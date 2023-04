Elenco de Trolls 2 é cheio de famosos: Veja quem é quem

Lançado originalmente em 2020, Trolls 2 acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Essa divertida aventura musical se destaca por seu estrelado elenco de vozes – que conta com grandes nomes do cinema, da TV e da música. Sendo assim, quem é quem no elenco de Trolls: World Tour?

“Barb quer uma nação regida pelo rock, mas a Rainha Poppy, Tronco e a turma vão unir os Trolls pra salvar os outros tipos de música”, diz a sinopse oficial de Trolls 2 na Netflix.

Em seu lançamento original, Trolls 2 faturou mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias. O longa também foi bem recebido pela crítica especializada, com 71% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o talentoso elenco de Trolls 2 – conheça os atores do longa e seus respectivos personagens.

Anna Kendrick – Rainha Poppy

Em Trolls 2, Anna Kendrick reprisa sua performance como a Rainha Poppy – a líder dos Trolls do Pop. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua atuação na franquia musical A Escolha Perfeita. Ela também interpreta Jessica Stanley na saga Crepúsculo e dá um show de talento no filme Amor Sem Escalas (pelo qual foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante).

Justin Timberlake – Tronco

Justin Timberlake co-protagoniza Trolls 2 como Tronco, um troll mal-humorado mas sensato, conhecido por sua voz angelical. Vencedor de 10 prêmios Grammy, Timberlake é mais famoso por sua prolífica carreira musical. Ele também está em filmes como A Rede Social, Professora Sem Classe, Amizade Colorida e O Preço do Amanhã.

Rachel Bloom – Barb

Uma das novas personagens de Troll: World Tour, Barb é a atrevida rainha dos Trolls do Hard Rock. Ela é dublada pela atriz e cantora Rachel Bloom, conhecida por criar e protagonizar a comédia musical Crazy Ex-Girlfriend, exibida por 4 temporadas pela emissora americana CW. Ela também está no filme A Escola do Bem e do Mal, da Netflix.

James Corden – Biggie

Em Trols 2, James Corden dubla Biggie, um troll grandalhão (mas amigável) que é sempre acompanhado pelo melhor amigo, Sr. Dinkles. James Corden é conhecido por apresentar o programa de entrevistas The Late Late Show with James Corden. Ele também atua em filmes como Cats, Pedro: O Coelho, 8 Mulheres e um Segredo e Festa de Formatura.

Sam Rockwell – Hickory

Na trama de Trolls 2, Hickory é um troll do Yodelling que se disfarça como um troll do country. O personagem é dublado por Sam Rockwell, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua performance em Três Anúncios Para um Crime. Ele também foi indicado à mesma categoria da premiação por seu papel como George Bush no filme Vice.

Kelly Clarkson – Delta Dawn

A voz de Kelly Clarkson é uma das mais famosas de Trolls 2! No filme animado, a cantora empresta seu inconfundível vozeirão para Delta Dawn, a líder dos trolls do country. Clarkson começou sua carreira no programa American Idol, e eventualmente, ficou conhecida no mundo todo por hits como “Because of You”, “Since You’ve Been Gone” e “Breakaway”.

Ozzy Osbourne – Rei Thrash

Um dos maiores ícones do rock’n roll, Ozzy Osbourne integra o elenco de Trolls 2 como Thrash, o rei dos trolls do hard rock. Idoso e um tanto quanto senil, ele passa a liderança do reino para a filha Barba. Para quem não conhece, Ozzy ficou famoso no mundo inteiro ainda na década de 70, como líder e vocalista da banda Black Sabbath.

Jamie Dornan – Chaz

Famoso por protagonizar (ao lado de Dakota Johnson) a franquia erótica 50 Tons de Cinza, o ator britânico Jamie Dornan dubla Chaz em Trolls: World Tour. O personagem é um troll saxofonista e amante de jazz que, trabalhando como caçador de recompensas, recebe de Barb a difícil missão de capturar a Rainha Poppy.

Mary J. Blige – Rainha Essence

A cantora americana Mary J. Blige dubla a Rainha Essence em Trolls 2. No filme, a personagem governa os trolls do funk junto com o marido Quincy (que tem a voz de George Clinton). Também conhecida como “Rainha do R&B”, Mary J. Blige é uma das cantoras mais famosas do gênero, vencedora de 9 prêmios Grammy.

Red Velvet – Gangue do K-pop

Por fim, temos a Gangue do K-pop, um grupo de 5 trolls que é dublado pelo conjunto sul-coreano Red Velvet. As personagens Wani, Baby Bun, Gomdori, Ari e Kim-Petit são interpretadas, respectivamente, pelas cantoras Wendy, Irene, Seulgi, Joy e Yeri. O Red Velvet, para quem não sabe, é uma das mais populares bandas de k-pop da atualidade.

Você já pode assistir Trolls 2 na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.