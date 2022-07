Explicamos os momentos mais confusos de Thor 4

Alerta de spoilers

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) finalmente chegou aos cinemas e trouxe uma aventura repleta de comédia e tensão. Alguns pontos, no entanto, podem ter deixado os fãs confusos.

Desde o filho de Heimdall, até questões sobre a filha de Gorr, muito pode não ter sido entendido pelos espectadores. O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) até pode responder um pouco disso futuramente, mas há muito a ser captado no próprio filme.

Dito isso, separamos uma lista com 10 pontos que podem não ter sido muito bem entendidos pelos fãs da Marvel. Confira abaixo.

Quando Heimdall teve um filho?

Essencialmente nunca ficamos sabendo sobre a vida pessoal de Heimdall antes dos eventos de Thor: Amor e Trovão.

O filme não chega a explicar como ou quando ele teve um filho, mas isso ocorreu entre os eventos do primeiro Thor e Ragnarok. O deus do trovão reconhece o garoto, então tiveram algum contato antes.

Naturalmente, se trata de uma solução fácil do roteiro para que Thor use as habilidades de Heimdall mesmo com ele fora da história (até a cena pós-créditos).

Por que Stormbreaker é senciente?

Até Thor: Amor e Trovão, o Stormbreaker parecia “apenas” um machado super-poderoso, mas o filme estabeleceu que ele tem consciência própria.

Isso se dá em razão dele ter sido formado por meio do braço de Groot. O fato de Groot ser um adolescente ainda explica os sentimentos mais complexos da arma, como os ciúmes que sente do Mjolnir.

Essa informação é algo que o próprio Taika Waititi confirmou (via Looper).

Natalie Portman e Chris Hemsworth em Thor: Amor e Trovão

Por que Jane e Thor não concordam sobre quanto tempo eles ficaram separados?.

Quando Thor e Jane se reencontram, Jane casualmente pergunta há quanto tempo eles estão separados, estimando-o em “três, quatro anos”, mas Thor sabe exatamente, e é muito mais longo do que Jane imagina, especificamente “oito anos, sete meses e seis dias.”

Alguns fãs podem estar confusos sobre por que a discrepância entre suas lembranças do momento de sua separação é tão diferente, mas há algumas explicações. Por um lado, aponta para o fato de que Thor está literalmente contando os dias desde que eles se separaram, enquanto Jane tem outras coisas em mente.

No entanto, pode ser que ela tenha sido “estalada” por Thanos, o que explicaria a diferença das percepções de ambos.

Russel Crowe como Zeus em Thor: Amor & Trovão

Por que Thor nunca foi convidado para a Cidade da Onipotência?

Todos os deuses são bem-vindos à Cidade da Onipotência nos quadrinhos, mas esse não é o caso do filme. Thor indica que sua participação na reunião dos deuses onde eles planejam pedir a ajuda de Zeus (Russell Crowe) para enfrentar Gorr requer um convite.

Eles estão tão preocupados em serem expulsos antes que possam fazer seu pedido, que vestem as roupas de um conjunto de deuses que foram convidados como disfarce.

Ainda assim, é difícil não se perguntar por que Thor não foi convidado para a cidade antes. Afinal, ele é um deus de uma família muito poderosa, que fez ondas nos Nove Reinos.

No filme, Zeus indica que não acha de Thor grande coisa, notando que, quando Odin morreu, ele acreditava que o panteão inteiro de Asgard tivesse desaparecido.

Por que Thor é tão diferente dos outros deuses?

Os deuses como Zeus parecem vaidosos e complacentes e acreditam que o único propósito dos seres mortais é adorá-los. Mas Thor não é nada como esses outros deuses.

É possível que assim como seus adoradores os rejeitaram, eles se voltaram contra seus antigos adoradores. No entanto, como Thor e Odin nunca pareciam se importar em acumular adoradores, perdê-los pode não ter impactado o pai e o filho da mesma maneira.

Em vez disso, pelo menos na última parte de sua vida, Odin valorizou ajudar os outros, um valor que ele transmitiu a seu filho, mas que os outros deuses em Amor e Trovão parecem não compartilhar.

Zeus pode morrer?

É revelado em uma cena no meio dos créditos que, embora Zeus tenha sido ferido, ele está longe de estar morto.

Isso pode levar alguns a se perguntarem se Zeus, o aparente rei de todos os deuses, pode realmente morrer. Zeus ainda está vivo nos quadrinhos, então não há evidências definitivas de uma forma ou de outra.

Além disso, sabemos que, independentemente de quão poético possa ter sido, a própria arma de Zeus não pode matá-lo, o que provavelmente significa que nenhuma outra arma divina também pode.

No entanto, o filme indica que ele está com medo da arma de Gorr, a Necroespada. Então, embora possa ser quase impossível para Zeus morrer, parece que existe uma forma disso acontecer.

Christian Bale em Thor 4

Como Gorr parece saber tanto sobre Thor, Jane e Valquíria?

Nos quadrinhos, a Necroespada concedeu a Gorr muitas habilidades , mas a telepatia não era uma delas. No entanto, em Thor: Amor e Trovão, ela parece ter o poder não apenas de chamar Gorr, mas de saber que ele seria um sucessor digno do indivíduo que a empunhava anteriormente.

Isso indica que, pelo menos no MCU, a Necroespada concede ao usuário a capacidade de ver a mente dos outros. Pode não ser a habilidade mais útil quando seu objetivo é matar deuses, mas com certeza é estranho quando Gorr a usa para torturar Thor e seus aliados no filme.

Poderosa Thor em Amor & Trovão

Por que Jane deixa sua carreira para trás?

Em Thor 4, Jane Foster deixou sua carreira como cientista para trás e o filme indica uma forte razão para isso.

Em última análise, a razão por trás de seu foco alterado é fornecida pela própria Jane. O câncer está fazendo Jane se sentir fraca e incapaz, mas pegar o Mjolnir e se tornar a Poderosa Thor a faz se sentir forte e poderosa.

Para Jane, é como se ela tivesse recebido outra vida. Então, se suas escolhas são apenas continuar seu trabalho de física até que ela esteja fraca demais para fazê-lo ou se sentir periodicamente forte como o Thor, é compreensível por que ela escolheria a segunda opção.

Por que Mjolnir faz Jane morrer?

Mjolnir garante os poderes do trovão a Jane. Mas, assim como nos quadrinhos, quando ela usa o martelo para se tornar a Poderosa Thor, ele remove todas as toxinas de seu corpo, incluindo as empregadas na quimioterapia e outras drogas que tratam seu câncer.

O câncer, no entanto, faz parte dela (afinal, são suas próprias células e não um organismo externo). Então, enquanto está fazendo o melhor que pode para manter Jane segura, o Mjolnir não percebe que sua forma de proteção não fará muito para ajudar um humano em estado terminal.

É um descuido razoável quando você está acostumado a ser empunhado por Vikings espaciais, mas acelera o triste fim de Jane.

Como Gorr consegue levantar o Stormbreaker?

Os irmãos Russo confirmaram previamente que qualquer um pode levantar o Stormbreaker, e não apenas pessoas dignas. Isso explica como Gorr consegue levantá-lo no filme.

Vale lembrar que Mjolnir apenas assume essa propriedade no primeiro Thor, quando o deus do trovão é banido de Asgard. Odin sussura o encantamento para o martelo, dizendo que aquele que for digno de levantá-lo terá os poderes de Thor.

Por que Amor tem poderes divinos?

A filha sem nome de Gorr, que é simplesmente chamada de Amor, é trazida de volta à vida momentos antes de Gorr morrer, deixando Thor para cuidar dela.

Thor se torna o pai adotivo de Amor, mas no epílogo do filme, rapidamente fica claro que uma das coisas que podem dificultar a vida com ela é que ela tem superpoderes. Embora o filme não explique de onde vieram os poderes dela, parece haver três possibilidades.

Thor pode ter compartilhado seus poderes com Amor. No início do filme, ele imbuiu os filhos sequestrados de Asgard com seus poderes e, embora isso fosse temporário, é possível que ele possa ter dado a Amor poderes mais permanentes.

Segundo, talvez quando a Eternidade trouxe Amor de volta, de alguma forma, deu a ela habilidades sobrenaturais.

Ou, finalmente, talvez Gorr desejasse que ela voltasse com superpoderes. Afinal, Gorr sabia que estava morrendo e não estaria lá para proteger sua filha, então talvez dar superpoderes a ela fosse sua maneira de garantir que ela estaria segura sem ele.

Thor: Amor e Trovão já está em exibição nos cinemas. O filme conta com duas cenas pós-créditos.

