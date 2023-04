Dungeons & Dragons: Todos os monstros que aparecem em Honra Entre Rebeldes

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes é baseado em um dos RPGs mais famosos de todos os tempos. O filme faz diversas referências ao jogo original – e entre elas, é claro, estão alguns dos monstros mais memoráveis da franquia.

“Um ladrão charmoso se junta a um bando de aventureiros improváveis em uma jornada épica para recuperar uma relíquia perdida há muito tempo”, diz a sinopse oficial de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes.

O elenco de Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes é liderado por Chris Pine (Mulher-Maravilha), Justice Smith (The Get Down), Michelle Rodriguez (Velozes & Furiosos), Regé-Jean Page (Bridgerton), Sophia Lillis (It: A Coisa), Hugh Grant (O Diário de Bridget Jones) e Daisy Head (Sandman).

Mostramos abaixo 10 monstros de Dungeons & Dragons que aparecem na trama de Honra Entre Rebeldes; confira!

Axe-Beak

Parecido com uma avestruz, o Axe-Beak (Bico de Machado, em tradução livre) é a montaria de Doric enquanto a jovem é perseguida pelas ruas de Neverwinter. Em Dungeons & Dragons, esse monstrengo é descrito como “uma ave gigantesca facilmente reconhecida por seu bico em formato de machadinha”.

Dragão Negro

O que seria de Dungeons & Dragons sem dragões, certo? Para a alegria dos fãs, Honra Entre Rebeldes conta com várias dessas criaturas. Uma delas é o dragão negro, cuja presença assusta até mesmo os guerreiros mais corajosos. Sobrevoando os campos de batalha, ele utiliza o bafo ácido para derreter os exércitos.

Dirlagraun

Parecido com uma espécie de pantera com três caudas, o Dirlagraun é um dos primeiros monstros a perseguir nossos heróis no Torneio de Highsun. Essa interessante criatura tem o poder de manipular a luz para criar uma imagem duplicada de si mesma, que distrai a atenção dos oponentes enquanto as caudas atacam com velocidade e fúria.

Ettin

Na franquia Dungeons & Dragons, Ettin é o nome dado a uma raça de gigantes monstruosos com duas cabeças. Essas criaturas massivas não aparecem na trama de Honra Entre Ladrões – mas um exemplar da raça pode ser visto nos créditos do longa.

Cubo Gelatinoso

Os Cubos Gelatinosos são (quase) tão icônicos quanto os dragões na franquia Dungeons & Dragons. Os jogadores do RGP sabem muito bem que esses Cubos, embora pareçam inofensivos, são extremamente perigosos. Os Rebeldes encontram esses organismos (e suas terríveis habilidades) durante o Torneio de Highsun.

Devoradores de Intelecto

Caracterizados como uma espécie de “cérebro ambulante”, os Devoradores de Intelecto se alimentam da inteligência, das memórias e da personalidade das vítimas. Os Rebeldes se deparam com uma criatura desse tipo no labirinto, mas felizmente, não oferecem a ela uma refeição satisfatória.

Mímicos

Baú do tesouro ou criatura monstruosa? É importante prestar atenção antes de interagir com os Mímicos. Afinal, esses seres têm a habilidade de se transformar em objetos inanimados, como caixas e portas. Em Honra Entre Rebeldes, Holga encontra um Mímico por acidente no Torneio de Highsun.

Monstros de Ferrugem

Nos becos e ladeiras de Neverwinter, pequenas criaturas cor-de-ferrugem lutam por sobras. Essas criaturas são conhecidas como “Monstros de Ferrugem”. Tipicamente dóceis, elas também podem utilizar as antenas para corroer materiais metálicos – como armaduras e escudos – e se alimentar da ferrugem resultante.

Urso-Coruja das Neves

Em Dungeons & Dragons, os Ursos-Coruja das Neves são primos distantes dos Ursos-Coruja que vagam pelas terras congeladas de Faerün. No novo filme, a druida Doric enxerga essas criaturas apenas como seres naturais, e por isso, ganha a habilidade de se transformar em uma delas.

Yuan-Ti

A criatura Yuan-Ti também aparece rapidamente na trama de Honra Entre Rebeldes. Na mitologia de Dungeons & Dragons, os Yuan-Ti são seres com características humanas e serpentiformes. Normalmente, são caracterizados como humanos que utilizam magia negra para assumir formas mais imponentes.

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes está em cartaz nos cinemas.

