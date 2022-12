Emily em Paris: Os melhores e piores figurinos da 3ª temporada

A série Emily em Paris, que já foi renovada pela Netflix para a quarta temporada, apresentou figurinos bem chiques em sua terceira temporada, e há alguns melhores que os outros.

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Listamos abaixo os melhores e piores figurinos da terceira temporada de Emily em Paris, indo do melhor ao pior; confira.

Maiô de Emily

Na terceira temporada, Emily está em um local chique, usando um maiô que é deslumbrante, junto de um óculos de sol.

O maiô Gingham, inspirado nos anos 1950 e 1960 traz o verde e branco, mostrando a personagem se sentindo confortável com o que usava.

Vestido de bolinhas

Em Provença, região da França, Emily usou um vestido azul claro com bolinhas brancas, surpreendendo mais uma vez no look.

O vestido midi vem completo, com recorte na cintura, além de mangas bispo bufante, dando um toque especial ao figurino.

Blazer colorido de Emily

Emily deixa sua marca ao ousar em um blazer xadrez neon Mira Mikati, totalmente colorido, com rosa, laranja, verde, azul e até cinza.

Além disso, ela combina esse blazer com uma calça azul brilhante, e faz com que as pessoas a olhem usar até mesmo uma camiseta listrada de branco e preto sob o blazer.

Blazer de zebra

Na terceira temporada, Emily usa um blazer de zebra Pierre Cadault, com ombros estruturados que até parecem formas duas asas. Ela estava participando de uma noite de alta costura, o que explica seu visual extravagante.

Lily Collins, em recente entrevista, comentou sobre esse look, dizendo que amou a combinação com o neon de Pierre Cadault.

“Parece uma zebra e um elefante combinados com os pequenos microshorts. Eu simplesmente amei a combinação dessas coisas com o neon de Pierre Cadault”, disse ela.

Minivestido e jaqueta lilás

Emily participa de um evento com Maison Lavaux no terceiro ano, e se veste para a ocasião com um minivestido Giuseppe di Morabito e uma jaqueta lilás de Iris Apfel e H&M.

Marylin Fitoussi, figurinista da série, revelou que comprou quase 40 mil peças para a terceira temporada de Emily em Paris, de itens de luxo a lojas vintage e marcas de luxo. Ela ainda comentou sobre algumas críticas da moda de Emily na série.

“Estou feliz que as pessoas odeiem o show porque isso significa que meu dever está cumprido. Minha missão está cumprida. Isso significa que o que podemos ver na tela, é forte, é ousado, não é regular ou comum”, comentou ela.

A série Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.