mary Mouser e Gianni DeCenzo interpretam, respectivamente, Samantha LaRusso e Demetri. Na vida real, os atores compartilham uma característica importante: ambos têm diabetes do tipo 1 – uma forma menos comum que a versão tradicional da doença.

Em uma entrevista recente, Mary Mouser revelou que a doença a fez criar uma conexão com Gianni DeCenzo. “De todas as pessoas do universo, ele foi diagnosticado naquele período de tempo em que não nos conhecíamos muito bem, o que eu achei muito legal”, comentou a atriz.

Jacob Bertrand já sofreu bullying

Na trama de Cobra Kai, Jacob Bertrand dá um show de atuação como Hawk. Assim como seu personagem, o ator sofreu bullying na época de escola. Na série, Hawk é vítima de zoações dos colegas devido à sua cicatriz facial. Por isso, ele se junta ao dojo e aprende a lutar karatê.

Em uma entrevista publicada em 2018, Bertrand falou sobre sua experiência com o bullying. “Sofri muito bullying na infância, em todo o ensino fundamental. Ainda não sei porque as pessoas fazem isso. Foi péssimo, odiei!”, revelou o ator.

Elisabeth Shue perdeu o irmão

Indicada ao Oscar por sua performance em Despedida em Las Vegas, Elisabeth Shue interpreta Ali Mills nos filmes de Karatê Kid e nas primeiras temporadas de Cobra Kai. A atriz também é conhecida por atuar em produções como CSI, The Boys e De Volta Para o Futuro.

Em 1988, a atriz perdeu o irmão, William, em um trágico acidente. Shue presenciou a cena, e foi profundamente afetada pela morte do irmão. “Foi tudo muito tocante. Eventualmente, comecei a perceber que, mesmo com a minha tristeza, o espírito do Will viverá para sempre”, explicou a atriz.

Rob Garrison faleceu em 2019

Alguns integrantes do elenco de Cobra Kai já faleceram. Um deles é Rob Garrison. Na produção da Netflix, o ator interpreta Tommy. O mesmo personagem também aparece nos filmes de Karatê Kid. Garrison faz uma participação especial em “Take a Right”, um episódio da 2ª temporada.

Cobra Kai representou a última performance de Rob Garrison na TV. O capítulo serve como uma emocionante despedida para o ator e seu personagem. Garrison faleceu em 27 de setembro de 2019, aos 59 anos, meses após gravar suas cenas finais em Cobra Kai.

Martin Kove foi influenciado por Kreese

Em Cobra Kai, Martin Kove interpreta o sinistro Kreese. Em uma entrevista, o ator revelou ter dificuldades para “se livrar” do personagem após gravar suas cenas. De acordo com o astro, a personalidade problemática de Kreese também influenciou sua vida pessoal.

“Muito do John Kreese foi incorporado à minha personalidade, mas infelizmente, isso me causou grandes problemas. A performance acaba afetando outras coisas que você faz em sua vida, e por isso, você tem que ser cuidadoso. Assim como o Kreese, tive muitos relacionamentos conturbados”, explicou o ator.

Ed Asner também faleceu

Além de Rob Garrison, o ator Ed Asner também faleceu após atuar em Cobra Kai. Na produção da Netflix, o veterano interpretou Sid Weinberg, um produtor de cinema aposentado e padrasto de Johnny Lawrence. Asner aparece em 3 episódios de Cobra Kai, entre a 1ª e a 3ª temporada.

Ed Asner começou sua carreira nos anos 50, atuando nos palcos de Chicago. Pouco tempo depois, o ator se destacou na TV com projetos como The Mary Tyler Moore Show e Lou Grant. Mais recentemente, Asner atuou também em Grace & Frankie. Ed Asner faleceu em 2021, aos 91 anos.

Khalil Everage perdeu o pai

Na trama de Cobra Kai, Khalil Everage interpreta Chris, um dos “capangas” de Hawk. Além da produção da Netflix, o ator é conhecido por performances em filmes como o drama musical Beats, lançado em 2019, e a série The Chi, que também estreou no mesmo ano.

Antes de atuar em Cobra Kai, Khalil Everage perdeu o pai – um influente agente comunitário de Chicago – em um atentado a tiros. O crime aconteceu em 2012. Além disso, o ator foi obrigado a lidar com a morte de vários amigos, também assassinados pela violência armada.

Todas as temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.