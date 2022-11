ESTES atores Harry Potter também estão em Enola Holmes

Você sabia que Enola Holmes e Harry Potter compartilham diversos atores e atrizes? Pelo menos 4 estrelas já interpretaram personagens diferentes nas franquias. Enola Holmes 2, com Millie Bobby Brown como a protagonista titular e Henry Cavill como Sherlock Holmes, já faz o maior sucesso no catálogo brasileiro da Netflix.

“Em seu primeiro caso oficial como detetive, Enola precisa encontrar uma menina desaparecida. Para isso, ela contará com a ajuda dos amigos e do irmão, Sherlock”, afirma a sinopse oficial de Enola Holmes 2.

Além de Millie Bobby Brown e Henry Cavill, o elenco de Enola Holmes 2 conta com Hannah Dodd (Bridgerton), Sharon Duncan-Brewster (Duna), Himesh Patel (Não Olhe Para Cima), Louis Partridge (Pistol) e Susan Wokoma (Crazyhead).

Revelamos abaixo os 4 atores de Harry Potter que também atuam na franquia Enola Holmes – veja se você percebeu.

Helena Bonham Carter interpreta mulheres bem diferentes em Harry Potter e Enola Holmes

Muita gente conhece Helena Bonham Carter por sua performance como Bellatrix Lestrange na franquia Harry Potter. Uma das seguidoras mais fiéis do Lord Voldemort, a vilã protagoniza algumas das cenas mais arrepiantes da franquia.

Em Enola Holmes, Carter vive uma personagem bem diferente. Nos dois filmes da Netflix, a atriz vive Eudoria Holmes, a mãe de Enola e Sherlock. Forte, ousada e misteriosa, a personagem incentiva a filha a desafiar as concepções de gênero da sociedade vitoriana.

David Thewlis está em Harry Potter e Enola Holmes

Outro ator que está tanto em Harry Potter quanto em Enola Holmes é David Thewlis. No Universo Mágico, o astro britânico interpreta Remus Lupin. Introduzido em O Prisioneiro de Azkaban, o personagem é um dos Marotos – o grupo de amigos do pai de Harry Potter.

Já na franquia Enola Holmes, David Thewlis estreia no segundo filme. O ator interpreta o Superintendente Grail, um oficial da polícia que desconfia das intenções de Sherlock e passa a investigar as ações do personagem de Henry Cavill.

Fiona Shaw surpreende fãs de Harry Potter e Enola Holmes

Nos filmes de Harry Potter, a atriz britânica Fiona Shaw interpreta Petúnia, a tia do protagonista. Uma das personagens mais odiadas da franquia, Petúnia ressente os poderes mágicos da irmã Lily, mas mesmo assim, aceita cuidar do sobrinho após sua morte.

Fiona Shaw também atua em Enola Holmes, mas em um papel bem menor. No primeiro filme da franquia, Shaw interpreta a Sra. Harrison. Para quem não se lembra, a personagem é a diretora do internato no qual Enola fica presa por alguns dias.

Frances de la Tour tem participações importantes em Harry Potter e Enola Holmes

Finalmente, Frances de la Tour encerra a lista de atores que aparecem tanto em Harry Potter quanto em Enola Holmes. Nos filmes do Universo Mágico, a atriz franco-britânica vive a Madame Maxime, a imponente diretora da escola Beauxbatons.

A atriz também aparece no primeiro filme de Enola Holmes. Na trama, Frances de la Tour vive a Viúva, a avó de Tewkesbury. A personagem guarda um grande segredo, tornando-se essencial para o desenvolvimento da história.

Enola Holmes 2 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.