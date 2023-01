Elenco de That ‘70s Show mudou muito até That ‘90s Show; confira

That ‘90s Show, a continuação de That ‘70s Show, chega à Netflix mais de 15 anos depois do término da série original. Como era de se esperar, os personagens da sitcom mudaram muito nesse período! A maioria retorna em participações especiais nessa divertida série de comédia.

“Kitty e Red Forman recebem uma nova geração de adolescentes em seu porão quando a neta Leia decide passar o verão com eles no Wisconsin”, afirma a sinopse oficial de That ‘90s Show na Netflix.

O elenco de That ‘90s Show é liderado por Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda e Ashley Aufderheide – contando também com participações especiais de Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama, Laura Prepon e Tommy Chong.

Mostramos abaixo como o elenco de That ‘70s Show mudou desde o desfecho da série até o lançamento de That ‘90s Show; confira!

Mila Kunis – Jackie Burkhart

Em That ‘70s Show, Mila Kunis interpretou Jackie Burkhart, uma das personagens mais importantes da série. No início da trama, Jackie é caracterizada como uma jovem mimada, imatura e egoísta – mudando muito até o último episódio da produção.

Desde o desfecho de That ‘70s Show, Mila Kunis se destacou por performances em vários sucessos do cinema, como Cisne Negro, Amizade Colorida, Perfeita é a Mae e Ressaca do Amor. Em 2015, a atriz se casou com Ashton Kutcher, o Kelso de That ‘70s Show.

Ashton Kutcher – Michael Kelso

Falando em Kelso, o personagem foi interpretado por Ashton Kutcher nas 7 primeiras temporadas de That ‘70s Show. O personagem é um cara bonitão, mas pouco inteligente. Na série, ele desenvolve fortes sentimentos por Jackie, vivida por Mila Kunis.

Após That ‘70s Show, Ashton Kutcher criou o programa Punk’d, além de atuar em várias comédias românticas como Recém-Casados, Jogo de Amor em Las Vegas e Sexo Sem Compromisso. O ator continua casado com Mila Kunis, com quem tem dois filhos.

Wilmer Valderrama – Fez

Na trama de That ‘70s Show, Wilmer Valderrama viveu Fez, um divertido estudante de intercâmbio cujos hormônios estavam sempre fora de controle. Além de protagonizar uma das cenas mais divertidas da série, o personagem também se apaixona por Jackie.

Hoje em dia, Wilmer Valderrama é mais conhecido por atuar em séries como Grey’s Anatomy, NCIS e Os Feiticeiros de Waverly Place. Nos cinemas, o ator está em filmes como Minority Report: A Nova Lei e Encanto. Valderrama também namorou Demi Lovato e Mandy Moore.

Laura Prepon – Donna Pinciotti

Em That ‘70s Show, Donna Pinciotti é interpretada por Laura Prepon. A personagem é a namorada de Eric – alta, esperta e atlética. Ela sempre se envergonha das escapadas sexuais dos pais, e no decorrer da série, vive breves romances como Randy e Casey.

Você, provavelmente, conhece Laura Prepon como a Alex Vause da série Orange is the New Black, uma dos maiores hits da Netflix. Outros projetos da atriz incluem séries como Castle, How I Met Your Mother, House, Medium e Are You There Chelsea.

Topher Grace – Eric Forman

Eric Forman, um dos protagonistas de That ‘70s Show, é interpretado por Topher Grace. Nas 8 temporadas da série, o personagem é caracterizado como um cara gentil, desajeitado e inteligente. Ele também é conhecido por sua obsessão por Star Wars.

Após o desfecho de That ‘70s Show, Topher Grace começou uma prolífica e diversificada carreira nos cinemas. O ator é famoso por interpretar o vilão Eddie Brock/Venom em Homem-Aranha 3, de Sam Raimi. Grace também está em filmes como Interestelar e Infiltrado na Klan.

Debra Jo Rupp – Kitty Forman

Em That ‘70s Show, Debra Jo Rupp interpreta Kitty Forman, a esposa de Red e mãe de Eric e Laurie. Uma das personagens mais divertidas da série, Kitty retorna à franquia em um dos papéis mais importantes da continuação That ‘90s Show, exibida pela Netflix.

Mesmo antes de That ‘70s Show, Debra Jo Rupp já contava com uma aclamada carreira na TV, no cinema e no teatro, principalmente em papéis cômicos. Recentemente, a atriz conquistou novos fãs por sua performance na série WandaVision, da Marvel.

Kurtwood Smith – Red Forman

Finalmente, temos Red Forman, o personagem de Kurtwood Smith em That ‘70s Show e na continuação That ‘90s Show. Red é o marido de Kitty, pai de Eric e Laurie. Rígido e conservador, o personagem é um militar linha dura que lutou na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia.

Após o fim de That ‘70s Show, Kurtwood Smith continuou a expandir sua prolífica filmografia. Além da sitcom, o ator está em séries como Medium, Psychic, 24 Horas, Uma Família da Pesada, Rick and Morty, Suits, O Legado de Júpiter, The Dropout e Star Trek: Lower Decks.

Todos os atores que listamos acima retornam em That ‘90s Show! A 1ª temporada da série já está disponível na Netflix.

